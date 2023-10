recursos federais

Mesmo nas mãos de uma gestora do PP, Campo Grande tem merecido uma articulação maior por parte do parlamentar

Nas últimas semanas, o deputado federal Vander Loubet (PT), coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, tem procurado destinar uma atenção especial para o Município de Campo Grande na questão que envolve a liberação de recursos da União para a Capital.

Apesar de Campo Grande ser administrada por uma prefeita da direita – Adriane Lopes é do PP –, o parlamentar não tem medido esforços para atender às demandas da cidade, principalmente com relação às obras de infraestrutura urbana.

O motivo é simples, pois, como o petista já revelou o interesse de disputar em 2026 as eleições para escolha dos dois novos senadores, nada mais óbvio do que focar na cidade que concentra o maior número de eleitores – nas últimas eleições, Campo Grande tinha 639.873 eleitores aptos a votar, ou seja, 32% do total de 1.996.510 eleitores do Estado.

Diferentemente de muitos parlamentares, Vander Loubet procura deixar de lado as questões partidárias na hora de destinar emendas ou fazer articulações políticas, sendo essa a receita do seu sucesso nas eleições passadas, quando obteve votos tanto em municípios administrados por prefeitos da extrema direita quanto naqueles geridos por prefeitos da esquerda e do centro.

A contrapartida exigida pelo parlamentar é a ajuda na sua caminhada rumo ao Senado em 2026, um sonho antigo do petista e que já foi externado para a imprensa neste ano, quando afirmou que não pretende mais tentar a reeleição para deputado federal em 2026.

NOVO PAC

Nessa lógica, no início desta semana, o deputado federal reuniu-se com a prefeita Adriane Lopes, com o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Augusto Borges (PSB), o Carlão, e com os vereadores Ayrton de Araújo (PT) e Edu Miranda (Patriota) para tratar a respeito das áreas em que serão investidos os R$ 400 milhões destinados pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) a Campo Grande.

Na reunião, conforme informações obtidas pelo Correio do Estado, Vander Loubet frisou que o Novo PAC foi lançado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em agosto deste ano e os R$ 400 milhões destinados para a Capital devem ser aplicados na conclusão de obras e na melhoria da infraestrutura da cidade.

“Os vereadores têm um conjunto de intervenções que desejam ver contempladas e, por isso, buscamos a prefeita Adriane Lopes para alinhar essas demandas do Legislativo municipal com as demandas que o Executivo já mapeou. O objetivo é atendermos o que o Executivo e o Legislativo entendem como prioritário”, declarou à reportagem o parlamentar sul-mato-grossense.

Ele informou ao Correio do Estado que, entre as obras a serem concluídas, a maior se refere à Avenida Ernesto Geisel, que deve receber cerca de R$ 150 milhões.

O vereador Carlão afirmou que, até o momento, os demais projetos da prefeitura não foram definidos e que essa definição passará por estudos da Subsecretaria Municipal de Gestão e Projetos Estratégicos (Sugepe).

Em nota, a Sugepe informou que a Prefeitura de Campo Grande ainda está elaborando as cartas consultas que serão apresentadas ao Novo PAC e destacou que projetos das mais diversas áreas serão cadastrados.

A expectativa de Vander Loubet e dos vereadores é de que bairros como Lageado, Dom Antônio Barbosa, Parque do Sol, Colorado, Colúmbia e Santa Mônica, que apresentam grandes carências há vários anos, sejam contemplados nas cartas consultas elaboradas pelo Executivo municipal para os recursos do Novo PAC.