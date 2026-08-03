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Política

Eleições em MS

Rodolfo Nogueira e Pollon quase triplicam patrimônio durante mandato de deputado

Patrimônio de "Gordinho do Bolsonaro" saltou de R$ 5,2 milhões para mais de R$ 13 milhões; ele declarou ao TRE-MS que tem R$ 5 milhões em dinheiro vivo na conta bancária

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

03/08/2026 - 17h07
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O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) começou a receber as inscrições das candidaturas para as eleições deste ano. O Partido Liberal (PL), partido com maior fundo partidário, é um dos partidos que já registraram seus candidatos, assim como PSDB, e outros partidos menores, como Agir e PSOL. 

Chama atenção a evolução patrimonial dos bens declarados dos candidatos à deputado federal pelo PL que tentarão a reeleição, Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon, que quase triplicaram seus patrimônios neste intervalo de quatro anos, em seus primeiros mandatos como deputado federal. 

Quase o triplo

Rodolfo Nogueira havia declarado à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 5,27 milhões há quatro anos. Para este pleito, o deputado federal da região de Dourados declarou um patrimônio 2,55 vezes maior, de R$ 13,44 milhões, crescimento de 154,90%.

Nogueira, que também foi um deputado bem ativo na liberação de emendas parlamentares no Estado, indica que quase um terço de seu patrimônio está no banco: ele tem R$ 5,27 milhões na conta bancária, além de R4 5,8 milhões em soja. 

Nas eleições passadas, Rodolfo tinha pouco dinheiro no banco: menos de R$ 100 mil entre várias contas declaradas, além de R$ 330 mil em espécie, e uma nota promissória de R$ 3,4 milhões. 

Recentemente, Rodolfo Nogueira tem falado das dificuldades do agro brasileiro e criticando a situação econômica do País, discurso que não está alinhado com sua conta bancária e com seus rendimentos com o agronegócio no período em que desempenhou seu primeiro mandato como deputado federal. 

Pollon

Marcos Pollon também declarou que ficou mais rico à Justiça Eleitoral. Há quatro anos, seu patrimônio era de R$ 1,24 milhão, agora, seus bens totalizam R$ 3,31 milhões, um aumento de 166,19%, ou em uma outra exemplificação, 2,66 mais do que tinha nas eleições passada. 

Dentre os candidatos do PL para estas eleições, além de Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon, Luana Ruiz, que é suplente de ambos, também concorre novamente. O patrimônio dela saltou de R$ 203,6 mil nas eleições passadas, para R$ R$ 885 mil neste pleito. 

Mais rico

O maior patrimônio dentre os candidatos a deputado federal pelo Partido Liberal é de Rodolfo Nogueira. Os R$ 13,44 milhões dele superam os R$ 1,93 milhão de Edson Giroto, ex-secretário de Obras de André Puccinelli (MDB) e preso durante a Operação Lama Asfáltica da Polícia Federal, e os R$ 6,1 milhões da deputada estadual Mara Caseiro. 

Gastos Público

Prefeitura de MS prevê gastar até R$ 1,4 milhão com serviço de buffet

Registro de preços para atender 10 secretarias equivale à cerca de R$ 52 por morador do município

03/08/2026 15h18

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Município de Costa Rica

Município de Costa Rica Reprodução: Prefeitura de Costa Rica

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A Prefeitura de Costa Rica abriu uma licitação que prevê a contratação de até R$ 1.467.317,35 em serviços de buffet para atender dez secretarias municipais. O aviso do Pregão Eletrônico nº 31/2026 foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (03) e, prevê um registro de preços para futuras contratações de alimentação em eventos promovidos pela administração municipal.

Embora o registro de preços não represente um gasto imediato, o valor máximo previsto chama atenção pelo porte do município. Segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Costa Rica possui cerca de 28 mil habitantes, o que representa um potencial de aproximadamente R$ 52 por morador, caso toda a ata seja utilizada.

A contratação contempla as secretarias de Administração, Agricultura, Assistência Social, Cultura e Esporte, Desenvolvimento, Educação, Políticas Públicas para Mulheres, Saúde, Transportes, Urbanização e Obras Públicas, além de Turismo e Meio Ambiente. Dividido igualmente entre as dez pastas, o valor corresponde a uma média de R$ 146,7 mil por secretaria.

O montante também se destaca quando comparado a outras licitações públicas recentes em Mato Grosso do Sul.

Em Ponta Porã, por exemplo, uma licitação para contratação de buffet e refeições destinadas à administração municipal foi homologada por R$ 104.955,60, valor cerca de 14 vezes inferior ao previsto por Costa Rica.

Outro parâmetro é o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), que realizou contratação para serviços de alimentação e organização de eventos institucionais com valor significativamente inferior ao teto previsto na licitação da prefeitura de Costa Rica.

O edital não detalha quantos eventos deverão ser realizados durante a vigência da ata nem apresenta, no aviso publicado, o histórico de consumo utilizado para estimar o valor de R$ 1,46 milhão.

 

LEGISLATIVO

Após recesso, Câmara abre semestre com votação sobre legislação tributária

Sessão desta terça-feira (4) terá análise de dois projetos do Executivo e de vetos relacionados à arborização urbana e à divulgação de salários de agentes públicos

03/08/2026 11h30

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Vereadores de Campo Grande retomam as sessões ordinárias nesta terça-feira com quatro proposições na pauta de votação

Vereadores de Campo Grande retomam as sessões ordinárias nesta terça-feira com quatro proposições na pauta de votação Izaías Medeiros

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A Câmara Municipal de Campo Grande retoma os trabalhos legislativos nesta terça-feira (4), com quatro propostas na pauta de votação. A primeira sessão ordinária do segundo semestre de 2026 começa às 9h e terá discussões sobre atualização de débitos municipais, atendimento veterinário, arborização urbana e transparência na administração pública.

O principal projeto previsto é o que altera a legislação tributária de Campo Grande para estabelecer a taxa Selic como índice único de correção monetária e de cobrança de juros sobre créditos tributários e não tributários do município.

A proposta, encaminhada pela prefeitura, será analisada em turno único. Na justificativa, o Executivo diz que a medida busca adequar as regras municipais ao modelo já adotado pela União e pelo governo estadual na atualização de tributos em atraso.

Também será votada uma alteração no Programa Permanente de Manejo Ético-Populacional de Cães e Gatos, criado no município em novembro de 2025.

O projeto pretende permitir que pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso aos serviços mesmo sem inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, ou sem número de Identificação Social, o NIS.

Segundo a prefeitura, a exigência desses registros tem limitado a participação da população e provocado baixa procura pelo programa. A mudança busca ampliar o atendimento e facilitar o acesso a ações como castração e controle populacional de animais.

Além dos dois projetos, os vereadores devem decidir se mantêm ou derrubam dois vetos da prefeitura municipal.

Um deles é parcial e atinge dois artigos do projeto que cria o Programa Municipal de Arborização Urbana, voltado ao plantio, à manutenção e ao replantio de ipês em Campo Grande. A proposta foi apresentada pelos vereadores Veterinário Francisco e Landmark.

Ambos tratam de medidas relacionadas à organização administrativa para execução do programa. A prefeitura entendeu que os trechos interferem em atribuições próprias do Poder Executivo.

O outro veto é total, sobre o projeto que determina a divulgação simplificada das informações sobre a remuneração dos agentes públicos municipais no Portal da Transparência.

A proposta foi assinada por 14 vereadores e tem como objetivo facilitar a consulta aos salários pagos pelo município. Ao justificar o veto, a prefeitura alegou que a matéria invade a competência administrativa do Executivo.

A sessão poderá ser acompanhada presencialmente no plenário da Câmara ou pelas transmissões ao vivo da TV Câmara, no canal aberto 7.3, e pelo canal oficial do Legislativo no YouTube.,

 

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