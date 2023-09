Riedel se reúne com Ministério dos Transportes para discutir novo modelo de concessão para a BR-163

Nesta terça-feira (5), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, realizou uma reunião on-line com o ministro dos Transportes, Renan Filho para debater o novo modelo de investimentos para a rodovia BR-163, que corta Mato Grosso do Sul.

A BR-163 vem sendo alvo de discussões desde o início do ano, já que a expectativa inicial era de que a concessão deixasse de ser da CCR MSVia, empresa que não conseguiu cumprir com o contrato assinado em 2014.

No entanto, em março, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou que a CCR MSVia permaneça gerenciando os 847 km da BR-163 até a relicitação do trecho de 379 km, previsto para acontecer até setembro do ano que vem. A concessionária ficou desobrigada a dar continuidade a duplicação da pista nos cerca de 600 km que faltam, e só vai fazer obras básicas de manutenção e conservação.

A proposta final definida pelo Ministério dos Transportes para rodovia será enviada ao Governo do Estado, que vai avaliar o novo modelo e fazer uma devolutiva.

“O ministro apresentou a proposta de otimização da BR-163, em um novo modelo e proposta, e o Governo do Estado vai avaliar os investimentos que são importantes, pois o Estado tem suas reivindicações, principalmente aquelas que atendem aos municípios, como a necessidade da duplicação em um número considerável”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Hélio Peluffo, que também participou da reunião.

Peluffo destacou que o Governo do Estado entende que o novo modelo que está sendo feito é o mais apropriado para rodovia, no entanto é necessário atender as demandas do Estado.

“O modelo proposto é de otimização do contrato com a CCR, mas vamos avaliar a proposta em detalhes como a antecipação de investimentos. Depois o governador vai dar um retorno ao ministro sobre tais inovações”, completou.

A secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), Eliane Detoni, também participou da videoconferência e avaliou a reunião como positiva.

“O ministro vai nos encaminhar a proposta final e vamos conhecer em detalhes os avanços para este contrato. Já vimos alguns (avanços) significativos, como inovações regulatórias e o valor da tarifa que nos preocupava fortemente, o governador inclusive deixou isto claro durante a reunião”.

Detoni reforçou que o Governo do Estado está muito atento as demandas e necessidades dos municípios por onde passa a rodovia no Estado, assim sobre que avanços são necessários para BR-163.

A reunião por videoconferência também contou com a presença do secretário da Semadesc (Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck. A solução e novos investimentos para BR-163 é uma das prioridades da gestão estadual.

