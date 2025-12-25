Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Médicos vão avaliar necessidade de procedimento sobre soluços de Bolsonaro

A equipe médica não realizou o procedimento sobre os soluços na cirurgia de hérnia ocorrida nesta quinta-feira, 25

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

25/12/2025 - 14h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O médico cardiologista Brasil Caiado, que acompanhou a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para tratar uma hérnia inguinal bilateral, afirmou que a equipe médica do Hospital DF Star, em Brasília, deve observar nos próximos dias a necessidade de realizar um procedimento para tratar dos soluços.

Conforme a Broadcast havia mostrado, a equipe médica não realizou o procedimento sobre os soluços na cirurgia de hérnia ocorrida nesta quinta-feira, 25. De acordo com Brasil Caiado, o procedimento sobre os soluços é mais "invasivo".

"Em relação ao soluço, nós inicialmente tínhamos proposto um bloqueio do nervo, mas, estando mais próximo do presidente agora e observando que tem uma relação direta talvez com o tubo digestivo, uma esofagite severa que ele tem associada à gastrite e refluxo gastroesofágico, o que nós optamos por questão de precaução? Otimizar o tratamento clínico, melhorar a dieta, potencializar toda a medicação e observar nestes próximos dias a necessidade ou não desse procedimento", disse o cardiologista.

O médico prosseguiu: "Provavelmente, nós o faremos lá para segunda-feira, que é o tempo bom para ele poder responder a essa medicação".

Brasil Caiado acrescentou: "É importante ressaltar sobre os soluços que o procedimento é mais invasivo. Então, toda vez que nós podemos ser menos invasivos na questão da proteção do paciente, se nós podermos resolver de forma clínica, para ele é mais seguro. Essa é a nossa preocupação agora".

Assine o Correio do Estado

Notícia-crime

Deputado federal vai à polícia após ameaça de "extermínio petista"

Denúncia tem como base comentário publicado pelo empresário em reação a um vídeo divulgado nas redes sociais

25/12/2025 09h10

Compartilhar
Deputado federal Vander Loubet instaurou notícia-crime diante de ameaça de empresário

Deputado federal Vander Loubet instaurou notícia-crime diante de ameaça de empresário Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), o deputado federal Vander Loubet, esteve na manhã desta terça-feira (24) na sede da Polícia Federal (PF), em Campo Grande, onde protocolou notícia-crime contra o empresário Luiz Paulo Lemos Castelluccio após ameaça de "extermínio petista".

A denúncia tem como base comentário publicado pelo empresário que atua com sistema de alarmística para barragens de rejeito de mineração, em reação a um vídeo divulgado no Facebook. No texto, ele utiliza linguagem violenta, defendendo o “extermínio de petistas” e afirmando que “vai dar morte” a quem o desafiar.

No comentário, o empresário compara a situação política brasileira ao conflito armado envolvendo o Hamas e Israel, em alusão à guerra e aos "inimigos". 

Deputado federal Vander Loubet instaurou notícia-crime diante de ameaça de empresárioReprodução

A repercussão das declarações em redes sociais motivaram o motivaram a direção partidária acionar a PF.

No documento protocolado, o partido sustenta que a conduta do empresário "extrapola completamente os limites da liberdade de expressão, configurando discurso de ódio, ameaça coletiva, incitação à violência política e tentativa de deslegitimação das instituições democráticas, inclusive com ataques genéricos ao Poder Judiciário e à Suprema Corte."

Para o Partido, há indícios suficientes para a apuração de crimes que atentam contra a convivência democrática e a ordem política, o que justifica a atuação da Polícia Federal.

“Divergência política se resolve com debate. Discurso de ódio e ameaça de morte não são opinião, são crime e precisam ser tratados como tal”, afirmou Vander, para quem o caso exige resposta firme do Estado.

O parlamentar informou ainda que, além da notícia-crime, serão adotadas outras providências judiciais, inclusive para o ajuizamento de ações nas esferas criminal e cível, com o objetivo de responsabilizar o autor das declarações.

O diretório estadual do partido reafirma seu compromisso com a democracia, o diálogo e o respeito às diferenças, e defende que manifestações de ódio e violência política não podem ser naturalizadas nem toleradas.

Assine o Correio do Estado 

Declaração

Embaixador do Brasil na ONU pede fim da ação dos EUA contra Venezuela

Donald Trump ameaça invadir o país comandado por Nicolás Maduro

24/12/2025 19h00

Compartilhar
Sergio Danese, embaixador do Brasil na ONU

Sergio Danese, embaixador do Brasil na ONU Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O embaixador do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU), Sergio Danese, criticou nesta terça-feira (24), durante reunião do Conselho de Segurança, a ação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela.

Para o representante brasileiro, as ações norte-americana são “violações da Carta das Nações Unidas e, portanto, devem cessar imediata e incondicionalmente em favor da utilização dos instrumentos políticos e jurídicos amplamente disponíveis”.

Danese disse que o Brasil “convida ambos os países a um diálogo genuíno, conduzido de boa-fé e sem coerção”. O embaixador acrescentou ainda que o presidente Lula já declarou que tem intenção de intermediar um acordo entre EUA e Venezuela e que apoia qualquer esforço do secretário-geral da ONU nesta direção.

O embaixador acrescentou também que a América do Sul é e quer continuar sendo uma região de paz, “respeitando o direito internacional e com boas relações entre vizinhos”.

Para o embaixador brasileiro, evitar uma guerra no continente não é um interesse apenas dos países da América Latina, toda a comunidade internacional tem de se preocupar “já que em última instância, um conflito na região poderia ter repercussões em escala global”.

Os Estados Unidos, através de ordens do presidente Donald Trump, promovem um cerco militar à Venezuela. Os norte-americanos têm a intenção de tirar Nicolás Maduro do poder, a quem acusam de chefiar um cartel narco-terrorista. Trump vem há semanas ameaçando invadir o território venezuelano.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6910, terça-feira (23/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6910, terça-feira (23/12): veja o rateio

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6910, terça-feira (23/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6910, terça-feira (23/12)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6911, quarta-feira (24/12)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6911, quarta-feira (24/12)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3570, terça-feira (23/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3570, terça-feira (23/12): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3570, terça-feira (23/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3570, terça-feira (23/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Juliane Penteado: Ignorar a data de ingresso no serviço público reduz benefícios e viola direitos
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12/12/2025

Juliane Penteado: Ignorar a data de ingresso no serviço público reduz benefícios e viola direitos