Polícia Federal apreende R$ 2,8 milhões no primeiro turno das eleições

Eleições 2026

Bancada federal eleita no estado é oito anos mais jovem que a estadual; Camila Jara, 31, é a mais nova e a mais votada para a Câmara

Os 24 deputados estaduais eleitos neste domingo (4) em Mato Grosso do Sul têm, em média, 58 anos e meio. Quase metade da Casa, 11 parlamentares, já passou dos 60. Só três têm menos de 45.

A Casa vem envelhecendo a cada eleição. Em 2018, a média dos eleitos era de 51,8 anos; em 2022, subiu para 56; agora, chegou a 58,5. No período, o número de deputados com 60 anos ou mais passou de 4 para 11, e o de parlamentares com menos de 40 caiu de 5 para 1.

Nenhuma outra Assembleia do país é tão velha. A segunda colocada, a de Mato Grosso, tem média de 52,6 anos. No Brasil, os 1.059 deputados estaduais e distritais eleitos neste domingo têm, em média, 48,6 anos, quase dez a menos que os de Mato Grosso do Sul.

Assembleia de MS em três eleições

2018 2022 2026 Média de idade 51,8 anos 56,0 anos 58,5 anos Com 60 anos ou mais 4 8 11 Com menos de 40 anos 5 2 1 Mais velho Zé Teixeira, 78 Zé Teixeira, 82 Zé Teixeira, 86 Mais novo João Henrique, 30 João Henrique, 34 Daverson Matos, 33

Em oito anos, a média subiu 6,7 anos. O número de deputados com 60 ou mais quase triplicou, e os com menos de 40 caíram de cinco para um.

O mais votado do estado é também o mais velho. Zé Teixeira (PL), de 86 anos, recebeu 54.080 votos e garantiu mais um mandato. Logo atrás na idade vem Londres Machado (PP), de 84, seguido pelo ex-governador André Puccinelli (MDB), de 78, e pelo também ex-governador Zeca do PT, de 76.

Na outra ponta está Daverson Matos (PL), de 33 anos. A diferença entre ele e Zé Teixeira é de 53 anos.

Depois de Matos, os mais jovens da nova Assembleia são Tiago Botelho (PT) e Gianni Nogueira (PL), ambos de 43, e Pedrossian Neto (Republicanos), de 45.

Câmara e Senado

A bancada federal é mais nova. Os oito deputados eleitos por Mato Grosso do Sul têm média de 50,6 anos, cerca de oito a menos que os colegas da Assembleia.

A mais jovem, Camila Jara (PT), de 31 anos, foi também a mais votada do estado para a Câmara, com 154.157 votos. O mais velho é Dagoberto Nogueira (PP), de 71. Marcos Pollon (PL), segundo mais votado, tem 45.

Mara Caseiro (PL), que deixa a Assembleia rumo a Brasília, tem 62. Rodolfo Nogueira (PL) tem 52, e Rose Modesto (União), Beto Pereira (Republicanos) e Isa Marcondes (Republicanos) têm 48 cada um.

No Senado, as duas vagas ficaram com o PL. Reinaldo Azambuja, de 63 anos, e Capitão Contar, de 42, têm 21 anos de diferença entre si.

Somados os 34 eleitos para o Legislativo, entre estaduais, federais e senadores, a média de idade é de 56 anos.

Casa Eleitos Média de idade Mais velho Mais novo Assembleia Legislativa 24 58,5 anos Zé Teixeira (PL), 86 Daverson Matos (PL), 33 Câmara dos Deputados 8 50,6 anos Dagoberto Nogueira (PP), 71 Camila Jara (PT), 31 Senado 2 52,5 anos Reinaldo Azambuja (PL), 63 Capitão Contar (PL), 42

As idades foram calculadas com base nas datas de nascimento registradas no TSE e consideram o dia da eleição. Os mandatos começam em fevereiro de 2027.