Presidente do TSE acompanha segurança das eleições e recebe balanço de ocorrências

As forças de segurança registraram 45 ocorrências relacionadas à compra de votos e 65 à propaganda eleitoral até as 11h deste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. Os números foram apresentados ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, em visita ao Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília.
Cerca de 35 mil policiais das forças estaduais e federais foram mobilizados para a segurança das eleições. No centro de comando, representantes dos órgãos acompanham as ocorrências em todo o país e consolidam as informações encaminhadas pelos estados.
O monitoramento utiliza o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), com atualização dos painéis em tempo real e elaboração periódica de relatórios. Dados da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também integram o acompanhamento.
Segundo o coordenador-geral de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Ronimar Vargas, a presença de representantes das unidades da Federação no CICCN permite reunir os registros dos diferentes sistemas estaduais.
Durante a visita, representantes da PF e da PRF também apresentaram um balanço que apontava 16 situações de flagrante, 41 pessoas conduzidas, dez termos circunstanciados e cinco inquéritos policiais. As corporações ressaltaram que a propaganda eleitoral irregular e a compra de votos estão, historicamente, entre os delitos mais frequentes nos dias de votação.
O diretor-geral da PRF, Antonio Fernando Souza Oliveira, afirmou que a atuação da instituição neste domingo está concentrada em garantir a segurança e a fluidez do trânsito, permitindo o deslocamento dos eleitores até as seções eleitorais.
Ao avaliar o andamento da votação, Nunes Marques destacou a integração entre as forças de segurança e afirmou que o primeiro turno transcorria com poucos incidentes. “Até o momento, o que podemos repassar é que o ritmo da votação está indo muito bem, as eleições estão indo muito bem, com pouquíssimos incidentes”, declarou.
De acordo com o presidente do TSE, até aquele momento não haviam sido registrados problemas significativos nas estradas, e as operações da Polícia Federal seguiam normalmente. “É pedir a Deus que o dia continue assim e a gente encerre mais esse capítulo da democracia brasileira”, completou.
A visita contou com a participação dos diretores-gerais da PF, Andrei Rodrigues, e da PRF, Antonio Fernando Souza Oliveira, além de representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Senasp, da Secretaria Nacional de Políticas Penais e do TSE.