Prefeita substitui Rudi Fiorese por Domingos Sahib na Secretaria Municipal de Obras

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), substituiu, nesta quarta-feira (11/01), o atual secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, pelo engenheiro-civil Domingos Sahib Neto, que teve a nomeação publicada em uma edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, Domingo Sahib é uma indicação do esposo da prefeita, o deputado estadual reeleito Lidio Lopes (Patriota), que o teria conhecido no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul (TCE-MS). A saída de Rudi Fiorese faz parte da mudança do secretariado iniciado pela prefeita Adriane Lopes depois do primeiro turno das eleições gerais do ano passado para substituir os profissionais ligados ao ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD).

A mudança acontece no momento em que Campo Grande enfrenta sérios problemas de infraestrutura urbana, com várias obras paradas, como o Centro de Belas Artes. Além disso, a revitalização do centro da cidade ainda está atrasada, bem como as obras de contenção na Avenida Ernesto Geisel, que já duram anos, e do novo acesso ao Bairro Moreninhas.

Currículo

Domingos Sahib é conselheiro titular por Mato Grosso do Sul no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) para representar a Modalidade de Engenharia até 31 de dezembro de 2024 e aposentado do TCE-MS, atuando como autônomo em obras de engenharia, residenciais e comerciais.

Além disso, ele é pós-graduado lato sensu em Metrologia Aplicada a Engenharia, pelo Centro de Ensino Superior Professor Plínio Mendes dos Santos, pós também em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental, pelo Centro de Pós-Graduação, Pesquisa e Difusão Cultural das Faculdades Oswaldo Cruz e MBA em Gestão Pública com Ênfase em Controle Externo, pelo Centro Universitário Internacional. Atualmente, ele cursa a pós-graduação em Projetos, Execução, Controle de Estruturas & Fundações.

No Sistema CONFEA/CREA-MS até chegar ao plenário federal, Domingos Sahib começou como suplente na Câmara Especializada de Engenharia Civil, Agrimensura e Segurança do Trabalho do Crea MS (CEECAST), em 2006, passou pela 1ª vice-presidência do regional, onde exerceu a presidência em 2011, chegando a representante das entidades de classe na Comissão Organizadora do Congresso estadual de Profissionais, em 2013.

