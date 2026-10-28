Trump diz que aprovou visto nos EUA para Flávio Bolsonaro

Após comício no Texas, Trump disse ainda que a eleição presidencial no Brasil foi "muito estranha"

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na madrugada desta quarta-feira, 28, que aprovou a concessão de visto para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que estava a caminho do país com a mulher e duas filhas. "Não sei onde ele está. Ouvi dizer que ele está na Argentina. Mas eu certamente aprovaria [o ingresso de Flávio no país com a família]", afirmou

Ao desembarcar na Base Aérea de Maryland, após participar de um comício no Texas, Trump disse ainda que a eleição presidencial no Brasil foi "muito estranha", mas ressaltou que não se envolveu no pleito. "A maneira como eles chegaram ao resultado foi terrível", disse o líder americano. "Mas eu não estava envolvido. É o Brasil, um outro país."

Trump disse que conhece Flávio "um pouco" e que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem afirmou conhecer "muito bem", foi "tratado muito mal". Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, em Brasília, após ter sido condenado a mais de 27 anos de detenção por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

No fim da noite da terça-feira, Flávio e a família cruzaram a Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) à cidade argentina de Puerto Iguazú, de onde embarcaram em um jato privado rumo a Guayaquil, no Equador. As informações foram reveladas na madrugada desta quarta pelo órgão de migração argentino.

O site argentino Infobae informou que o destino final do avião é os Estados Unidos e que haverá apenas uma parada para reabastecimento em Guayaquil. A rota da aeronave evita sobrevoar o território brasileiro. A família está a bordo de um jato Gulfstream G400 de prefixo LV-JQW, ainda de acordo com o Infobae

Flávio Bolsonaro deixou o Brasil após ter descumprido a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para entregar os passaportes. O senador é investigado por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, em um inquérito que também mira o advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio.

ARGENTINA

O governo da Argentina informou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a mulher dele, Fernanda Bolsonaro, e as duas filhas do casal ingressaram no país na noite da terça-feira, 27, pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, na Província de Misiones.

Em publicação no X na madrugada desta quarta-feira, a Direção Nacional de Migrações da Argentina relatou ainda que a família embarcou em um voo privado da companhia Baires com destino a Guayaquil, no Equador.

Segundo o site de notícias argentino Infobae, a família do parlamentar está a bordo de um Gulfstream G400 que fará uma parada para reabastecimento na cidade equatoriana antes de seguir para os Estados Unidos. A rota da aeronave, ainda de acordo com o Infobae, evita sobrevoar o território brasileiro.

Os quatro membros da família portavam "documentação de viagem válida, sem nenhum impedimento legal para a entrada no país", de acordo com a Direção Nacional de Migrações da Argentina.

As informações contradizem aliados de Flávio, que afirmaram que o senador e a família teriam chegado aos Estados Unidos já na terça. Fontes do governo norte-americano disseram que eles receberão vistos para se estabelecer no país.

