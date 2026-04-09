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Mendonça nega compartilhamento de dados sobre a morte de 'Sicário' com CPI do Crime Organizado

Mendonça argumenta que as informações apuradas pela Operação Compliance Zero e as investigações sobre as fraudes do Master, sob sua relatoria no Supremo, ainda estão em curso e que há diligências pendentes

Estadão Conteúdo

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09/04/2026 - 21h00
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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta terça-feira, 7, dois pedidos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, no Senado para compartilhar informações sobre as investigações do Banco Master e da morte de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o "Sicário" de Daniel Vorcaro.

Mendonça argumenta que as informações apuradas pela Operação Compliance Zero e as investigações sobre as fraudes do Master, sob sua relatoria no Supremo, ainda estão em curso e que há diligências pendentes.

O ministro afirma que a divulgação desses dados neste momento poderia comprometer as investigações, mas deixa aberta a possibilidade de reavaliar o pedido no futuro, quando a fase de apuração estiver concluída.

Os dois requerimentos de compartilhamento de dados são de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) e foram aprovados pela CPI na reunião de 11 de março. O parlamentar argumenta que a solicitação é necessária para "compreender se o falecimento de Felipe Mourão evidencia comportamento típico de integrante de verdadeira organização mafiosa".

Segundo o requerimento, a CPI pretendia apurar se o caso indicava o padrão de organização criminosa em que é preferível a morte "à condenação ou colaboração com as autoridades", além de avaliar "como esse tipo de conduta pode ser evitado nos estabelecimentos policiais e prisionais, que devem zelar pela integridade física e mental dos custodiados".

O Sicário foi preso pela Polícia Federal em 4 de março, mas tentou suicídio no mesmo dia, enquanto estava sob custódia em Minas Gerais. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. O ato foi registrado por câmeras de segurança "sem pontos cegos", segundo as autoridades. A morte foi confirmada oficialmente no dia 6 e está registrada em cartório. O velório ocorreu no dia 8.

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão era um dos homens de confiança do banqueiro Daniel Vorcaro, e recebeu o apelido de "Sicário" que, segundo a própria PF, era condizente com as atividades que realizava para o dono do Banco Master.

Mourão seria o responsável pela obtenção de informações sigilosas, monitoramento de adversários e neutralização de situações consideradas sensíveis aos interesses do banqueiro.

O Sicário de Vorcaro não chegou a cometer assassinatos, segundo a PF. Mourão era responsável pelo núcleo de intimidação e obstrução à Justiça (batizado de "A Turma" num grupo de WhatsApp encontrado no celular de Vorcaro). Ele é acusado de obter informações sigilosas mediante acesso indevido a sistemas da PF, do Ministério Público Federal (MPF), do FBI e da Interpol.

 

Presidenciável

Na Expogrande, Flávio Bolsonaro quer se consolidar como candidato do agro

O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro vai discursar na cerimônia de abertura da feira agropecuária da Capital

09/04/2026 08h00

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é pré-candidato à Presidência da República no pleito deste ano

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é pré-candidato à Presidência da República no pleito deste ano Carlos Moura/Agência Senado

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Com presença confirmada na cerimônia de abertura da Expogrande 2026 na noite de hoje, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro e pré-candidato à Presidência da República, pretende aproveitar a feira agropecuária para se consolidar de vez como o nome do agronegócio nacional para tentar derrotar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que buscará a reeleição.

O Correio do Estado ratificou ontem com presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Guilherme Bumlai, que o presidenciável já está incluído entre as autoridades que vão discursar na abertura do evento e a expectativa dos produtores rurais é de que Flávio Bolsonaro assuma publicamente o compromisso, caso seja eleito, de desenvolver propostas estruturantes para o agro.

Afinal, apesar de representar cerca de 25% do Produto Interno Brasileiro (PIB) brasileiro e apresentar vantagens competitivas, como terra, água, tecnologia e energia abundantes, o agronegócio nacional enfrenta gargalos estruturais, como infraestrutura, crédito e regulação ambiental.

Nesse sentido, a perspectiva do agronegócio sul-mato-grossense é plausível, pois, na segunda-feira, em Brasília (DF), o governador Eduardo Riedel (PP) e o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) entregaram nas mãos do pré-candidato à Presidência da República um documento estratégico, intitulado “Pacto pelo Desenvolvimento – A Potência do Agro”, com propostas para o setor agropecuário nacional.

O material busca influenciar diretamente a formulação do plano de governo de Flávio Bolsonaro, posicionando o agronegócio como eixo central de um projeto nacional.

Ao obter o documento, ele afirmou que recebeu as propostas das mãos de quem entende do assunto, pois Riedel já foi eleito uma das 100 personalidades mais influentes do agro no Brasil, e que está construindo seu plano de governo “com os melhores de cada área”.

SETE EIXOS

A reportagem apurou ainda que o conteúdo do documento inclui sete eixos: produção, sustentabilidade e inclusão; infraestrutura logística; crédito e seguro rural; segurança jurídica e política ambiental; agroindústria e agregação de valor; ciência e tecnologia; e inserção internacional.

O texto defende que o agro deixe de ser apenas mais um setor econômico e passe a atuar como pilar estruturante do desenvolvimento nacional, com foco em competitividade, inovação e segurança alimentar.

Politicamente, a iniciativa reforçou o alinhamento entre as lideranças do Centro-Oeste e o campo bolsonarista, pois Riedel e Azambuja projetam protagonismo nacional ao liderar a agenda estratégica do agronegócio e Flávio Bolsonaro busca consolidar apoio de um dos setores mais organizados e influentes da economia nacional.

O presidenciável ainda enfrenta desafios internos no campo da direita e a possível disputa indireta com o legado político do pai, sendo que o agronegócio tende a ser um dos temas centrais da eleição, especialmente em debates sobre economia, meio ambiente e comércio exterior.

Ele sabe ainda que a consolidação do agro como base política nacional provocará disputa narrativa entre desenvolvimento econômico e agenda ambiental, mas também que os estados produtores agropecuários terão grande influência na eleição presidencial deste ano.

Para o presidente da Acrissul, é uma grata satisfação contar com a presença do senador Flávio Bolsonaro na cerimônia de abertura da feira agropecuária.

“Nós acompanhamos pela imprensa a entrega do documento com propostas estruturantes para o agro feita pelo governador Riedel. Por isso, a nossa expectativa é de que Flávio possa colocar no seu plano de governo essas propostas”, disse.

Presidente estadual do PL, Azambuja disse à reportagem que Flávio Bolsonaro chegará no fim da tarde de hoje, vai direto para o hotel e depois se desloca até o parque de exposições.

“Ele virá acompanhado pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), que é o secretário-geral do partido, e falará para os produtores rurais. Quando entregamos as propostas do agro na segunda-feira, Flávio disse que pretende retomar a ferrovia no Estado e viabilizar a hidrovia do Rio Paraguai, dois importantes modais de transporte”, revelou o ex-governador.

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Política

Deputados oficializam candidatura a ministro do TCU; Odair Cunha, do PT, tem apoio de 12 siglas

Foram formalizadas nesta quarta-feira, 8, candidaturas de deputados federais que vão concorrer ao cargo de ministro do Tribunal de Contas da União

08/04/2026 21h00

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Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil

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Foram formalizadas nesta quarta-feira, 8, candidaturas de deputados federais que vão concorrer ao cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) deixado por Aroldo Cedraz em fevereiro. São eles: Odair Cunha (PT-MG), Soraya Santos (PL-RJ), Elmar Nascimento (União Brasil-BA), Hugo Leal (PSD-RJ), Danilo Forte (PP-CE), Gilson Daniel (Podemos-ES) e Adriana Ventura (Novo-PS).

Odair tem o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e a assinatura de 12 partidos: Republicanos, PT, PP, MDB, PSB, PDT, PV, PCdoB, PSOL, Solidariedade, Cidadania e PRD.

Soraya lançou a sua candidatura com a indicação do PL e com o apoio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República.

Elmar e Leal foram indicados pelos seus partidos, que têm bancadas numerosas Já Danilo Forte, apesar de ser do PP, teve a candidatura indicada pelo PSDB.
 

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