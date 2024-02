Tensão entre Lira e Planalto aumenta pressão sobre pauta econômica

CARNAVAL

Escola de samba levou para a Sapucaí o enredo "Nosso destino é ser onça"

A senadora Soraya Thronicke (Podemos) desfilou, neste domingo, na escola de samba Grande Rio, que passou pela Sapucaí com o enredo "Nosso destino é ser onça".

No ano passado, Soraya viralizou nas redes sociais ao dizer, durante o debate presidencial, que no Mato Grosso do Sul as mulheres viram onça e que ela é uma dessas mulheres.

Na Grande Rio, que levou o tema onça para a avenida, a senadora desfilou pela diretoria e, nas redes sociais, postou foto ao lado da rainha da bateria, Paolla Oliveira.

"Que desfile maravilhoso da Grande Rio com a rainha Paolla Oliveira representando todas as onças desse país", postou.

Em entrevista a Veja, Soraya disse que é a primeira vez que desfila no sambódromo do Rio de Janeiro e enfatizou que se identificou com o tema.

"É uma emoção muito forte", disse.

A senadora ressaltou que o Carnaval de Mato Grosso do Sul ainda está crescendo.

"No meu estado, o carnaval ainda é muito pequeno. Tenho tentado ajudar com emendas. [O carnaval] Gera rendas e é o maior espetáculo da terra", disse.

O enredo da Grande Rio foi inspirado no livro “Meu destino é ser onça”, do escrito Alberto Mussa, em que o autor “restaura” o mito tupinambá da criação do mundo. No desfile, é destacado os mitos indígenas e simbologias do felino símbolo da fauna brasileira na cultura do país.

Virar onça

No debate presidencial do ano passado, promovido pela Band Uol em 28 de outubro, a senadora Soraya Thronicke, então candidata a presidência pelo União Brasil, disse que as mulheres viram onça ao criticar o candidato Jair Bolsonaro, após ele ter feito ofensas a jornalista Vera Magalhães.

"Quando os homens são tchutchuca com outros homens, mas vêm para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Eu fico brava sim. E digo mais para você, lá no meu estado, tem mulher que vira onça, e eu sou uma delas", disse a senadora.

Na época, estava em exibição o remake da novela Pantanal, onde a personagem Juma Marruá se transformava em onça.