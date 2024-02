Simone e Soraya foram alvo da arapongagem da "Abin paralela"

Combustível

O presidente disse que nunca viu a Alemanha com tanto interesse em investir no País como está agora

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta sexta, 2, apoio internacional para países investirem no Brasil e auxiliarem na produção de hidrogênio, etanol e biodiesel. Na fala, o chefe do Executivo afirmou que nunca viu a Alemanha com tanto interesse em investir no País como está agora.

"Eu conheço a Alemanha desde 1975 e nunca vi a Alemanha com tanto interesse no Brasil como está agora", declarou em cerimônia de anúncio do novo ciclo de investimentos da Volkswagen do Brasil nesta sexta-feira, 2. O evento ocorreu em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

"Fui em 2023 para Dubai, Arábia Saudita, Catar e nunca vi tanto interesse em fazer investimento no Brasil. Venham, venham ajudar a gente produzir hidrogênio verde, etanol e biodiesel. Venha ajudar a gente porque o Brasil não vai jogar as oportunidades do século 21", afirmou. Na fala, Lula disse que irá aproveitar "todas as oportunidades" para, "finalmente", tornar o Brasil um país desenvolvido.

'Imagem do Brasil no exterior estava pior que a do Corinthians'

Na mesma ocasião, Lula comparou a imagem do Brasil no exterior antes de sua volta à presidência à má fase do Corinthians, time para o qual torce.

Ele disse que, nos anos anteriores à sua volta à presidência, o Brasil foi "desmontado". O petista voltou a mencionar ações de seu governo, como o reajuste da merenda escolar, a continuidade de obras paralisadas, a retomada de políticas públicas que haviam sido interrompidas, e a nova edição do Programa de Aceleração do Crescimento. De acordo com Lula, o governo começará agora a colher os frutos das medidas do primeiro ano.

Ele também citou a imagem no Brasil no exterior, tema recorrente de seus discursos. Esse é um dos principais contrastes que Lula procura fazer com Jair Bolsonaro, que causou diversos atritos com países importantes nas relações do com o Brasil durante seu governo.

"A imagem do Brasil no exterior estava pior do que a imagem do Corinthians hoje na minha cabeça. Eu não consigo mais ver o Corinthians jogar, eu não consigo. Mas continuo corintiano", declarou o presidente da República.

Lula também voltou a dizer que não gosta da palavra governar, e que foi eleito para cuidar dos brasileiros.