PL terá a maior bancada da Assembleia Legislativa, com 9 deputados

O PL manteve a maior bancada da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e ampliou de seis para nove o número de deputados estaduais eleitos pelo partido neste domingo (2). No total, são 24 cadeiras.
A Casa, no entanto, perderá uma representante mulher. Na atual legislatura, há três deputadas estaduais, enquanto para o próximo quadriênio serão duas, sendo a deputada Professora Gleice Jane, que foi reeleita pelo PT com 29.844 votos, e Gianni Nogueira (PL), que recebeu 36.108 votos e será estreante na Assembleia.
Além de Gianni, o PL reelegeu os deputados Zé Teixeira (54.080), Paulo Corrêa (44.541), Coronel David (41.492), Lucas de Lima (26.204), Márcio Fernandes (23.122). Foram eleitos também Odilon Ribeiro (35.905), Daverson Matos (30.604) e André Salineiro (28.437).
A segunda maior bancada será a do PT, com quatro deputados, sendo Zeca do PT (42.714), Tiago Botelho (39.387), Gleice Jane (29.844) e Pedro Kemp (28.387).
O PSDB elegeu três deputados. Caravina foi reeleito com 43.845 votos e Paulo Duarte com 20.029. Ângelo Guerreiro é uma das novidades, eleito com 37.704 votos.
Pelo PP, Foram reeleitos Gerson Claro (35.767) e Londres Machado (33.581), enquanto Hélio Peluffo estreia no cargo, com 34.435 votos.
O Republicanos teve dois deputados reeleitos, sendo Renato Câmara (20.976) e Pedrossian Neto (19.516).
André Puccinelli retorna a um cargo público pelo MDB, com 40.602 votos.
Também foram reeleitos Professor Rinaldo (União Brasil), com 23.763 votos, e Lídio Lopes (Avante), com 20.801 votos.
O deputado Jamilson Name teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas recebeu 35.211 votos, que constam como anulados sob júdice. Ele apresentou recurso contra a decisão que barrou a candidatura, que ainda não foi apreciado.
Eleitos
- André Puccinelli (MDB)
- Tiago Botelho (PT)
- Ângelo Guerreiro (PSDB)
- Gianni Nogueira (PL)
- Odilon Ribeiro (PL)
- Helio Peluffo (PP)
- Daverson Mattos (PL)
- André Salineiro (PL)
Reeleitos
- Zé Teixeira (PL)
- Paulo Corrêa (PL)
- Caravina (PSDB)
- Zeca do PT
- Coronel David (PL)
- Gerson Claro (PP)
- Londres Machado (PP)
- Professora Gleice Jane (PT)
- Pedro Kemp (PT)
- Lucas de Lima (PL)
- Professor Rinaldo Modesto (União Brasil)
- Márcio Fernandes (PL)
- Renato Câmara (Republicanos)
- Lídio Lopes (Avante)
- Paulo Duarte (PSDB)
- Pedrossian Neto (Republicanos)
Não reeleitos
- Mara Caseiro (PL) *eleita deputada federal
- João César Mattogrosso (PSDB) *não concorreu
- Lia Nogueira (PSDB)
- Antonio Vaz (Republicanos)
- Roberto Hashioka (Republicanos) *concorreu a deputado federal
- Jamilson Name (PP) *candidatura indeferida pelo TSE
- Junior Mochi (MDB)
- João Henrique Catan (PL) *concorreu a governador