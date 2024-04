Senadora Tereza Cristina confirma presença em filiação em massa ao PP de Dourados

A senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento na gestão de Jair Bolsonaro (PL), confirmou presença no ato de filiação em massa ao Progressista em Dourados (MS) agendado para a noite de amanhã (4) na sede campestre do Clube Nipônico no município.

Segundo o prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), pré-candidato do partido à reeleição, a parlamentar, que é a líder da legenda no Senado Federal, tem dado total apoio para que ele possa continuar à frente do Executivo municipal.

Ele completou que a senadora entende que a sua gestão é séria e busca resgatar a credibilidade do paço municipal douradense, valorizando os servidores municipais e tirando do papel projetos importantes que estão no Programa Desenvolve Dourados.

"Para mim, como prefeito, é um privilégio ter a senadora Tereza como amiga e conselheira. Há decisões que não são simples e nem fáceis, mas, nessas horas, é importante ter alguém como a Tereza para conversar", disse Alan Guedes.

Tereza Cristina é uma das maiores referências da política sul-mato-grossense e foi eleita senadora pelo PP com quase 830 mil votos nas eleições de 2022. Ex-ministra na gestão do ex-presidente Bolsonaro, ele, por diversas vezes, a citou como uma das mais competentes ministras do seu governo ao lado do atual governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas.

Para o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, a colega de Senado é o nome do partido para concorrer à eleição presidencial em 2026 e ele chegou a externar isso durante reunião da Executiva nacional em setembro do ano passado.

No entanto, Tereza Cristina tem minimizado a indicação, mas nos bastidores da política, a ex-ministra tem apresentado uma capacidade ímpar de articulação com outros líderes políticos de diversos partidos, pois já conhece os caminhos do poder.