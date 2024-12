Com salário de R$ 26 mil, vereadores assumem e já têm "férias" de 47 dias

tocando em frente

A ex-deputada federal também não vai retornar para o comando da Sudeco e deverá permanecer na articulação até 2026

A Executiva nacional do União Brasil convidou a ex-deputada federal Rose Modesto para assumir a articulação política do partido na Região Centro-Oeste e, especialmente, em Mato Grosso do Sul.

Conforme apurou o Correio do Estado, com essa nova função dentro da legenda, ela não vai retornar para o comando da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), cargo que exerceu até o dia 15 de maio de 2024, quando saiu para concorrer ao cargo de prefeita de Campo Grande.

Interlocutores de Rose Modesto informaram à reportagem que o convite para assumir a articulação do partido no Centro-Oeste tem como objetivo ajudar na alavancagem da pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a presidente da República nas eleições gerais de 2026 nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Além disso, ela poderá contribuir com o projeto do União Brasil em Mato Grosso do Sul de tentar eleger dois deputados federais e três deputados estaduais, e uma das duas vagas que o partido pretende conquistar na Câmara dos Deputados será disputada pela ex-parlamentar federal.

A princípio, de acordo com a apuração do Correio do Estado, a legenda não deverá lançar candidaturas ao Senado nem ao governo do Estado, porém, esse posicionamento poderá mudar no decorrer de 2025.

Entretanto, ao não lançar candidatos para concorrer às duas vagas de senador por Mato Grosso do Sul e também a governador do Estado, o União Brasil ficará livre para fechar alianças com as siglas mais fortes em nível estadual.

Na verdade, essa também é uma forma de Rose Modesto caminhar com o ex-governador Reinaldo Azambuja, que pode trocar o PSDB pelo PL para disputar o Senado, e com o atual governador Eduardo Riedel, que deverá deixar o ninho tucano e ir para o PSD para tentar a reeleição.

RECOLHIMENTO

Depois que foi derrotada no segundo turno das eleições municipais pela prefeita Adriane Lopes (PP), que venceu a disputa com 51,45% dos votos válidos (222.699 votos), Rose Modesto deu um tempo nos holofotes da política para pensar nos próximos anos.

Na época, antes do recolhimento estratégico, ela disse que a sensação era de dever cumprido e que descansaria.

“Eu estava em uma zona de conforto, ocupando um cargo importante para a Região Centro-Oeste, mas eu vi o sentimento de muita gente que me queria aqui disputando a eleição”, falou.

A ex-deputada federal ainda completou que teve coragem de colocar seu nome à disposição.

“Fomos lá fazer aquilo que deveria ser feito, que é debater, apresentar propostas, mostrar verdades. Claro, a gente aceita o resultado do eleitor, que tem de ser e deve ser sempre soberano”, declarou.

Agora, com o convite da direção nacional do União Brasil, Rose Modesto volta ao cenário político estadual e regional, podendo colocar o bloco na rua para tentar novamente uma vaga na Câmara dos Deputados, ao mesmo tempo em que atua na divulgação de Ronaldo Caiado no Estado e em Mato Grosso.

Saiba

Rosiane Modesto de Oliveira, a Rose Modesto, é uma gestora política e professora, formada em História pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), filiada ao partido União Brasil. Ela exerceu o mandato como deputada federal de 2018 a 2022 e foi vereadora de Campo Grande de 2008 a 2012. Em 2015, tomou posse como vice-governadora de Mato Grosso do Sul, no governo de Reinaldo Azambuja (PSDB), e ocupou o cargo de secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho. Rose não concorreu à reeleição para o cargo de vice-governadora e, em 2018, elegeu-se deputada federal. Recentemente, ocupou o cargo de superintendente do Desenvolvimento do Centro-Oeste, do qual abriu mão para concorrer às eleições municipais de 2024.

