MS registra 75 ocorrências com urnas eletrônicas durante eleição

Até o horário do levantamento, o TRE-MS contabilizava 75 ocorrências com urnas eletrônicas no Estado. O documento reúne tanto situações que exigiram substituição dos equipamentos quanto ocorrências solucionadas no próprio local de votação pelas equipes re - Reprodução / TSE

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Mato Grosso do Sul registrou 75 ocorrências envolvendo urnas eletrônicas até as 14h deste domingo (4), durante a votação das Eleições 2026. O balanço foi divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

Os registros ocorreram em diferentes municípios e envolveram desde problemas de energia elétrica e nível crítico de bateria até falhas em teclados, visores, impressão e funcionamento dos equipamentos. Em parte dos casos, foi necessária a substituição da urna eletrônica, enquanto outros foram solucionados com reinicialização ou ajustes realizados pelas equipes técnicas.

Em Campo Grande, por exemplo, houve registros em diferentes zonas eleitorais. Entre eles estão problemas no touch do terminal do mesário, falha de impressão e equipamentos que desligaram sozinhos. Uma urna da 36ª Zona Eleitoral, seção 173, precisou ser substituída após apresentar esse último problema.

A capital também teve substituições de urnas por problemas no teclado do terminal do eleitor, incluindo ocorrências nas seções 297, da 53ª Zona Eleitoral, e 551 e 556, da 8ª Zona.

Em Dourados, os registros incluíram problemas de energia elétrica, data e hora, nível crítico e um caso classificado como “Fatal Error”. Houve situações solucionadas com retorno da energia e ajustes, além de substituição de equipamento.

Também aparecem no levantamento ocorrências em municípios como Ponta Porã, Corumbá, Naviraí, Ivinhema, Deodápolis, Camapuã, Cassilândia, Miranda, Bodoquena, Água Clara, Nioaque, Coxim e São Gabriel do Oeste, entre outros.

Em Ponta Porã, uma urna precisou ser substituída após problema no visor do terminal do mesário. Em Corumbá, equipamentos também foram substituídos após falhas de leitura. Já em Água Clara, uma urna da seção 48, da 23ª Zona Eleitoral, foi substituída porque não reconhecia os eleitores.

O boletim mostra ainda diversas ocorrências relacionadas ao nível crítico de bateria, especialmente em Ivinhema, além de registros de falta ou problemas de energia elétrica. Nesses casos, as soluções incluíram conexão de bateria externa, uso da bateria interna, troca de tomada e ajustes nos equipamentos.

Até o horário do levantamento, o TRE-MS contabilizava 75 ocorrências com urnas eletrônicas no Estado. O documento reúne tanto situações que exigiram substituição dos equipamentos quanto ocorrências solucionadas no próprio local de votação pelas equipes responsáveis.