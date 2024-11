Suposto autor de explosões na Praça dos Três Poderes morreu

Primeiro secretário

Gerson Claro também se mantém no cargo presidente; Pedro Kemp e Renato Câmara compõem a Mesa Diretora

Em sessão realizada nesta quarta-feira (13), o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) foi reeleito para o cargo de 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

A eleição definiu a nova Mesa Diretora para o próximo biênio, que também reconduziu o deputado Gerson Claro (PP) à presidência da Casa de Leis. Pedro Kemp (PT) e Renato Câmara (MDB) também compõem a mesa nos cargos de 2° vice-secretário e 1° vice-presidente, respectivamente.

Com apoio unânime dos 24 parlamentares, Corrêa agradeceu aos colegas pela confiança e enfatizou o objetivo de continuar promovendo uma gestão moderna e comprometida com os interesses da população de Mato Grosso do Sul.

"Quero agradecer a todos os deputados e deputadas pela confiança e dizer que vamos continuar trabalhando para ajudar os 24 parlamentares a cumprirem bem sua missão de servir à população sul-mato-grossense, sempre com responsabilidade e transparência”, declarou.

Valorização dos servidores

Uma das ações de destaque da atual gestão foi a atualização do plano de cargos e carreiras dos servidores da ALEMS. O projeto foi elaborado em parceria com o Sindicato dos Servidores e busca oferecer melhores condições de trabalho, alinhadas às necessidades institucionais e ao desenvolvimento profissional dos funcionários do Legislativo estadual.

Melhorias

Corrêa destacou o plano da Mesa Diretora para fortalecer o Poder Legislativo por meio de uma agenda de modernização. Ele ressaltou a importância de uma gestão que priorize a inovação e a otimização dos recursos públicos, visando sempre ao bem-estar da sociedade sul-mato-grossense.

"Nosso compromisso é promover uma gestão que priorize a inovação, a segurança e a eficiência no uso dos recursos públicos, para fortalecer a atuação da Assembleia Legislativa na defesa dos interesses da sociedade sul-mato-grossense”, afirmou.

Nos últimos anos, a ALEMS implementou uma série de melhorias estruturais e tecnológicas. Entre elas, destaca-se a construção do novo refeitório para servidores e deputados e do primeiro estacionamento vertical no Parque dos Poderes, que visa atender à demanda de vagas com um projeto sustentável. A obra foi planejada para facilitar o acesso e a mobilidade de parlamentares, servidores e visitantes.

Outro importante marco foi a instalação de uma subestação de comunicação com torre de rádio e TV, que permite a transmissão em canal aberto da programação institucional da ALEMS, ampliando o alcance das atividades legislativas e promovendo maior transparência.

A Assembleia Legislativa também investiu em segurança e tecnologia, com a criação de um moderno Data Center, responsável por armazenar e gerenciar de maneira segura os dados parlamentares. Além disso, novos sistemas de segurança, incluindo catracas automatizadas, scanners de raio X e detectores de metal, foram instalados para aprimorar o controle de acesso ao edifício.

Corrêa mencionou ainda a modernização dos painéis de votação do plenário, um avanço que proporciona mais agilidade e transparência às sessões legislativas.

