MDB de MS deve apoiar candidatura de Nelsinho Trad ao Senado

O ex-governador André Puccinelli e o senador Nelsinho Trad durante reunião no escritório do emedebista - Arquivo

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Com o fechamento da janela partidária na sexta-feira, o MDB de Mato Grosso do Sul caminha para consolidar sua posição na disputa ao Senado nas eleições deste ano, com a definição de apoio a dois nomes no Estado.

De acordo com apuração do Correio do Estado, a tendência dentro do partido é de que o primeiro voto seja destinado ao ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), enquanto o segundo nome apoiado deve ser o do senador Nelsinho Trad (PSD), que buscará a reeleição.

Nos bastidores, as principais lideranças emedebistas avaliam que a composição fortalece a estratégia política do grupo ao alinhar forças com dois nomes considerados competitivos e com bom desempenho eleitoral em Mato Grosso do Sul.

A eventual dobradinha também sinaliza uma aproximação pragmática entre diferentes legendas da base aliada, mirando a manutenção de influência no cenário federal.

O apoio a Nelsinho Trad como segundo voto ainda deve passar por discussões internas e ajustes regionais, mas é tratado como encaminhado por integrantes da sigla.

A decisão final deverá considerar o cenário das alianças majoritárias e os interesses políticos locais, sobretudo nas maiores cidades sul-mato-grossenses.

Caso se confirme, o MDB deve atuar de forma coordenada durante a campanha, buscando transferir capital político e ampliar a base de sustentação dos candidatos apoiados.

A estratégia segue a lógica de maximizar resultados em uma disputa que promete ser acirrada pelas duas vagas ao Senado.

A reportagem procurou o ex-governador André Puccinelli, que é o presidente de honra do MDB, o presidente estadual do partido, Waldemir Moka, e o ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República e ex-deputado federal, Carlos Marun, porém, apenas o último quis comentar.

“Da minha parte coloquei meu nome à disposição do partido por entender que com a experiência que adquiri na minha vida pública posso voltar a contribuir em muito com o Estado”, disse Marun.

No entanto, ele completou que reconhece o fato de estar há bom tempo afastado do dia a dia da política sul-mato-grossense.

“Nelsinho é um antigo emedebista e sempre teve a simpatia de muitos de nós. No seu mandato, ele realiza trabalho importante de apoio aos municípios, fazendo política com posição forte, mas não radicalizada”, analisou.

O ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo do ex-presidente Michel Temer (MDB) acrescentou que o partido tem compromisso com a reeleição de Riedel e com a eleição de Reinaldo ao Senado.

“Então ainda temos que definir o nosso apoio a mais uma candidatura para o Senado. Vejo duas hipóteses: ou o partido lança uma candidatura ao Senado Federal, e posso ser eu este candidato, ou apoia o Nelsinho”, concluiu.

O senador Nelsinho Trad manifestou agradecimento ao possível apoio do MDB de Mato Grosso do Sul à sua candidatura à reeleição.

Conforme o senador, a sinalização de aliança representa o reconhecimento de um trabalho construído com diálogo, equilíbrio e compromisso com os interesses do Estado.

“Para mim, esse posicionamento do MDB é uma aceitação do meu trabalho de entregas e resultados para os municípios e para Mato Grosso do Sul”, disse.

O parlamentar ainda completou que recebe com muita gratidão essa demonstração de confiança do MDB de Mato Grosso do Sul. “Ao longo do nosso mandato, buscamos sempre atuar de forma responsável, ouvindo diferentes setores e trabalhando por avanços concretos para a nossa população”, falou.

Nelsinho Trad garantiu que a união de forças é fundamental para que possa continuar levando resultados para o Estado e destacou a importância de construir um projeto coletivo.

“Mais do que uma candidatura, estamos falando de um projeto que prioriza o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, com responsabilidade e respeito às pessoas. Esse apoio fortalece ainda mais esse caminho”, completou.

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