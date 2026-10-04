Riedel celebra reeleição e promete ampliar inclusão e investimentos em MS

Reeleito governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel fala à imprensa após a confirmação da vitória nas urnas neste domingo (4). - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

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Reeleito governador de Mato Grosso do Sul neste domingo (4), Eduardo Riedel afirmou, após a confirmação da vitória nas urnas, que o resultado representa a confiança da população no trabalho desenvolvido ao longo do primeiro mandato.

Na casa do governador reeleito, em Campo Grande, durante discurso após a divulgação do resultado, ele agradeceu aos sul-mato-grossenses, destacou o apoio recebido durante a campanha e afirmou que pretende dar sequência ao projeto iniciado nos últimos quatro anos.

“Só cabe agradecer à comunidade sul-mato-grossense pela confiança depositada no nosso trabalho. Nós nos dedicamos o máximo possível e estou muito feliz por todo o time que nos apoiou. Agora, queremos dar sequência a esse trabalho”, afirmou.

Riedel afirmou que o segundo mandato terá continuidade de investimentos em educação, infraestrutura, saneamento e desenvolvimento econômico. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado. Riedel afirmou que o segundo mandato terá continuidade de investimentos em educação, infraestrutura, saneamento e desenvolvimento econômico. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

Ao comentar as prioridades do segundo mandato, Riedel voltou a defender o crescimento econômico aliado à educação como principal caminho para ampliar a inclusão social no Estado, especialmente entre a população de menor renda.

“A gente sempre fala que a fórmula para a inclusão das pessoas, principalmente daquelas que estão nas faixas de menor renda, é o crescimento com educação. É promover políticas públicas, fortalecer a universidade e criar um ambiente de prosperidade. Esse é o nosso foco”, declarou.

Segundo o governador, a estratégia para os próximos quatro anos também passa pela manutenção dos investimentos em infraestrutura e saneamento, com atuação conjunta entre o Governo do Estado e os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

“Vamos seguir fazendo investimentos em infraestrutura e saneamento, em parceria com os 79 municípios, para que Mato Grosso do Sul continue crescendo ainda mais, acima da média nacional”, disse.

Riedel também associou o avanço econômico do Estado à manutenção do equilíbrio das contas públicas e à capacidade de atrair novos investimentos.

Para ele, responsabilidade fiscal e competitividade são pilares fundamentais para sustentar o ritmo de crescimento observado nos últimos anos.

“Estou muito feliz com esse processo de desenvolvimento, feito com muita responsabilidade fiscal, um nível alto de investimentos e competitividade para quem empreende aqui no nosso Estado”, afirmou.

O governador acrescentou que o objetivo do segundo mandato será fazer com que os resultados do crescimento econômico alcancem uma parcela cada vez maior da população.

“Queremos continuar incluindo cada vez mais pessoas nesse processo. É esse o caminho que Mato Grosso do Sul vai seguir”, completou.

Com a reeleição confirmada, Riedel inicia em janeiro de 2027 o segundo mandato consecutivo à frente do Governo de Mato Grosso do Sul.

Segundo Riedel, a nova gestão terá como eixos centrais a educação, a infraestrutura, o saneamento, a atração de investimentos e a ampliação das oportunidades para a população de menor renda.