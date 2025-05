Nelsinho Trad ganha apoio da CNI para missão aos Estados Unidos onde discutirá tarifas

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) durante reunião no consulado do Brasil em Nova York, nos Estados Unidos - Reprodução

Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, o senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad (PSD) comunicou, nesta segunda-feira (12), que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) anunciou apoio estratégico para a missão parlamentar que ele articula até os Estados Unidos para tratar sobre as tarifas comerciais adotadas pelo governo norte-americano.

“A sinalização positiva da CNI veio durante a programação da Brazilian Week, que está sendo realizado aqui em Nova York (EUA), após encontro com o presidente da entidade, Ricardo Alban, e representantes das 14 federações estaduais da indústria brasileira, realizado no consulado-geral do Brasil”, revelou.

De acordo com ele, a proposta do grupo parlamentar, que busca discutir tarifas comerciais e mitigar os impactos de medidas protecionistas americanas, já tinha sido acolhida pelo vice-presidente da República Geraldo Alckmin e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A iniciativa surgiu após encontro entre o senador Nelsinho e o encarregado de negócios da embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar. “Em 2019, nós tivemos um problema semelhante com a questão do aço e do alumínio. Na época, a então ministra de Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, hoje, senadora pelo PP, pegou um avião e veio para os Estados Unidos, ficando sete dias aqui e conseguiu uma solução”, recordou.

Para o parlamentar sul-mato-grossense, apesar de serem circunstâncias diferentes, o Brasil tem precedência e ele vai tentar buscar um horizonte melhor. “Defendo que o diálogo direto com o Legislativo americano pode abrir espaço para maior entendimento entre os países”, projetou.

Nelsinho Trad reforçou que é preciso entender o que os norte-americanos querem sinalizar com essas medidas e mostrar que o Brasil é vantajoso para os Estados Unidos.

Além da agenda nos EUA, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal e da Representação do Brasil no Parlamento do Mercosul também articula outra frente de trabalho: uma missão do Parlamento do Mercosul a Estrasburgo, na França, onde fica a sede do Parlamento Europeu.

“Lá, será discutido o Acordo Mercosul-União Europeia. Para essa outra missão, também já tenho o apoio da CNI e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)”, informou.

O senador classificou ainda que o momento atual como o mais propício dos últimos anos para a conclusão do tratado, com base nos encontros que teve com parlamentares europeus em agendas promovidas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e o Itamaraty.

