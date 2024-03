O governador Eduardo Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja confirmaram ontem ao Correio do Estado que o ex-deputado estadual e radialista Marçal Filho será o pré-candidato a prefeito de Dourados pelo PSDB nas eleições municipais do dia 6 de outubro.

As duas principais lideranças do ninho tucano em Mato Grosso do Sul colocaram fim à disputa interna para saber quem seria o pré-candidato a prefeito do partido, arrefecendo os ânimos do deputado federal Geraldo Resende e da deputada estadual Lia Nogueira, que também tinham a mesma pretensão de Marçal Filho.

Na cerimônia de filiação de Marçal Filho ao PSDB, que será realizada na noite de hoje na Seleta, na cidade de Dourados, Riedel e Azambuja vão anunciar oficialmente o nome dele como o escolhido pelo partido para disputar a prefeitura de Dourados no pleito deste ano.

“Não há mais racha ou disputa interna dentro do diretório municipal do PSDB em Dourados. Eu e o governador Riedel definimos que o pré-candidato do partido a prefeito de Dourados é o Marçal Filho. Já comunicamos a nossa decisão aos dois deputados que também tinham o interesse de representar o partido”, disse Reinaldo Azambuja ao Correio do Estado.

APOIO

O presidente municipal do PSDB em Dourados, deputado estadual Zé Teixeira, endossou à reportagem a decisão da cúpula tucana pela escolha do radialista.

“Marçal Filho tem uma história dedicada a Dourados. Foi vereador, deputado federal por três mandatos e nunca escondeu o desejo de concorrer à prefeitura do nosso município. Vejo este momento como uma oportunidade única para o Marçal”, destacou.

Zé Teixeira ainda completou que Marçal Filho tem muita popularidade e grande poder de liderança no município.

“Como advogado, por formação, e político experiente, creio que ele reúne as qualidades necessárias para comandar Dourados. O Marçal conhece os caminhos em Brasília [DF], foi deputado estadual e tem o apoio do nosso governador”, ressaltou.

O deputado estadual ainda pontuou que Marçal Filho chega ao PSDB como o pré-candidato da legenda com o aval de todos.

“Ele tem plena condição de ser o representante do partido nas próximas eleições como alternativa à atual administração municipal, que está deixando a desejar”, reforçou.

Já a deputada estadual Lia Nogueira disse ao Correio do Estado que estará com Marçal Filho no projeto de disputar a prefeitura de Dourados.

“Amanhã [hoje] é a filiação dele, e estarei lá com toda a minha equipe. Eu sou do grupo, sou PSDB, sou Reinaldo, e o que o meu partido decidir, eu vou acatar”, assegurou.

Procurado pelo Correio do Estado, Marçal Filho disse que está com uma expectativa muito boa de retornar ao PSDB.

“Na realidade, eu nunca saí do PSDB, eu deixei a legenda, mas continuei dentro do projeto de fazer Eduardo Riedel governador. Sempre estive no mesmo grupo político do PSDB e, por isso, sinto que nunca deixei o partido”, argumentou.

Marçal Filho confirmou à reportagem que aceitou sair do PP para ingressar no PSDB a convite do governador Eduardo Riedel e do presidente estadual da legenda, Reinaldo Azambuja.

“Os dois me asseguraram que seria o pré-candidato do PSDB a prefeito de Dourados. A noite de amanhã [hoje] será o lançamento da minha pré-candidatura a prefeito”, finalizou.

O deputado federal Geraldo Resende foi procurado pela reportagem, mas, até o fechamento desta edição, não retornou.