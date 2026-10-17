Mais da metade dos políticos eleitos em MS não pede voto para Flávio Bolsonaro nas redes

Flaviômetro monitora a atuação de políticos eleitos nas redes sociais e destaca Mato Grosso do Sul, onde menos da metade dos parlamentares e gestores acompanhados publicou mensagens de apoio a Flávio Bolsonaro nas últimas 24 horas - Reproduççao

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A oito dias do segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro, mais da metade dos políticos eleitos de Mato Grosso do Sul monitorados pelo Flaviômetro ainda não utiliza as redes sociais para pedir votos ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Dos 31 nomes acompanhados pela plataforma, apenas 14 fizeram publicações de apoio à candidatura nas últimas 24 horas, o equivalente a 45% do total. O levantamento, atualizado às 9h36 deste sábado (17), revela que outros sete políticos movimentaram seus perfis nas redes sociais, mas sem mencionar o candidato do PL à Presidência da República, sendo que os dez restantes não fizeram nenhuma publicação durante o período analisado.

Apesar da baixa mobilização de parte dos aliados, o desempenho de Mato Grosso do Sul supera a média nacional. Em todo o País, dos 1.521 políticos eleitos acompanhados pela plataforma, somente 470, ou 31%, publicaram conteúdos relacionados ao presidenciável nas últimas 24 horas.

No vizinho Mato Grosso, o engajamento é ainda menor, com apenas 15 dos 52 políticos monitorados, o equivalente a 29%, participando da campanha digital de Flávio Bolsonaro.

O Flaviômetro é uma ferramenta criada para acompanhar a atuação de políticos eleitos nas redes sociais durante o segundo turno, identificando aqueles que fazem publicações ou pedidos de votos em favor do candidato do PL.

Senadores lideram

Entre os políticos sul-mato-grossenses que mais se dedicam à campanha digital estão os dois senadores eleitos no primeiro turno, Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL).

Contar acumula seis dias consecutivos de publicações relacionadas à candidatura presidencial, enquanto Azambuja registra quatro dias seguidos de manifestações de apoio.

Na sexta-feira (16), o ex-governador reforçou seu posicionamento político ao publicar a mensagem “Mato Grosso do Sul é Flávio Bolsonaro 22”, acompanhada de um convite para que apoiadores participassem de um adesivaço programado para este sábado.

Na bancada federal, apenas três dos sete deputados acompanhados pelo levantamento fizeram pedidos de votos para o presidenciável: Marcos Pollon (PL), Mara Caseiro (PL) e Rodolfo Nogueira (PL).

Os outros quatro parlamentares monitorados — Rose Modesto (União Brasil), Beto Pereira (Republicanos), Isa Marcondes (Republicanos) e Dagoberto Nogueira (PP) — utilizaram as redes sociais nas últimas 24 horas, mas não fizeram referências à candidatura de Flávio Bolsonaro.

Entre os deputados federais, Rodolfo Nogueira aparece como o mais ativo na divulgação da campanha presidencial. O parlamentar soma dez dias consecutivos de publicações, liderando o ranking de frequência entre os políticos de Mato Grosso do Sul.

Um vídeo divulgado por ele na noite de sexta-feira alcançou aproximadamente 1,39 milhão de visualizações no Facebook e outras 214 mil no Instagram, concentrando boa parte do alcance das publicações relacionadas à campanha no Estado.

Somadas, as postagens dos políticos monitorados em Mato Grosso do Sul alcançaram 2,4 milhões de visualizações e aproximadamente 190 mil curtidas nas últimas 24 horas, período em que foram contabilizadas 88 publicações.

Assembleia Legislativa

Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), nove dos 16 deputados estaduais eleitos acompanhados pela plataforma fizeram publicações pedindo votos para Flávio Bolsonaro.

A mobilização é liderada por integrantes do PL, partido que elegeu a maior bancada estadual. Entre os parlamentares que divulgaram conteúdos em favor do presidenciável estão Zé Teixeira, Paulo Corrêa, Coronel David, Gianni Nogueira, Odilon Ribeiro, Daverson Matos, André Salineiro e Lucas de Lima, todos da legenda.

O deputado estadual eleito Hélio Peluffo (PP) também integra a relação dos parlamentares que participaram da campanha digital nas últimas 24 horas.

Por outro lado, Renato Câmara (Republicanos) fez publicações sobre outros assuntos, sem mencionar o candidato à Presidência.

Já André Puccinelli (MDB), Gerson Claro (PP), Londres Machado (PP), Professor Rinaldo Modesto (União Brasil), Márcio Fernandes (PL) e Pedrossian Neto (Republicanos) não registraram publicações no intervalo analisado.

Riedel

O governador reeleito Eduardo Riedel (PP), uma das principais lideranças políticas de Mato Grosso do Sul, também aparece entre os que não fizeram pedidos de votos para Flávio Bolsonaro nas últimas 24 horas.

De acordo com o monitoramento, o governador manteve suas redes sociais atualizadas, mas as publicações realizadas no período não fizeram referência ao candidato do PL.

A ausência de manifestações também foi registrada entre os cinco prefeitos acompanhados pela ferramenta.

A prefeita Professora Lurdes publicou conteúdos relacionados a outros assuntos, enquanto Rodrigo Basso, Rodrigo Sacuno, Dr. Max e Delegado Murilo não fizeram nenhuma postagem durante o período.

Campanha digital

Embora parte dos políticos eleitos ainda não tenha aderido à mobilização nas redes sociais, o levantamento aponta crescimento expressivo no volume de publicações em apoio ao presidenciável desde o início da semana.

Na terça-feira (13), quando o Flaviômetro entrou em funcionamento, foram identificadas 67 publicações de políticos sul-mato-grossenses. Na quarta-feira (14), o número subiu para 85 e, na quinta-feira (15), chegou a 88.

Na sexta-feira (16), o monitoramento registrou 92 postagens, consolidando a tendência de aumento da atividade digital na reta final da disputa presidencial.

O crescimento chama atenção porque, na semana anterior, a média diária de publicações relacionadas à candidatura de Flávio Bolsonaro em Mato Grosso do Sul estava próxima de 20.

Os números mostram que, apesar do avanço da mobilização entre lideranças do PL e de partidos aliados, a campanha presidencial ainda não conseguiu envolver todos os políticos eleitos no Estado, justamente no momento em que os candidatos intensificam a busca por votos para o segundo turno.