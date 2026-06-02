PL contrata duas pesquisas para definir segundo candidato ao Senado

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O PL contratou dois institutos de pesquisa para definir quem ocupará a segunda vaga na chapa ao Senado em Mato Grosso do Sul nas eleições do dia 4 de outubro.

A decisão deve ser anunciada na próxima semana, após a conclusão dos levantamentos encomendados pela legenda.

De acordo com o presidente estadual do partido e dono da primeira vaga da sigla ao Senado por Mato Grosso do Sul, ex-governador Reinaldo Azambuja, os institutos escolhidos foram a Quaest, que será paga pelo diretório estadual, e o Paraná Pesquisas, cujo pagamento será feito pelo diretório nacional da legenda.

Os resultados dos levantamentos de intenções de votos devem ser concluídos ainda nesta semana e serão encaminhados ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e ao senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do partido à Presidência da República.

A definição dos nomes será discutida também com o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro. “Eu estive em Brasília [DF] para reunião da executiva nacional na semana passada e fui autorizado a contratar as duas pesquisas”, afirmou Azambuja ontem ao Correio do Estado, ao informar sobre o processo de escolha do segundo nome da chapa.

Conforme Azambuja, o senador Flávio Bolsonaro, que já retornou dos Estados Unidos, participará da avaliação dos resultados das pesquisas.

“O senador Rogério Marinho [PL-RN, secretário-geral nacional da legenda] me falou que ele pediu para serem encaminhados os resultados das pesquisas para que possa despachar com o pai – Jair Bolsonaro”, disse.

A expectativa inicial era de que a definição ocorresse ainda em maio, mas o calendário foi impactado por outras agendas.

Com isso, o anúncio oficial do escolhido para compor a chapa ao lado de Azambuja será feito na próxima semana.

Nos bastidores do partido, a disputa pela segunda vaga envolve o ex-deputado estadual Capitão Contar e o deputado federal Marcos Pollon, que buscam o apoio dos bolsonaristas no Estado.

A estratégia do PL é usar os levantamentos qualitativos e quantitativos para medir o potencial eleitoral dos dois postulantes antes de bater o martelo.

* Saiba

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