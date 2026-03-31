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Política

"Nunca fui convidada"

Tereza Cristina disse que se for convidada para ser vice de Flávio, irá "pensar"

A senadora tem sido cogitada por lideranças da direita como nome para compor a chapa presidencial da direita ao lado de Flávio Bolsonaro

Karina Varjão

Karina Varjão

31/03/2026 - 14h00
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A Senadora Tereza Cristina (PP) afirmou que nunca recebeu um convite para ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência do Brasil. Mas, caso houvesse, ela iria “pensar”. 

“Esse assunto não sai da minha frente. Nunca fui convidada. se eu for, lá na frente, vamos pensar. Nunca chegou esse convite”, disse em entrevista nesta terça-feira (31). 

Tereza é um nome que vem sendo dito desde as últimas eleições, por ser uma voz de liderança feminina entre a direita e voz para o agronegócio. 

Em fevereiro deste ano, ela assumiu a presidência do Conselho Superior do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a convite do presidente da entidade, Paulo Skaf. 

Recentemente, em entrevista para a Veja, ela afirmou que se sentir “preparada” para assumir a vice-presidência ao lado de Flávio Bolsonaro, nome considerado o mais capaz de tirar Lula das eleições. No entanto, não descartou a chance de lançar seu próprio nome como candidata à presidência. 

"Me sinto honrada com isso. Mas também posso ser candidata a presidente como mulher, por que não? Me sinto preparada. Mas isso não depende da minha vontade. Ser vice-presidente não é o meu sonho de consumo”, disse. 

Durante evento de filiação de cinco deputados ao Partido Liberal (PL) na noite de ontem (30), o presidente do partido, Reinaldo Azambuja, também frisou o desejo da senadora de compor a chapa de Bolsonaro. 

“Eu olho pra Tereza Cristina e me dá uma vontade de ver você como vice do Flávio Bolsonaro. Eu sei que você vai ser guerreira, vai falar o que você fez pelo Brasil como a melhor ministra da agricultura nos momentos mais difíceis”, afirmou no evento. 

Cenário eleitoral

Um levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência em parceria com o BTG Pactual, divulgado nesta segunda-feira (30), aponta um cenário de forte polarização na disputa presidencial de 2026, com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatados no segundo turno e tecnicamente empatados no primeiro turno, em diferentes simulações.

Nos cenários de segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados com 46% cada, e 7% afirmam que votariam em branco ou nulo.

No cenário principal de primeiro turno, Lula aparece com 41% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 38%. Como a margem de erro da pesquisa é de 2pp, os dois estão empatados tecnicamente. 

ELEIÇÕES 2026

Aumenta lista de secretários que deixarão governo para disputar eleições; veja nomes

Exonerações devem ser publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira (1°)

31/03/2026 11h00

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Eduardo Riedel, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (31), no evento de filiação do Republicanos

Eduardo Riedel, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (31), no evento de filiação do Republicanos MARCELO VICTOR

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Lista de secretários que deixarão o Governo de MS para disputar as eleições 2026 aumentou.

Agora, são cinco no total. Veja quais:

  • Jaime Verruck, secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – vai concorrer a deputado federal
  • Frederico Felini, secretário de Estado de Administração – vai coordenar a campanha eleitoral do PP em MS e também pode ser um possível candidato
  • Viviane Luiza, secretária de Estado da Cidadania – vai concorrer a deputada federal
  • Marcelo Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura – vai concorrer a deputado estadual
  • Fernando da Silva Souza, subsecretário de Políticas Públicas para Povos Originários - vai concorrer a deputado estadual

Os quatro primeiros nomes haviam sido noticiados pelo Correio do Estado nesta segunda-feira (30). O nome de Fernando Souza é novidade e foi divulgado nesta terça-feira (31).

O prazo para que todos deixem as pastas é até 4 de abril, exatamente seis meses antes das eleições.

As exonerações devem ser publicadas no Diário Oficial Eletrônico nesta quarta-feira (1°).

Os nomes foram anunciados pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), na manhã desta terça-feira (31), no evento de filiação do Republicanos.

Quem fica no comando das pastas serão os secretários-adjuntos. Com isso, os substitutos serão:

  • Artur Falcette, na Semadesc
  • Alessandro Menezes de Souza, na Cultura
  • José Francisco Sarmento Nogueira, na Cidadania
  • Roberto Gurgel, na Administração

Ainda não se sabe quem ficará na Subsecretaria de Povos Originários.

ELEIÇÕES 2026

Brasileiros vão às urnas em 4 de outubro (1° turno) e 25 de outubro (2° turno) para eleger parlamentares para o mandato 2027-2030.

Os cargos em disputa são presidente, governadores, senadores (duas vagas por estado), deputados federais e deputados estaduais/distritais.

DANÇA DAS CADEIRAS

Filiação de deputados e vice de Riedel inflam Republicanos em MS

Além do vice-governador, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, partido que só tinha um parlamentar estadual em MS ganha agora mais dois e um deputado federal para sua base

31/03/2026 10h00

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Antes desse ato de filiação, o Republicanos no Mato Grosso do Sul contava apenas com o deputado estadual Antônio Vaz e os vereadores Herculano Borges e Neto Santos em sua base.

Antes desse ato de filiação, o Republicanos no Mato Grosso do Sul contava apenas com o deputado estadual Antônio Vaz e os vereadores Herculano Borges e Neto Santos em sua base. Marcelo Victor/Correio do Estado

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Com ato de filiação realizado na manhã desta terça-feira (31), na Rua da Paz, número 1.106 no Jardim dos Estados, em Campo Grande, a ida de atuais deputados e até do vice-governador do Mato Grosso do Sul para o Republicanos acaba “inflando” a base do partido no Estado. 

Aqui cabe esclarecer que até então, em Mato Grosso do Sul, o Republicanos contava apenas com um deputado estadual em sua base local de parlamentares ativos, Antônio Vaz, além dos vereadores Herculano Borges e Neto Santos em menor escala e em cargos que não estarão em disputa nesta eleição. 

Neste ano, vale lembrar, o brasileiro retorna às urnas eletrônicas (que inclusive completam 30 anos de história em 2026) para escolha de representantes dos seguintes cargos: 

  • Deputado federal,
  • Deputado estadual, 
  • Dois senadores, 
  • Governador e 
  • Presidente da República

Ainda na última sexta-feira (27), como bem acompanha o Correio do Estado, o deputado federal Beto Pereira, já havia anunciado filiação ao Republicanos, ex-membro do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) que deixou a sigla em meio a uma "debandada" que aconteceu no ninho tucano.  

Este ato na manhã de hoje (31) é reservado para filiação dos deputados estaduais, Renato Câmara (do Movimento Democrático Brasileiro - MDB) e Pedro Pedrossian Neto, que saiu do Partido Social Democrático (PSD) ao lado do vice-governador José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha.

Apesar do ato de filiação, cabe apontar a ausência de Pedro Pedrossian, que encontra-se em São Paulo, bem como a do deputado federal Geraldo Resende, que estava sendo esperado mas não apareceu para o ato. 

Além dos novos filiados, o evento na sede do Republicanos em Campo Grande (MS) contou com a presença de: 

  • Eduardo Riedel 
  • Reinaldo Azambuja
  • Antonio Vaz
  • Herculano Borges
  • Arlindo Landolfi Filho, prefeito de Terenos
  • André Borges Barros de Araújo, diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul)
  • Leocir Montanha, prefeito de São Gabriel do Oeste) 
  • Odilon Ribeiro, ex-prefeito de Aquidauana

Base inflada

Antes desse ato de filiação, o Republicanos no Mato Grosso do Sul contava apenas com o deputado estadual Antônio Vaz e os vereadores Herculano Borges e Neto Santos em sua base. Agora, como afirma o deputado federal Beto Pereira, a própria ida do vice-governador, Barbosinha, já deixa o partido "mais robusto", com o objetivo da sigla em MS sendo montar uma chapa competitiva para a disputa à Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados. 

"O trabalho que foi feito anteriormente pelo deputado Antônio Vaz está sendo reconhecido, o partido está forte em Mato Grosso do Sul.

Agora, com certeza, com a chegada de novos parlamentares à Assembleia Legislativa, como é o caso do deputado Pedro Pedrossian Neto e também do deputado Renato Câmara, e também a chegada do nosso vice-governador, com certeza o partido ganha em representatividade e vai, com certeza, ter um êxito muito grande eleitoral nas eleições vindouras", disse Beto Pereira no ato de filiação. 

Nas palavras de Beto Pereira, o Republicanos montará uma chapa em MS que "com certeza vai eleger quatro deputados estaduais", com um espaço para um quinta vaga, além de mirar pelo menos parlamentares para a Câmara dos Deputados em Brasília.

De saída do MDB, Renato Câmara pontuou que foi fácil dizer sim para a filiação ao Republicanos, dizendo que, apesar das disputas, o bom relacionamento é o pilar básico de qualquer partido político. 

"É você ter a confiança que nesse grupo nós seremos respeitados, nós seremos ouvidos e nós poderemos contribuir com nossas ideias para um futuro de Mato Grosso do Sul melhor", disse ele em complemento. 

Já sentindo-se em casa, o vice-governador, Barbosinha, destacou a alegria de, segundo ele, chegar ao Republicanos "no meio de amigos", no que chamou de um time muito forte e competitivo. 

"De forma que eu me sinto em casa, acolhido e abraçado por amigos aqui no Republicanos. É um partido que defende os valores que nós pensamos que são importantes, o do trabalho, da família, do desenvolvimento que acreditamos para Mato Grosso do Sul, e está dando certo ao Estado é o que nós queremos para o País, que o modelo dando certo em MS seja levado para o Brasil. 

Além disso, Barbosinha comenta a possibilidade de concorrer novamente à vice-governadoria, o que nesse caso ele fez questão de reforçar que não trata-se de uma candidatura. 

"Vice não é candidato, é construção política! Obviamente que eu caminho ao lado do governador Eduardo Rito e, ao longo desses três anos, eu tenho procurado realizar todos os esforços para que a chapa possa ser mantida", concluiu. 

 

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