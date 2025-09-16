Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Facão

"Mais louco do Brasil" demitirá ao menos 100 servidores de prefeitura

Corte de gastos já anunciado pelo prefeito esbarra em atualização de Projeto de Lei

Alison Silva

Alison Silva

16/09/2025 - 15h00
Anunciado há uma semana, o corte de gastos promovido pelo prefeito "Mais louco do Brasil" Juliano Ferro (PSDB), atingirá ao menos 100 servidores municipais em Ivinhema, interior do Estado.

Na última quarta-feira (10), o prefeito com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais anunciou uma série de cortes na administração municipal em virtude de uma crise econômica que suspendeu todos os eventos oficiais até dezembro, além do corte de salários do líder do executivo e  de seus secretarios, além de desfazer o tradicional Rodeio de Ivinhema, que tinha como atração principal a sertaneja Ana Castela.

Em entrevista ao Correio do Estado, afirmou que os cortes já estão em curso, contudo, a redução salarial de secretários e de seu próprio salário só ocorrerá após um novo Projeto de Lei, que deve ser encaminhado à Câmara Municipal ainda nesta semana. 

"O decreto com a atualização acerca do corte de gastos anunciado na semana passada ainda não foi publicado somente por um trâmite burocrático. Precisamos encaminhar um projeto de lei para a Câmara Municipal oficializando os cortes salariais, após isso, de fato oficializar a redução salarial tanto minha, quanto do vice-prefeito e dos secretários", destacou. 

Questionado sobre a atitude repentina, "Mais louco do Brasil" disse que a mudança de postura acerca dos gastos públicos aconteceram em virtude da queda na arrecadação municipal. 

"Quando a gente fala de redução, não falamos somente nos cortes, e sim no quanto o município deixou de arrecadar. Em 2024, a alíquota  municipal cresceu em 10,8%, neste ano, apenas 2%. Demos 8% de aumento aos servidores justamente por conta desse ganho, e agora com o crescimento reduzido, teremos que cortar gastos para não atingir o teto constitucional", complementou.

Relembre

Por meio de suas redes sociais, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PSDB), conhecido como o "Mais louco do Brasil" falou sobre o "facão" na prefeitura de Ivinhema. 

Na ocasião, o tucano afirmou que seu salário, atualmente em R$ 35 mil, será reduzido em R$ 10 mil, passando para R$ 25 mil. Já os secretários terão uma redução de 15%, com vencimentos que cairão de R$ 12,8 mil para pouco mais de R$ 10 mil. Além disso, foram canceladas todas as diárias de prefeito, vice-prefeito e secretários, e estão previstas demissões de servidores para adequar o índice de gastos com pessoal à queda na arrecadação municipal.

"Os prefeitos que não se atentaram pela crise econômica que vem vindo pela frente, as dificuldades que o governo estadual vem passando, as dificuldades que o governo federal vem passando, as coisas vão ficar muito feias para os municípios também", disse.

O prefeito enfatizou que os cortes começam pelo primeiro escalão: "Iremos começar a sentir na pele, nós, o primeiro escalão do município, e irá chegar na ponta. Estamos dando prioridade na área da saúde, da educação e no desenvolvimento do município", declarou.

Viagens oficiais, repasses para atividades esportivas não essenciais e demais despesas consideradas desnecessárias também foram suspensas. "Qualquer tipo de viagem para time de futebol, tudo que é gasto que não é atribuição do município, estaremos cancelando até dezembro", disse Ferro.

Prevista para abril e postergada para novembro, a festa do peão que tinha Ana Castela como atração principal, também foi cancelada por Juliano. A cantora receberia cerca de R$1,2 milhão para se apresentar. "Quero comunicar à nossa população, à nossa cidade, que o Rodeio está cancelado. Qualquer tipo de evento, a partir de hoje até dezembro, eles estão cancelados. Estamos dando prioridade na área da saúde, na educação e no desenvolvimento do nosso município", falou. 

Crise

Em dezembro, o prefeito autorizou a destinação de R$ 500 mil em recursos públicos para o Ivinhema Futebol Clube, decisão aprovada por unanimidade na Câmara Municipal. Apesar de ter votado a favor, o vereador Claudião do Raio-X questionou o impacto do investimento no esporte local. "São R$ 500 mil. Qual o resultado disso em termos de jovens promovidos no esporte e retorno para a população?", indagou, comparando o montante com os R$ 9 mil destinados à compra de um desfibrilador para a ambulância municipal.

O município de Ivinhema, que tem cerca de 28 mil habitantes e está localizado a 280 quilômetros de Campo Grande, enfrenta, segundo o prefeito, a crise mais grave dos últimos anos. "Quando as coisas estão boas, a gente faz uma boa administração. Mas quando a crise bate, estamos aqui para fazer o que é necessário", concluiu Ferro.

ELEIÇÕES 2026

Sem abrir mãos de suas convicções e para barrar Lula 4, Contar pode disputar o Senado pelo PL

O ex-deputado estadual estaria no radar do PL para se filiar e, dessa forma, concorrer ao cargo ao lado do ex-governador

16/09/2025 08h25

Arquivo

A possibilidade de a executiva estadual do PL convidar o ex-deputado estadual Capitão Contar para deixar o comando do PRTB em Mato Grosso do Sul e ingressar no PL para ser um dos dois candidatos do partido ao Senado Federal nas eleições gerais do próximo ano pode provocar uma reviravolta nas candidaturas da direita para a Câmara Alta do Congresso Nacional.

Procurado ontem pelo Correio do Estado, o Capitão Contar disse que estaria disposto a esquecer o fato de o ex-governador Reinaldo Azambuja não ser da “direita raiz”, pois vai trocar o comando do PSDB pela liderança do PL em Mato Grosso do Sul, em prol do bem maior.

Na análise do ex-parlamentar, esse “bem maior” será eleger o máximo possível de candidatos da direita para a Casa de Leis e, dessa forma, impedir que o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja reeleito para um quarto mandato.

“Nossa prioridade é trocar o comando do Brasil. Nunca fui do grupo do Reinaldo, mas se for para fortalecer e unir toda a direita, aumentando o arco de alianças contra o ‘Lula 4’, me coloco à disposição nessa trincheira”, afirmou o ex-deputado estadual.

Ele ainda completou que o projeto do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) é fazer a maioria no Senado para mobilizar ações contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 

“Independentemente de partido ou grupo, minha conduta será sempre a mesma, ajudar o presidente Bolsonaro retornar à presidência da República”, afirmou.

ENTENDA

No domingo, Azambuja disse ao Correio do Estado que, com base nas pesquisas de intenções de votos qualitativas e quantitativas, tomará a melhor solução para definir os candidatos do PL ao Senado

Hoje, conforme ele afirmou, o partido tem bons nomes para lançar dois candidatos aos cargos de senadores da República, isto é, o próprio nome, o do deputado federal Marcos Pollon e o da vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira.

Além disso, o ex-governador ainda informou à reportagem que a legenda também poderá escolher por lançar apenas um candidato ao Senado, abrindo a segunda vaga para os partidos que fazem parte do arco de aliança da direita e centro-direita. 

Nesse caso, Azambuja citou os nomes do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro (PP), e o do senador Nelsinho Trad (PSD), entretanto, o Correio do Estado apurou que outro nome que poderia entrar nessa equação seria o do Capitão Contar, que pode trocar o atual partido pelo PL e, dessa forma, fazer com que a legenda lance dois candidatos ao Senado em 2026.

Sobre essa possibilidade, o ex-governador não confirmou e apenas informou que não teria conhecimento dessa possível vinda do Capitão Contar para o PL. 

Ele só reforçou que o combinado com o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro e com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, é que a escolha utilize como critérios as pesquisas quantitativas e qualitativas.

“Os melhores nomes serão os escolhidos para a disputa pelas duas vagas ao Senado Federal nas eleições do próximo ano. O objetivo da executiva nacional do PL é eleger dois senadores que tenham afinidade com as pautas da direita para o Brasil”, declarou o ex-governador, referindo-se às ações de mobilização da direita contra ministros do STF.

NO COMANDO

Também no domingo o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou ao Correio do Estado que em Mato Grosso do Sul a definição sobre as chapas majoritárias e proporcionais ficará nas mãos do ex-governador.

Ele disse que o assunto já foi pacificado no Estado com o futuro presidente estadual do PL, cabendo a Reinaldo Azambuja definir essa questão sem interferência da executiva nacional, que focará a atenção em, ao menos, quatro estados: São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso.

A condenação de Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão em regime fechado acendeu o alerta no partido por definições urgentes em relação às candidaturas ao Senado para o próximo ano.

Política

Deputado bolsonarista diz que EUA deveriam dar 'olhadinha' no ator Wagner Moura

Gustavo Gayer acusa o ator de atacar o presidente americano Donald Trump e apoiar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), considerado pelo governo dos EUA como "violador de direitos humanos"

15/09/2025 23h00

Wagner Moura em

Wagner Moura em "O Agente Secreto" Foto: Reprodução

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) fez uma publicação em seu perfil no X (antigo Twitter) em que sugere ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, dar "olhadinha" no ator Wagner Moura, a quem chamou de "extremista". Na mensagem publicada na noite de domingo, 14, Gayer acusa o ator de atacar o presidente americano Donald Trump e apoiar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), considerado pelo governo dos EUA como "violador de direitos humanos".

"Esse cara está morando nos EUA e continua apoiando Moraes, atacando TRUMP e dizendo que os EUA agora é uma ditadura. Acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse EXTREMISTA @DeputySecState @SecRubio", escreveu o deputado.

Wagner Moura, que vive nos Estados Unidos com a família há sete anos, é protagonista do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que tem como pano de fundo a ditadura militar no Brasil e foi escolhido para representar o País no Oscar 2026. O ator ganhou o prêmio de melhor ator do Festival de Cannes neste ano, primeira vez na história da categoria que um brasileiro foi premiado.

A mensagem do deputado foi publicada com o link para a entrevista do ator para a BBC News Brasil, em que o brasileiro fala que sentiu certa "inveja" vinda dos americanos quando o filme foi exibido em festivais pelo país. "A gente está hoje vendo as instituições funcionando, vendo um crime contra a democracia sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto que nos festivais norte-americanos pelos quais o filme passou, a gente sentia uma certa tristeza dos americanos, quase uma inveja", disse na entrevista.

A comparação entre o julgamento que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus por golpe de Estado e a falta de respostas da Justiça americana contra o ataque ao Capitólio em 2022 também é feita pela imprensa internacional. Dias antes do início do julgamento no STF, a revista britânica The Economist afirmou que Brasil estava dando "lição de maturidade democrática", com uma imagem do ex-presidente vestido de "Viking do Capitólio", símbolo do ataque à sede do Poder Legislativo do país.

Na mesma reportagem, Moura também tece críticas a política anti-imigração de Trump e afirma que período em que filme foi realizado, entre 2018 e 2022, foi marcado por "momento difícil para artistas, universidades e imprensa brasileiras", nos anos do governo Bolsonaro.

