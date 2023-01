Ministra da Justiça do Chile renuncia

Política

Eduardo Campos assumiu cargo após Peluffo seguir para secretaria de Estado

Após a oficialização do ex-prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo (PSDB), como secretário estadual de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul (Seilog), a prefeitura do município distante cerca de 300 km de Campo Grande tem remanejado os nomes e cargos do Executivo municipal.

Na manhã desta sexta-feira (6), Eduardo Campos (PSDB), novo prefeito, tratou de mover os cargos locais. Na ocasião, os três novos secretários municipais, que já trabalhavam na gestão de Peluffo, foram empossados.

Novo secretário de Governo e Comunicação, Fabio Caffarena, foi desligado do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ponta Porã (Previporã) para assumir a pasta. Quem ocupará o seu posto será Rafael Fração de Oliveira, anteriormente assistente do setor.

Do mesmo modo, o então secretário adjunto de Meio Ambiente, Edenilson Lopes da Silva, foi oficializado como novo titular da secretaria.

Em nota, o agora prefeito municipal disse que as as mudanças no secretariado se devem às circunstâncias. "A vida nos reserva surpresas. E é nos momentos difíceis que a gente observa e tem a certeza de que não está sozinho. De um lado a família que nos sustenta. De outro, os agentes públicos, os companheiros de verdade. Neste momento, é importante olhar para os lados e observar com satisfação que temos pessoas competentes, com as quais podemos contar", pontuou.

Segundo Campos, os nomes indicados são, apesar de jovens, experientes.

"Apesar da juventude tem grandes experiências. São homens que podem exercer com competência os cargos que estão assumindo. São preparados e vão desempenhar da melhor forma possível. Temos muito trabalho pela frente e vamos encarar os desafios pensando sempre no melhor para o nosso povo", declarou

O remanejamento dos novos secretários começou a tomar forma na última quinta-feira (5) por meio do Diário Oficial de Ponta Porã.

Vale destacar que a renúncia de Hélio Peluffo Filho, foi protocolada na Câmara Municipal de Ponta Porã no dia 30 de dezembro de 2022. O agora secretário foi anunciado como titular da Seilog no último dia 13, na primeira leva de secretários de Governo.

"Um prefeito na Seilog é a demonstração clara de que esse trabalho vai continuar atendendo os municípios, aumentando a produção, interiorizando o desenvolvimento e gerando empregos para a população", disse Peluffo na ocasião, agradecido pelo convite de Riedel.

Questionado pelo Correio do Estado acerca da indicação de Peluffo para o setor logístico do Estado e se a gestão dele na região de fronteira teria alguma influência na gestão de MS, Riedel destacou que o nome do então prefeito Ponta Porã foi designado enquanto um "pensamento estratégico para o estado".

Junto de Peluffo, o deputado licenciado e secretário de governo da atual gestão, Eduardo Rocha, assumiu a Casa Civil; Flávio César Mendes de Oliveira como titular da Secretaria de Fazenda (Sefaz). Do mesmo modo, Ana Carolina Araujo Nardes continua na Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) e na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul continua a advogada Ana Carolina Ali Garcia.

