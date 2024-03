'Não tenho medo de qualquer julgamento', diz Bolsonaro em ato político no Rio

eleições 2024

O pré-candidato tucano Beto Pereira já tinha adiantado a aliança durante filiação realizada no dia 5, em Brasília

O senador Nelsinho Trad, presidente estadual do PSD, anunciou que a sigla vai caminhar com o PSDB Pedro França/Agência Senado

Como o Correio do Estado já tinha adiantado em matéria publicada no dia 11, o PSD será mesmo aliado do PSDB na disputa pela Prefeitura de Campo Grande nas eleições municipais do dia 6 de outubro.

A confirmação veio do presidente estadual da sigla em Mato Grosso do Sul, senador Nelsinho Trad, em conversa com a reportagem ontem, explicando que o PSD decidiu retirar a pré-candidatura do deputado estadual Pedrossian Neto para apoiar a pré-candidatura do deputado federal tucano Beto Pereira.

“Entendo que esse é um processo que era necessário ser iniciado de uma vez, pois será uma eleição muito difícil. Já tivemos a experiência de outras eleições e sabemos como a banda toca em Campo Grande”, disse.

O senador completou que a aliança com o PSDB seria o único caminho viável para o PSD começar a reestruturação em Campo Grande. “Temos uma candidatura da esquerda e outra da direita, além disso, temos duas máquinas atuando, a do Estado e a da prefeitura. Também teremos a candidatura da superintendente do Desenvolvimento do Centro-Oeste e, por isso, tomamos esse posicionamento”, revelou.

Ele completou que, “com isso, resolvemos fazer essa composição para termos a chance de chegar ao segundo turno com o PSDB”.

Sobre como fica a situação do deputado estadual Pedrossian Neto, Nelsinho Trad explicou que já conversou com o parlamentar. “Neste momento, fica a frustração, mas entendemos que a circunstância não é favorável para nós e não adianta remarmos contra a maré e com o vento soprando contra. Precisamos preservar o potencial político do Pedrossian [Neto], que é uma revelação que brotou nas últimas eleições, e cuidar com todo o carinho. Agora, fica a frustração, mas depois, lá na frente, ele vai nos agradecer”, projetou.

Em nota enviada à reportagem, a assessoria de Pedrossian Neto, que se recusava a confirmar as informações de bastidores publicadas pelo Correio do Estado na semana passada, afirmou que o parlamentar revelou que vai se pronunciar somente hoje, mas que teria sido surpreendido.

“Como o deputado estadual Pedrossian Neto está em agenda pelo interior de Mato Grosso do Sul, sobre as notícias divulgadas em torno do PSD e o rumo das eleições 2024, o deputado esclarece que foi surpreendido com o posicionamento do presidente estadual, senador Nelsinho Trad, mas vai se manifestar com mais detalhes na segunda-feira [hoje]”, trouxe a nota oficial.

No dia 5, Beto Pereira participou, em Brasília (DF), da cerimônia de filiação ao PSD de seu amigo Carlos Sampaio, deputado federal eleito pelo PSDB de Campinas (SP) por seis vezes consecutivas.

Segundo informações obtidas pelo Correio do Estado, a participação de Beto Pereira no ato político foi mais uma clara demonstração do acordo de composição dos tucanos com o PSD em Mato Grosso do Sul, em especial na Capital, para as eleições municipais deste ano.

A reportagem apurou que, desde o fim do ano passado, estava sendo costurada essa aliança de ambos os partidos no Estado, tendo como principais interlocutores o ex-governador Reinaldo Azambuja, que é o presidente estadual do PSDB, o senador Nelsinho Trad e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

ÚLTIMO A SABER

Procurado pelo Correio do Estado na ocasião, Pedrossian Neto disse que nem sequer pensava na hipótese de ficar de fora da disputa pela Prefeitura de Campo Grande.

“Não existe essa hipótese de eu abrir mão da minha pré-candidatura. Além disso, penso não ser bom negócio trocar um mandato de deputado estadual, em que há protagonismo, pelo cargo de vice-prefeito, que muitas vezes nem sequer tem função administrativa”, declarou.

À época, ele ressaltou também que esteve acompanhado de Nelsinho Trad no encontro com Gilberto Kassab, a fim de tratarem juntos das eleições municipais, e que o mandatário nacional do partido prometeu apoio logístico para sua candidatura.

“Que exista uma conversa entre o PSD e o PSDB é normal, nunca escondemos isso, mas, por ora, vamos manter candidatura própria em Campo Grande”, disse Pedrossian Neto, reforçando que o PSD o manteria como pré-candidato a prefeito.

Mais uma vez Pedrossian Neto foi o último a saber sobre essa aliança entre PSDB e PSD em Campo Grande. Afinal, Beto Pereira não participou em vão do ato de filiação ao PSD de Carlos Sampaio, uma vez que a assinatura da ficha teve a presença do presidente da sigla e Gilberto Kassab e o pré-candidato tucano a prefeito da Capital teriam conversado por horas.

O irmão de Nelsinho Trad, o ex-prefeito Marquinhos Trad, tinha tomado a decisão de sair do PSD por descontentamento com os rumos que o partido estaria tomando, ao se aproximar do PSDB.