Moraes diz que não há evidências de que Bolsonaro buscou asilo na Embaixada da Hungria e arquiva açã

Em pesquisa com 800 campo-grandenses, 53% reprovam a gestão municipal atual

Após pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas na última quinta-feira (25), a atual prefeita Adriane Lopes (PP) avaliou o desempenho de sua gestão. Na pesquisa 41% dos entrevistados aprovam sua gestão e 53% reprovaram.

De acordo com Adriane Lopes o índice de visibilidade de sua gestão é pouco, pois como vice-prefeita, não tinha tanto reconhecimento.

"Bom, primeiro que eu assumi há dois anos e dois anos é muito pouco, acredito que com muito trabalho e dedicação, compromisso e fazendo as entregas que a população precisa, as pessoas vão passar a conhecer o nosso trabalho e esses indicadores vão mudar", afirmou.

Em relação a Pesquisa Espontânea - aquela em que uma pergunta é feita aos entrevistados sem dar nenhuma alternativa, Adriane sai a frente de outros pré candidatos com 4%. Ao ser questionada, garantiu que este é o resultado de muito trabalho, fazendo melhorias para a cidade e tentando solucionar problemas municipais.

Em meio às críticas de vereadores sobre sua gestão, Adriane afirma que são apenas comentários, "se isso fosse realidade nós não estaríamos abrindo as portas aqui, para esse programa que é um programa tripartite. Quem envia o recurso é o Governo Federal, quem recebe o recurso é o Governo Estadual e quem executa a política é o Governo Municipal, eu acho que nós temos que pensar nas pessoas. O nosso foco tem sido esse, as parcerias, são institucionais e não político partidários."

Recentemente, em entrevista ao Correio do Estado junto a Rádio CBN, Adriane Lopes (PP) criticou, pela primeira vez, os ex-prefeitos da cidade e, principalmente, Marquinhos Trad (PDT), de quem foi vice por um mandato e meio, bem como o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), pelos atuais problemas.

“Nesses dois anos à frente do Executivo, nós trabalhamos muito internamente arrumando a casa, colocando em ordem processos que eram situações delicadas. Por exemplo, gastos com folha de pessoal acima do limite prudencial. Eu assumi com limite de 59,16% do orçamento, extrapolando o limite com gastos excessivos com o pessoal”, lamentou.

Para os resultados, a pesquisa contou com a opinião pública de 800 campo-grandenses, entre os dias 18 e 24 de abril, com o intuito de consultar a população sobre a situação eleitoral para o Executivo Municipal em 2024 e avaliar as administrações Municipal, Estadual e Federal.

De acordo com o Instituto, a amostra é representativa da população da área pesquisada e foi selecionada em duas etapas. Na primeira etapa realizou-se um sorteio probabilístico das localidades onde as entrevistas foram realizadas através do método PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho), considerando a população residente nas localidades como base para essa seleção.

Na segunda etapa, a seleção dentro da localidade, foi feita utilizando-se quotas amostrais proporcionais, em função das seguintes variáveis: gênero, faixa etária, escolaridade e renda domiciliar mensal.

A amostra atinge um grau de confiança de 95%, para uma margem de erro estimada em aproximadamente 3,5% para resultados gerais. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º MS05358/2024 para o cargo de Prefeito.

