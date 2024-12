Prefeita exonera todos os servidores de cargo de confiança

Campo Grande

Com presença da prefeita, nome foi confirmado em reunião na noite desta terça-feira (30)

Líder de chapa única, o vereador Epaminondas Neto “Papy” (PSDB) será o novo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande em 2025.

A decisão acerca do nome do tucano foi tomada na noite desta segunda-feira (30), em um jantar na casa do vereador Professor Riverton (PP), que contou com a presença da bancada do Progressistas e do Avante, além da prefeita Adriane Lopes (PP).

Ao Correio do Estado, Professor Riverton, cotado como novo líder do PP na Câmara, disse que a tomada de decisão pelo nome de Papy se deu também pela rapidez e pela agilidade de articulação interna do futuro presidente do Legislativo Municipal, concatenada de forma antecipada aos demais postulantes.

“O Papy foi o mais habilidoso, e o que definimos (ontem) foi porque queremos evitar conflitos, mas, independente do nome escolhido, nós buscamos a harmonia dentro da Câmara, unir forças”, disse Riverton.

Sem a presidência, resta ao Progressistas, até esta quarta-feira (1º), angariar outras cadeiras dentro da Câmara Municipal, feito comentado por Riverton.

“O Papy já tinha o grupo de pessoas dentro da chapa muito bem definido, nós (Progressistas) pedimos ‘uma situação’, sabemos que é algo delicado, vamos aguardar, já que às vezes não é possível simplesmente tirar alguém (da chapa)”, declarou.

Segundo o vereador, a eleição de Papy ocorreu uma vez que o vereador tem um perfil muito conciliador, fator que pode auxiliar nos trabalhos do Legislativo.

“O Papy tem em si um perfil muito conciliador, nunca veio para o embate e sempre buscou o consenso”, complementou o vereador progressista, que aproveitou a ocasião para destacar a aliança entre PP e Avante na gestão futura. “É bom destacar que PP e Avante caminharão juntos”, falou.

Somados, ambos os partidos possuem cinco cadeiras na próxima legislatura, sendo quatro do Progressistas - Maicon Nogueira (PP) novato, é cotado para o posto de 2º secretário, enquanto Beto Avelar, deve seguir como líder da prefeita.

Delei Pinheiro, atual 1º secretário, não possui direcionamento e deve ficar sem cargo em 2025. Wilson Lands é o representante do Avante na próxima legislatura e deve se aproximar do partido da prefeita no próximo ano. As definições serão oficializadas nesta quarta-feira (1°).

