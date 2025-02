Tereza Cristina prestigia Tarcísio de Freitas no lançamento do programa "Nosso Agro Tem Força"

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no lançamento do programa - Divulgação

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reforçou mais uma vez seu compromisso com o fortalecimento do agronegócio ao lançar, nesta quinta-feira (20), o programa “Nosso Agro Tem Força”, no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulistana.

O evento contou com a presença do secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, e de lideranças do setor, incluindo a senadora Tereza Cristina (PP-MS), que manifestou apoio às iniciativas do governo paulista.

Com uma visão voltada para o desenvolvimento do agro, Tarcísio apresentou um pacote de medidas estratégicas para impulsionar a produção rural no estado. Entre as principais ações anunciadas estão a assinatura de 54 convênios com 51 municípios para a implementação do programa Patrulha Rural, a entrega de máquinas agrícolas e a renovação de benefícios fiscais para 17 cadeias produtivas, incluindo amendoim, carne e ovos.

Além disso, o governador destinou R$ 145 milhões para 2025, visando a recuperação de 1.000 quilômetros de estradas rurais e a criação de um novo programa de agrologística. Esses investimentos se somam aos R$ 76 milhões já previstos para 2024, demonstrando a prioridade de sua gestão em garantir infraestrutura e competitividade ao setor.

O compromisso de Tarcísio com o agro atraiu o reconhecimento de diversas lideranças, incluindo a senadora Tereza Cristina, que destacou a importância de políticas voltadas ao fortalecimento da produção e da segurança no campo. Ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina tem defendido pautas que convergem com as ações do governo paulista, como a ampliação do crédito rural, a melhoria na logística de escoamento da produção e a subvenção ao seguro agrícola.

A parceria entre o governo de São Paulo e lideranças do setor demonstra que, sob a gestão de Tarcísio, o agro segue como prioridade absoluta, com investimentos estruturantes e políticas que garantem mais segurança e competitividade para os produtores rurais.

A presença da senadora Tereza Cristina no evento reforça a importância da colaboração entre diferentes esferas governamentais para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, evidenciando seu compromisso contínuo com o fortalecimento do setor e a busca por soluções integradas e eficazes para os desafios enfrentados.

