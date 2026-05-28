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TRE-MS extingue ação contra o deputado Lucas de Lima por infidelidade partidária

O processo foi movido contra o parlamentar estadual pela primeira-suplente do PDT, Glaucia Antonia Fonseca dos Santos Iunes

Daniel Pedra

Daniel Pedra

28/05/2026 - 08h00
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A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul extinguiu sem resolução do mérito a ação que pedia a perda do mandato do deputado estadual Lucas de Lima, por suposta infidelidade partidária após sua saída do PDT e filiação ao PL.

A decisão foi assinada na segunda-feira pelo juiz Carlos Alberto Almeida de Oliveira Filho, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), e beneficia o parlamentar ao encerrar o processo movido pela primeira-suplente do PDT, Glaucia Antonia Fonseca dos Santos Iunes.

Na ação, Glaucia alegava que Lucas de Lima, eleito pelo PDT em 2022, teria cometido infidelidade partidária ao se desfiliar da legenda em fevereiro de 2025 para ingressar no PL. 

Ela sustentava que uma decisão anterior que reconhecia justa causa para a mudança partidária havia sido reformada posteriormente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Durante a tramitação do processo, no entanto, a própria autora deixou o PDT e se filiou ao Avante, em abril deste ano.

Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que, com a saída dela da legenda, houve perda superveniente da legitimidade ativa e do interesse processual.

Segundo a decisão, como Glaucia não integra mais o PDT, ela deixou de ter expectativa jurídica de assumir eventual vaga decorrente da perda do mandato do deputado, o que inviabiliza a continuidade da ação.

O juiz citou entendimento consolidado do TSE de que o suplente perde os direitos vinculados à legenda de origem ao migrar para outro partido, incluindo a possibilidade de assumir mandato conquistado pela antiga sigla.

Após a desfiliação da autora, o segundo-suplente do PDT, Enelvo Iradi Felini, tentou assumir a ação como sucessor processual, para dar continuidade ao pedido de cassação do mandato de Lucas de Lima. O pedido, porém, também foi rejeitado.

O magistrado considerou que o direito do segundo-suplente já estava atingido pela decadência, uma vez que o prazo legal para ajuizamento da ação expirou ainda em abril de 2025, 60 dias após a saída do deputado do PDT.

Na decisão, o juiz destacou que não existe previsão legal para reabertura do prazo em razão da posterior saída da primeira-suplente.

Com isso, o TRE-MS extinguiu o processo com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e no artigo 1º, parágrafo 2º, da Resolução nº 22.610/2007 do TSE, sem analisar o mérito da controvérsia sobre eventual justa causa para a desfiliação partidária do parlamentar.

Ao Correio do Estado, Lucas de Lima disse que recebia a decisão com tranquilidade e respeito à Justiça Eleitoral. “Sempre atuei dentro da legalidade e continuo confiando plenamente no Poder Judiciário. Esse entendimento do TRE reforça aquilo que minha defesa vem sustentando desde o início: que todo o processo deve seguir os critérios legais e constitucionais, garantindo o amplo direito de defesa e a segurança jurídica”, declarou.

OUTROS

Com a decisão, Lucas de Lima escapou de ser o terceiro deputado estadual a perder o mandato na Casa de Leis, já que até momento perderam os mandatos os ex-deputados estaduais Rafael Tavares e Neno Razuk.

A primeira cassação ocorreu em fevereiro de 2024, quando o TSE manteve a decisão do TRE-MS que anulou os votos do PRTB por fraude à cota de gênero nas eleições de 2022. 

Com isso, Rafael Tavares perdeu o mandato e a vaga passou para Paulo Duarte (PSDB). Na semana passada, tivemos a segunda perda de mandato, no caso, de Neno Razuk (PL).

Ele ficou sem mandato após a retotalização dos votos das eleições de 2022. A vaga passou para João César Mattogrosso (PSDB). 

A perda ocorreu porque os votos da ex-candidata Raquelle Trutis (PL) foram anulados após uso irregular de recursos do Fundo Eleitoral.

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Redução

Fux acompanha Cármen Lúcia e vota contra redução de inelegibilidade na Lei da Ficha Limpa

Julgamento no plenário virtual da Corte vai até o dia 29 de maio

27/05/2026 22h00

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Ministro Luiz Fux

Ministro Luiz Fux FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/ AGÊNCIA BRASIL

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux votou nesta terça-feira, 26, para acompanhar a relatora Cármen Lúcia em julgamento que pode derrubar mudanças na Lei da Ficha Limpa aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo Executivo.

O julgamento no plenário virtual da Corte vai até o dia 29 de maio. Com dois votos para declarar inconstitucionais trechos da lei que diminuem o tempo de inelegibilidade de candidatos, ainda faltam se manifestar oito magistrados.

A norma aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado antecipa o início da contagem do prazo de inelegibilidade. O período se inicia a partir da condenação, e não mais após o cumprimento da pena, o que diminui o tempo que o condenado é impedido de se candidatar.

Também foram aprovadas mudanças que diminuem as causas de inelegibilidade - por exemplo, no caso de improbidade. As alterações foram contestadas na Corte em ação do advogado e ex-juiz Márlon Reis, considerado o "pai" da Ficha Limpa, por meio do partido Rede Sustentabilidade.

Na terça-feira, o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac) divulgou nota em que pede que os demais ministros do Supremo sigam o entendimento de Cármen Lúcia.

"É notório que do ponto de vista do interesse público é relevante manter condenados afastados da vida pública por períodos significativos, não se justificando sob a ótica da sociedade esta aceleração açodada pelo retorno à vida política desses políticos condenados pela Justiça", diz o comunicado.

O que está em jogo

O julgamento influencia diretamente nas eleições de 2026, já que vai definir o alcance e a amplitude da lei que elimina do processo eleitoral candidatos condenados. Caso a mudança sancionada se mantenha, políticos como Eduardo Cunha, Anthony Garotinho, Sérgio Cabral e José Roberto Arruda podem ter as candidaturas beneficiadas.

No seu voto, a relatora Cármen Lúcia defendeu que as mudanças esvaziam a legislação sobre o tema e representam um retrocesso.

Para a ministra, a alteração do prazo "esvazia a proteção constitucional à probidade administrativa e à moralidade", "desguarnecendo o eleitor da salvaguarda da lisura das candidaturas apresentadas". Cármen Lúcia sustenta ainda que a nova norma "importaria em impunidade ou anistia", prejudicando o processo eleitoral.

Segundo a relatora, o "Supremo Tribunal atua no sentido de afastar por antijurídicos quaisquer comportamentos e atos que impeçam, dificultem ou embacem a probidade administrativa e a moralidade pública inerente ao regime republicano".

Análise

Plenário da Câmara inicia análise da PEC que põe fim à escala 6x1

Embora curta, a sessão serviu para contar o prazo do pedido de vista apresentado pela oposição em relação ao relatório do deputado Leo Prates

27/05/2026 21h00

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Bruno Spada / Câmara dos Deputados

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A Câmara dos Deputados realizou na manhã desta quarta-feira uma sessão no plenário da Casa de apenas 8 minutos para permitir a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala de trabalho 6x1 ainda nesta quarta, na comissão especial que analisa o tema.

A sessão foi aberta às 8h03, pelo deputado Charles Fernandes (PSD-BA), e teve apenas o pronunciamento do deputado Jorge Solla (PT-BA), em defesa da votação da redução da jornada de trabalho. Às 8h11, Fernandes encerrou os trabalhos e convocou outra reunião deliberativa no plenário para às 15h desta quarta-feira.

Embora curta, a sessão serviu para contar o prazo do pedido de vista apresentado pela oposição em relação ao relatório do deputado Leo Prates (Republicanos-BA) sobre a PEC da escala 6x1. Com isso, o texto pode ser analisado pela comissão especial, em reunião que está prevista para às 10h30.

 

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