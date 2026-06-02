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Eleições 2026

PL contrata duas pesquisas para definir segundo candidato ao Senado

Presidente estadual da sigla, Azambuja informou que na próxima semana já terá o nome de quem vai compor a chapa com ele

Daniel Pedra

Daniel Pedra

02/06/2026 - 08h00
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O PL contratou dois institutos de pesquisa para definir quem ocupará a segunda vaga na chapa ao Senado em Mato Grosso do Sul nas eleições do dia 4 de outubro. 

A decisão deve ser anunciada na próxima semana, após a conclusão dos levantamentos encomendados pela legenda.

De acordo com o presidente estadual do partido e dono da primeira vaga da sigla ao Senado por Mato Grosso do Sul, ex-governador Reinaldo Azambuja, os institutos escolhidos foram a Quaest, que será paga pelo diretório estadual, e o Paraná Pesquisas, cujo pagamento será feito pelo diretório nacional da legenda.

Os resultados dos levantamentos de intenções de votos devem ser concluídos ainda nesta semana e serão encaminhados ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e ao senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do partido à Presidência da República. 

A definição dos nomes será discutida também com o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro. “Eu estive em Brasília [DF] para reunião da executiva nacional na semana passada e fui autorizado a contratar as duas pesquisas”, afirmou Azambuja ontem ao Correio do Estado, ao informar sobre o processo de escolha do segundo nome da chapa.

Conforme Azambuja, o senador Flávio Bolsonaro, que já retornou dos Estados Unidos, participará da avaliação dos resultados das pesquisas. 

“O senador Rogério Marinho [PL-RN, secretário-geral nacional da legenda] me falou que ele pediu para serem encaminhados os resultados das pesquisas para que possa despachar com o pai – Jair Bolsonaro”, disse.

A expectativa inicial era de que a definição ocorresse ainda em maio, mas o calendário foi impactado por outras agendas.

Com isso, o anúncio oficial do escolhido para compor a chapa ao lado de Azambuja será feito na próxima semana.

Nos bastidores do partido, a disputa pela segunda vaga envolve o ex-deputado estadual Capitão Contar e o deputado federal Marcos Pollon, que buscam o apoio dos bolsonaristas no Estado. 

A estratégia do PL é usar os levantamentos qualitativos e quantitativos para medir o potencial eleitoral dos dois postulantes antes de bater o martelo.

* Saiba 

Michelle reforça opção por Marcos Pollon

Em nova manifestação nas redes sociais, a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro voltou a reforçar o nome de Marcos Pollon como o escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ser o segundo pré-candidato do PL ao Senado em MS.

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“Você continua sendo o nosso candidato, Pollon”, escreveu na postagem de vídeo em que o parlamentar mostra carta escrita pelo ex-presidente o indicando.

Postura

Flávio Bolsonaro: operação policial em ONG de dona de produtora não tem nada a ver com filme

Operação Wi-Fi Livre está sendo conduzida nesta segunda-feira pela Polícia Civil de São Paulo

01/06/2026 19h00

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Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é pré-candidato à Presidência da República no pleito deste ano

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é pré-candidato à Presidência da República no pleito deste ano Carlos Moura/Agência Senado

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, disse nesta segunda-feira, 1, que não há relação entre o filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a operação policial que investiga o Instituto Conhecer Brasil (ICB), de Karina Ferreira da Gama, proprietária da produtora Go Up Entertainment, que fez o filme. A operação Wi-Fi Livre está sendo conduzida nesta segunda-feira pela Polícia Civil de São Paulo.

"Não tem nada a ver com o filme", disse o senador, ao ser questionado sobre a operação policial.

Flávio Bolsonaro participa de evento do Projeto PRISMA-RJ - Projeto de Integração, Sustentabilidade e Desenvolvimento em Mobilidade no Rio de Janeiro -, iniciativa que reúne estudos técnicos voltados à futura implantação da Linha 3 do Metrô. Executado pelo Programa de Engenharia de Transportes da Coppe/UFRJ (Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro), o projeto prevê a conexão entre Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, integrada à cidade do Rio de Janeiro e aos demais sistemas metropolitanos de transporte.

A operação Wi-Fi Livre investiga uma possível relação entre a Prefeitura de São Paulo e o ICB. A investigação apura fraudes em licitação da prefeitura no valor de R$ 108 milhões. A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital verifica eventuais irregularidades na implantação, operação e manutenção de 5.000 pontos de acesso à rede wi-fi pública em comunidades do município, no contexto do programa WiFi Livre SP.

Política

Nelsinho e Tereza Cristina assinam PEC que abre caminho para "escala 7x0"

Proposta possibilita que pessoas trabalhem todos os dias da semana

01/06/2026 17h30

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Foto: Senado Federal

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Após a aprovação do Congresso sofre o fim da escala 6x1, os senadores sul-mato-grossenses Tereza Cristina (PP) e Nelsinho Trad (PSD) assinaram uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) capaz de flexibilizar as rotinas trabalhistas e transformar a dinâmica em uma "escala 7 x 0". 

Proposta pelo Senador Rogério Marinho (PL-RN), a PEC 12/2026, protocolada na última quinta-feira (28), permite que pessoas trabalhem todos os dias da semana. Com 41 assinaturas até o fim desta segunda-feira, proposta precisa de adesão de 48 senadores para tramitar. 

Em sua justificativa, Marinho destacou que a proposta visa "ampliar a liberdade e autonomia do trabalhador na escolha de sua jornada de trabalho e, consequentemente, na definição proporcional de sua remuneração", assegurando ao empregado, escolher entre o regime tradicional da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou uma jornada baseada em horas trabalhadas.

Na sequência, destaca que essa flexibilidade permitiria ao trabalhador decidir o modelo de jornada que melhor atenda às suas necessidades, "conciliando sua vida pessoal com seu trabalho", fator que permitiria o trabalhador adaptar sua rotina "às demandas e oportunidades do mercado de trabalho".  

Além disso, a PEC prevê um valor mínimo para a hora trabalhada no regime de jornada flexível, calculado proporcionalmente ao salário mínimo nacional ou ao piso da categoria, com base na jornada máxima de
quarenta e quatro horas semanais. 

A emenda assegura a mesma proporcionalidade no cálculo dos demais direitos trabalhistas, o que inclui
férias, décimo terceiro salário e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Na prática, se ambas as propostas forem aprovadas, caberia ao trabalhador escolher qual o modelo aderir. 

Escala 6x1

No Congresso, todos os oito deputados federais do Estado votaram a favor da redução da jornada de trabalho que acaba com a escala 6x1. Na ocasião, o texto recebeu 472 votos favoráveis e 22 contrários.

A matéria fixa a jornada semanal em 40 horas, com dois dias de descanso e substitui o atual modelo de um dia de descanso e 44h semanais, além de estabelecer uma transição e leis específicas para tratar de algumas carreiras. A proposta foi encaminhada ao Senado. 
 

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