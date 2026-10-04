Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

eleições 2026

PL terá a maior bancada da Assembleia Legislativa, com 9 deputados

Dos 24 deputados estaduais, 16 foram reeleitos, enquanto 8 estreiam ou retornam à Casa de Leis para o quadriênio 2027-2030; veja nomes

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

04/10/2026 - 19h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O PL manteve a maior bancada da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e ampliou de seis para nove o número de deputados estaduais eleitos pelo partido neste domingo (2). No total, são 24 cadeiras.

A Casa, no entanto, perderá uma representante mulher. Na atual legislatura, há três deputadas estaduais, enquanto para o próximo quadriênio serão duas, sendo a deputada Professora Gleice Jane, que foi reeleita pelo PT com 29.844 votos, e Gianni Nogueira (PL), que recebeu 36.108 votos e será estreante na Assembleia.

Além de Gianni, o PL reelegeu os deputados Zé Teixeira (54.080), Paulo Corrêa (44.541), Coronel David (41.492), Lucas de Lima (26.204), Márcio Fernandes (23.122). Foram eleitos também Odilon Ribeiro (35.905), Daverson Matos (30.604) e André Salineiro (28.437).

A segunda maior bancada será a do PT, com quatro deputados, sendo Zeca do PT (42.714), Tiago Botelho (39.387), Gleice Jane (29.844) e Pedro Kemp (28.387).

O PSDB elegeu três deputados. Caravina foi reeleito com 43.845 votos e Paulo Duarte com 20.029. Ângelo Guerreiro é uma das novidades, eleito com 37.704 votos.

Pelo PP, Foram reeleitos Gerson Claro (35.767) e Londres Machado (33.581), enquanto Hélio Peluffo estreia no cargo, com 34.435 votos.

O Republicanos teve dois deputados reeleitos, sendo Renato Câmara (20.976) e Pedrossian Neto (19.516).

André Puccinelli retorna a um cargo público pelo MDB, com 40.602 votos.

Também foram reeleitos Professor Rinaldo (União Brasil), com 23.763 votos, e Lídio Lopes (Avante), com 20.801 votos.

O deputado Jamilson Name teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas recebeu 35.211 votos, que constam como anulados sob júdice. Ele apresentou recurso contra a decisão que barrou a candidatura, que ainda não foi apreciado.

Eleitos

  • André Puccinelli (MDB)
  • Tiago Botelho (PT)
  • Ângelo Guerreiro (PSDB)
  • Gianni Nogueira (PL)
  • Odilon Ribeiro (PL)
  • Helio Peluffo (PP)
  • Daverson Mattos (PL)
  • André Salineiro (PL)

Reeleitos

  • Zé Teixeira (PL)
  • Paulo Corrêa (PL)
  • Caravina (PSDB)
  • Zeca do PT
  • Coronel David (PL)
  • Gerson Claro (PP)
  • Londres Machado (PP)
  • Professora Gleice Jane (PT)
  • Pedro Kemp (PT)
  • Lucas de Lima (PL)
  • Professor Rinaldo Modesto (União Brasil)
  • Márcio Fernandes (PL) 
  • Renato Câmara (Republicanos)
  • Lídio Lopes (Avante)
  • Paulo Duarte (PSDB)
  • Pedrossian Neto (Republicanos)

Não reeleitos

  • Mara Caseiro (PL) *eleita deputada federal
  • João César Mattogrosso (PSDB) *não concorreu
  • Lia Nogueira (PSDB) 
  • Antonio Vaz (Republicanos)
  • Roberto Hashioka (Republicanos) *concorreu a deputado federal
  • Jamilson Name (PP) *candidatura indeferida pelo TSE
  • Junior Mochi (MDB)
  • João Henrique Catan (PL) *concorreu a governador

1° Turno

Em MS, Flávio vence em 73 cidades enquanto Lula é o preferido de 6 municípios

Atual presidente venceu apenas em Miranda, Dois Irmãos de Buriti, Vicentina, Japorã, Tacuru, Paranhos

04/10/2026 20h20

Compartilhar

Fotos: TSE

Continue Lendo...

Finalizada a apuração de votos em todo o país, Flávio Bolsonaro (PL) foi o preferido em 73 municípios de Mato Grosso do Sul, ao passo que Lula (PT) foi o escolhido apenas em seis cidades ao fim da apuração deste domingo (4). 

De acordo com o portal de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o atual presidente foi o preferido do eleitorado sul-mato-grossense apenas nas cidades de Miranda, Dois Irmãos de Buriti, Vicentina, Japorã, Tacuru, Paranhos. 

Mesmo vitorioso em locais específicos, Lula venceu sempre por margem apertada. Em Paranhos, o atual presidente conseguiu 3.192 votos ante 2.600 votos de Flávio.

Em Dois Irmãos de Buriti, Lula foi o preferido entre 3.579 eleitores enquanto Flávio foi escolhido por 2.509 pessoas. 

Em Japorã, Lula recebeu 3.273 votos, enquanto Flávio foi elegido por 1.452 votantes. O cenário se manteve em Tacuru, onde Lula recebeu 2.596 votos ao passo que Flávio foi votado por 1.695 pessoas. 

Em Miranda, Lula recebeu 7.626 votos válidos enquanto Flávio foi o escolhido por 5.937 eleitores. Em Vicentina, Lula venceu com 2.237 votos ante 2.164 de Flávio. Conforme o TSE, Flávio venceu em todas as demais cidades do Estado. 

No somatório geral, Flávio Bolsonaro conquistou ampla vantagem com relação ao petista, angariando 873.351 votos, enquanto o petista somou 516.855, diferença foi de 356.496 eleitores. 

2° turno 

Com mais de 96,7% das urnas apuradas até  às 19h57(de MS), Flávio Bolsonaro lidera o primeiro turno, com 47,48% dos votos

Já  presidente e candidato à reeleição Lula recebeu 44,63% do total de votos válidos contabilizado pela Justiça Eleitoral.

O segundo turno ocorre quando nenhum candidato consegue atingir a maioria da soma total dos votos computados, somando 50% mais um.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, votou em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Ao deixar a cabine de votação, o presidente reafirmou que o que está em jogo nas eleições  é a escolha entre o fortalecimento do regime democrático e a barbárie.

"O que está em jogo é definição de um projeto de Brasil. O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento do regime democrático ou a barbárie, entre o desenvolvimento e o atraso", afirmou. "O Brasil não irá pra frente com miliciano, com orgia em torno da quadrilha do banco Master. O Brasil vai pra frente com seriedade", acrescentou.

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) votou no Rio de Janeiro. Ele chegou pouco depois das 8h, logo após a abertura dos portões da Escola Municipal Barão Homem de Mello, na Vila Isabel.

O candidato disse estar confiante em uma vitória no primeiro turno das eleições, o que não se concretizou.

Ele disse também disse que está preparado para presidir o Brasil. "Estou muito feliz com a campanha limpa que nós fizemos. Eu estou mais do que preparado para presidir esse país e devolver o direito das famílias brasileiras de voltarem a sonhar", comentou.

Neste pleito, 158.745.463 eleitores estavam aptos a comparecer aos locais de votação, em todo o País, para escolher os candidatos que disputaram as vagas no primeiro turno das Eleições Gerais.

 

 

Fatalidades

Ao menos quatro pessoas morreram durante as eleições deste domingo, 4

Em Campo Grande, Maria de Lourdes Costa dos Santos, de 60 anos, passou mal dentro da sua seção eleitoral

04/10/2026 20h00

Compartilhar

Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

Nas eleições deste domingo, 4, morreram quatro pessoas em colégios eleitorais espalhados pelo País. Os casos ocorreram em Cupira (PE), Rio de Janeiro (RJ), Manaus (AM) e Campo Grande (MS).

Em Cupira, no agreste pernambucano, um senhor teve um mal súbito na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o homem já havia falecido no local. A votação teve que ser paralisada para a remoção do corpo.

No Rio de Janeiro, um homem de 62 anos morreu após sofrer uma parada cardíaca enquanto estava em uma fila de votação na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. De acordo com o TRE-RJ, ele recebeu atendimento do Samu mas morreu durante os cuidados. O óbito foi confirmado às 12h43, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Em Manaus, um idoso de 75 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória em uma escola localizada no bairro Compensa, na Zona Oeste da capital do Amazonas. Segundo o TRE-MS, a equipe da Unidade de Suporte Avançado do Samu constatou a morte às 9h13

Em Campo Grande, Maria de Lourdes Costa dos Santos, de 60 anos, passou mal dentro da sua seção eleitoral na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira. O marido e a filha dela estavam na fila de votação. De acordo com o TRE-MS, o Samu chegou em cerca de dez minutos, mas a eleitora não resistiu e morreu ainda na escola.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Immanuel Kant: "Quanto mais ocupados estamos, mais intensamente sentimos que estamos vivos"
Filosofia

/ 2 dias

Immanuel Kant: "Quanto mais ocupados estamos, mais intensamente sentimos que estamos vivos"

2

Resultado da Loteria Federal 6106-9 de hoje, sábado (03/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6106-9 de hoje, sábado (03/10)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7134, sábado (03/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7134, sábado (03/10)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3796, sábado (03/10)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3796, sábado (03/10)

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3066, sábado (03/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3066, sábado (03/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
direito previdenciário

/ 2 dias

Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 25/09/2026

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina