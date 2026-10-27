Lula cresce nos 79 municípios e soma mais 112 mil votos no 2° turno em MS; veja

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Apesar da ampla base nordestina, reduto histórico da base petista, Lula seduziu 112 mil sul-mato-grossenses entre os turnos e em três semanas, saltou de 516.855 votos para 628.973 no último domingo (25), crescimento percentual de 21% e ampliação do número de votos em todas as 79 cidades do Estado.

Apesar da predileção pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), o petista que havia vencido apenas em seis municípios na primeira rodada de votação, conseguiu se aproximar e "roubar" a preferência do eleitorado em outros quatro municípios no 2° turno. Ao todo, crescimento foi de 112.118 mil votos.

Lula havia vencido apenas em Miranda, Dois Irmãos de Buriti, Vicentina, Japorã, Tacuru, Paranhos, contudo, conseguiu virar nas cidades de Corumbá, Taquarussu, Selvíria e Itaquiraí.

Em níumeros totais, o petista ampliou os votos nos cinco maiores colégios eleitorais do Estado. Em Campo Grande, o salto foi de 159 mil para 199 mil, quase 40 mil eleitores; Em Dourados, segundo maior colégio eleitoral sul-mato-grossense, o crescimento foi de 10 mil votos; Três Lagoas 6,2 mil; Ponta Porã 4,1 mil e Corumbá 2,8 mil.

Apesar da ampla votação, em alguns municípios, o avanço no número de votos foi pouco expressivo em algumas cidades, casos de Corguinho (+91); Rio Negro (+96); Figueirão (+98), Jateí (+100), Caracol (+110). Em relação ao crescimento percentual no número de eleitores entre os turnos, o índice foi maior nas cidades de Amambai, Três Lagoas, Naviraí, Laguna Carapã, Ivinhema e Santa Rita do Pardo.

Além do amplo crescimento em Mato Grosso do Sul, os estados onde Lula mais cresceu em pontos percetuais entre os turnos foram Goiás (+9,28 p.p); São Paulo (+7,95 p.p) e Distrito Federal (+7,61 p.p).

Arte gerada por IA com dados do Tribunal Superior Eleitoral*

Município 1° turno 2° turno Diferença Campo Grande 159856 199121 +39265 Dourados 40477 50587 +10110 Três Lagoas 21347 27645 +6298 Ponta Porã 15824 19932 +4108 Corumbá 22332 25229 +2897 Sidrolândia 9542 11719 +2177 Naviraí 8020 10195 +2175 Amambai 6943 9040 +2097 Nova Andradina 8442 10502 +2060 Paranaíba 8030 9623 +1593 Aquidauana 11058 12614 +1556 Rio Brilhante 6397 7874 +1477 Caarapó 5160 6490 +1330 Ivinhema 4696 5944 +1248 Maracaju 5356 6508 +1152 Bataguassu 5075 6211 +1136 Aparecida do Taboado 4599 5718 +1119 Coxim 7119 8162 +1043 Itaquiraí 4474 5507 +1033 Costa Rica 4613 5645 +1032 Miranda 7626 8590 +964 Nova Alvorada do Sul 4003 4943 +940 São Gabriel do Oeste 4130 5044 +914 Chapadão do Sul 3860 4769 +909 Fátima do Sul 4939 5836 +897 Paranhos 3192 4088 +896 Bonito 4388 5279 +891 Ribas do Rio Pardo 3970 4858 +888 Jardim 4191 5043 +852 Anastácio 5052 5874 +822 Cassilândia 2961 3717 +756 Itaporã 3349 4090 +741 Mundo Novo 3461 4199 +738 Bela Vista 4235 4953 +718 Água Clara 2865 3553 +688 Terenos 4404 5072 +668 Tacuru 2596 3189 +593 Deodápolis 3048 3618 +570 Sonora 3066 3586 +520 Iguatemi 2452 2970 +518 Ladário 4451 4967 +516 Brasilândia 2019 2530 +511 Angélica 2453 2957 +504 Rio Verde de Mato Grosso 3583 4058 +475 Coronel Sapucaia 4295 4758 +463 Antônio João 2031 2483 +452 Batayporã 2360 2810 +450 Eldorado 2021 2458 +437 Camapuã 2725 3154 +429 Nioaque 3297 3700 +403 Sete Quedas 1694 2094 +400 Juti 1873 2257 +384 Glória de Dourados 2278 2652 +374 Laguna Carapã 1358 1723 +365 Japorã 3273 3632 +359 Guia Lopes da Laguna 2092 2450 +358 Aral Moreira 2504 2843 +339 Anaurilândia 1933 2267 +334 Santa Rita do Pardo 1219 1540 +321 Selvíria 2305 2625 +320 Vicentina 2237 2554 +317 Dois Irmãos do Buriti 3579 3886 +307 Bandeirantes 1734 2038 +304 Bodoquena 1943 2231 +288 Rochedo 1229 1468 +239 Inocência 1514 1748 +234 Jaraguari 1870 2082 +212 Porto Murtinho 2441 2647 +206 Pedro Gomes 1784 1981 +197 Douradina 1358 1522 +164 Alcinópolis 1092 1254 +162 Taquarussu 1381 1522 +141 Novo Horizonte do Sul 1177 1313 +136 Paraíso das Águas 701 834 +133 Caracol 1241 1351 +110 Jateí 1368 1468 +100 Figueirão 792 890 +98 Rio Negro 1215 1311 +96 Corguinho 1287 1378 +91 Dados TSE

Nacional

Entre os brasileiros que compareceram neste domingo (25) às urnas no segundo turno das Eleições de 2026, 64.256.232 escolheram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O total representa 10,3 milhões de votos a mais que os que Lula recebeu no primeiro turno, quando foram registrados quase 53,9 milhões. O crescimento de votos se deu em todos os 26 estados e no Distrito Federal, com destaque para Minas Gerais.

Flávio Bolsonaro também cresceu na maior parte dos estados, mas com menor diferença entre os dois turnos. Em seis estados, o candidato recuou mais de 52,3 mil votos. São eles: Maranhão, Acre, Amapá, Roraima, Amazonas e Tocantins.

Em termos absolutos, São Paulo foi o estado onde Lula abriu a maior margem de diferença entre os dois turnos, com crescimento de 2,6 milhões de votos.

O segundo foi Minas Gerais, com mais de 1,1 milhão conquistados em menos de um mês. Minas também foi o único estado em que Lula virou o resultado, uma vez que Flávio Bolsonaro tinha terminado o primeiro turno à frente, com 5,7 milhões de votos contra 5,1 milhões de votos para o petista. No segundo turno, Lula avançou para 6,3 milhões de votos no estado, contra 6,2 milhões de votos de Flávio.

O crescimento de Lula no Rio de Janeiro, reduto político de Flávio Bolsonaro, também chama a atenção. Entre os dois turnos, o candidato do PT cresceu mais de 872 mil votos, enquanto Flávio Bolsonaro avançou pouco mais de 202 mil votos.

Os estados onde o petista cresceu menos, em números absolutos, foram Roraima, Acre e Amapá, onde o presidente somou, respectivamente, pouco mais de 9 mil votos, 9,7 mil e 10,4 mil.



*Com informações de Agência Brasil