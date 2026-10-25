Segundo turno registra 11 ocorrências policiais em Mato Grosso do Sul

Operação Eleições 2026 contabilizou 11 ocorrências policiais em oito municípios de Mato Grosso do Sul durante o segundo turno deste domingo (25) - Reprodução / TSE

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O segundo turno das eleições de 2026 registrou 11 ocorrências policiais em oito municípios de Mato Grosso do Sul até as 16h23 deste domingo (25). Conforme balanço parcial da Operação Eleições 2026, cinco pessoas foram conduzidas em flagrante por irregularidades registradas durante a votação.

Segundo o boletim, divulgado com base nas ocorrências registradas desde as 6h, oito casos foram encaminhados à Polícia Civil e três à Polícia Federal. Entre as irregularidades estão violação do sigilo do voto, boca de urna, dano a urna eletrônica, desacato e desobediência.

Bataguassu lidera o número de registros, com três ocorrências, seguido por Campo Grande, com duas. Os demais casos foram registrados em Chapadão do Sul, Nova Alvorada do Sul, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Três Lagoas.

Na Capital, uma mesária de 62 anos foi conduzida à Polícia Federal após se envolver em uma confusão na Escola Municipal Virgílio Alves de Campos, no bairro Mata do Jacinto, por volta das 13h41.

Conforme o registro policial, a mulher utilizava uma camiseta com a imagem de seu candidato e circulava por outras seções eleitorais, deixando de cumprir suas funções no local para o qual havia sido designada.

A juíza eleitoral responsável compareceu à escola e determinou que a mesária retornasse à sua seção. No entanto, ela teria se recusado a cumprir a orientação e provocado tumulto. Diante da situação, a magistrada solicitou seu crachá, e a mulher foi conduzida pela Polícia Militar à Polícia Federal por desacato e desobediência.

Ainda em Campo Grande, um homem de 52 anos foi flagrado fotografando a mãe enquanto ela votava, por volta das 15h. O caso foi identificado por um mesário, que acionou a Guarda Municipal. O h omem foi encaminhado à Polícia Federal por violação do sigilo do voto.

Já em Três Lagoas, uma mulher trans de 32 anos, identificada como Julia News, candidata não eleita a deputada estadual, foi presa em flagrante por suspeita de boca de urna. A ocorrência foi registrada às 9h05, em um local de votação do município. Ela foi encaminhada à Polícia Federal.

Outro caso de boca de uma urna ocorreu em Nova Alvorada do Sul, às 9h15. Após denúncia anônima, um homem de 48 anos foi flagrado distribuindo materiais de propaganda eleitoral. Com ele, foram apreendidos 78 panfletos, 17 adesivos e 10 santinhos. O suspeito foi levado à delegacia e autuado em flagrante.

Em Rochedo, um veículo Celta com propaganda eleitoral permaneceu estacionado em frente à Escola Estadual José Quito Alves desde as 6h. O responsável pelo automóvel, de 32 anos, foi contatado, mas se recusou a retirar o carro. O veículo acabou guinchado e levado ao pátio da delegacia. Não houve prisão em flagrante.

Bataguassu concentrou três ocorrências relacionadas à divulgação de imagens do voto nas redes sociais.

Na primeira, registrada às 8h10, um homem de 36 anos teria filmado a própria votação e publicado as imagens na internet. A Polícia Civil realizou diligências, mas não conseguiu localizá-lo.

Situação semelhante ocorreu às 10h40, envolvendo um homem de 38 anos, morador do distrito de Porto XV. Ele também teria gravado e divulgado o voto nas redes sociais. Apesar das buscas, não foi encontrado.

A terceira ocorrência foi registrada às 14h, após a divulgação de uma fotografia do momento da votação por um homem ainda não identificado. O caso foi registrado pela 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu.

Em São Gabriel do Oeste, um jovem de 18 anos foi denunciado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) após filmar a própria votação e publicar o vídeo nas redes sociais. Ele foi ouvido na delegacia e liberado.

Por fim, em Sidrolândia, um homem de 47 anos foi conduzido à delegacia depois de ser flagrado registrando uma selfie junto à urna eletrônica. A Polícia Militar foi acionada por uma mulher que presenciou a situação. O eleitor foi levado em flagrante à unidade policial e liberado posteriormente.

O balanço é parcial e considera os registros contabilizados até as 16h23 deste domingo. Os números podem ser atualizados ao longo da apuração das ocorrências eleitorais.