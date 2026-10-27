Lula cresce nos 79 municípios e soma mais 112 mil votos no 2° turno em MS; veja

Apesar da ampla base nordestina, reduto histórico da base petista, Lula seduziu 112 mil sul-mato-grossenses entre os turnos e em três semanas, saltou de 516.855 votos para 628.973 no último domingo (25), crescimento percentual de 21% e ampliação do número de votos em todas as 79 cidades do Estado.
Apesar da predileção pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), o petista que havia vencido apenas em seis municípios na primeira rodada de votação, conseguiu se aproximar e "roubar" a preferência do eleitorado em outros quatro municípios no 2° turno. Ao todo, crescimento foi de 112.118 mil votos.
Lula havia vencido apenas em Miranda, Dois Irmãos de Buriti, Vicentina, Japorã, Tacuru, Paranhos, contudo, conseguiu virar nas cidades de Corumbá, Taquarussu, Selvíria e Itaquiraí.
Em níumeros totais, o petista ampliou os votos nos cinco maiores colégios eleitorais do Estado. Em Campo Grande, o salto foi de 159 mil para 199 mil, quase 40 mil eleitores; Em Dourados, segundo maior colégio eleitoral sul-mato-grossense, o crescimento foi de 10 mil votos; Três Lagoas 6,2 mil; Ponta Porã 4,1 mil e Corumbá 2,8 mil.
Apesar da ampla votação, em alguns municípios, o avanço no número de votos foi pouco expressivo em algumas cidades, casos de Corguinho (+91); Rio Negro (+96); Figueirão (+98), Jateí (+100), Caracol (+110). Em relação ao crescimento percentual no número de eleitores entre os turnos, o índice foi maior nas cidades de Amambai, Três Lagoas, Naviraí, Laguna Carapã, Ivinhema e Santa Rita do Pardo.
Além do amplo crescimento em Mato Grosso do Sul, os estados onde Lula mais cresceu em pontos percetuais entre os turnos foram Goiás (+9,28 p.p); São Paulo (+7,95 p.p) e Distrito Federal (+7,61 p.p).
Arte gerada por IA com dados do Tribunal Superior Eleitoral*
|Município
|1° turno
|2° turno
|Diferença
|Campo Grande
|159856
|199121
|+39265
|Dourados
|40477
|50587
|+10110
|Três Lagoas
|21347
|27645
|+6298
|Ponta Porã
|15824
|19932
|+4108
|Corumbá
|22332
|25229
|+2897
|Sidrolândia
|9542
|11719
|+2177
|Naviraí
|8020
|10195
|+2175
|Amambai
|6943
|9040
|+2097
|Nova Andradina
|8442
|10502
|+2060
|Paranaíba
|8030
|9623
|+1593
|Aquidauana
|11058
|12614
|+1556
|Rio Brilhante
|6397
|7874
|+1477
|Caarapó
|5160
|6490
|+1330
|Ivinhema
|4696
|5944
|+1248
|Maracaju
|5356
|6508
|+1152
|Bataguassu
|5075
|6211
|+1136
|Aparecida do Taboado
|4599
|5718
|+1119
|Coxim
|7119
|8162
|+1043
|Itaquiraí
|4474
|5507
|+1033
|Costa Rica
|4613
|5645
|+1032
|Miranda
|7626
|8590
|+964
|Nova Alvorada do Sul
|4003
|4943
|+940
|São Gabriel do Oeste
|4130
|5044
|+914
|Chapadão do Sul
|3860
|4769
|+909
|Fátima do Sul
|4939
|5836
|+897
|Paranhos
|3192
|4088
|+896
|Bonito
|4388
|5279
|+891
|Ribas do Rio Pardo
|3970
|4858
|+888
|Jardim
|4191
|5043
|+852
|Anastácio
|5052
|5874
|+822
|Cassilândia
|2961
|3717
|+756
|Itaporã
|3349
|4090
|+741
|Mundo Novo
|3461
|4199
|+738
|Bela Vista
|4235
|4953
|+718
|Água Clara
|2865
|3553
|+688
|Terenos
|4404
|5072
|+668
|Tacuru
|2596
|3189
|+593
|Deodápolis
|3048
|3618
|+570
|Sonora
|3066
|3586
|+520
|Iguatemi
|2452
|2970
|+518
|Ladário
|4451
|4967
|+516
|Brasilândia
|2019
|2530
|+511
|Angélica
|2453
|2957
|+504
|Rio Verde de Mato Grosso
|3583
|4058
|+475
|Coronel Sapucaia
|4295
|4758
|+463
|Antônio João
|2031
|2483
|+452
|Batayporã
|2360
|2810
|+450
|Eldorado
|2021
|2458
|+437
|Camapuã
|2725
|3154
|+429
|Nioaque
|3297
|3700
|+403
|Sete Quedas
|1694
|2094
|+400
|Juti
|1873
|2257
|+384
|Glória de Dourados
|2278
|2652
|+374
|Laguna Carapã
|1358
|1723
|+365
|Japorã
|3273
|3632
|+359
|Guia Lopes da Laguna
|2092
|2450
|+358
|Aral Moreira
|2504
|2843
|+339
|Anaurilândia
|1933
|2267
|+334
|Santa Rita do Pardo
|1219
|1540
|+321
|Selvíria
|2305
|2625
|+320
|Vicentina
|2237
|2554
|+317
|Dois Irmãos do Buriti
|3579
|3886
|+307
|Bandeirantes
|1734
|2038
|+304
|Bodoquena
|1943
|2231
|+288
|Rochedo
|1229
|1468
|+239
|Inocência
|1514
|1748
|+234
|Jaraguari
|1870
|2082
|+212
|Porto Murtinho
|2441
|2647
|+206
|Pedro Gomes
|1784
|1981
|+197
|Douradina
|1358
|1522
|+164
|Alcinópolis
|1092
|1254
|+162
|Taquarussu
|1381
|1522
|+141
|Novo Horizonte do Sul
|1177
|1313
|+136
|Paraíso das Águas
|701
|834
|+133
|Caracol
|1241
|1351
|+110
|Jateí
|1368
|1468
|+100
|Figueirão
|792
|890
|+98
|Rio Negro
|1215
|1311
|+96
|Corguinho
|1287
|1378
|+91
Dados TSE
Nacional
Entre os brasileiros que compareceram neste domingo (25) às urnas no segundo turno das Eleições de 2026, 64.256.232 escolheram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O total representa 10,3 milhões de votos a mais que os que Lula recebeu no primeiro turno, quando foram registrados quase 53,9 milhões. O crescimento de votos se deu em todos os 26 estados e no Distrito Federal, com destaque para Minas Gerais.
Flávio Bolsonaro também cresceu na maior parte dos estados, mas com menor diferença entre os dois turnos. Em seis estados, o candidato recuou mais de 52,3 mil votos. São eles: Maranhão, Acre, Amapá, Roraima, Amazonas e Tocantins.
Em termos absolutos, São Paulo foi o estado onde Lula abriu a maior margem de diferença entre os dois turnos, com crescimento de 2,6 milhões de votos.
O segundo foi Minas Gerais, com mais de 1,1 milhão conquistados em menos de um mês. Minas também foi o único estado em que Lula virou o resultado, uma vez que Flávio Bolsonaro tinha terminado o primeiro turno à frente, com 5,7 milhões de votos contra 5,1 milhões de votos para o petista. No segundo turno, Lula avançou para 6,3 milhões de votos no estado, contra 6,2 milhões de votos de Flávio.
O crescimento de Lula no Rio de Janeiro, reduto político de Flávio Bolsonaro, também chama a atenção. Entre os dois turnos, o candidato do PT cresceu mais de 872 mil votos, enquanto Flávio Bolsonaro avançou pouco mais de 202 mil votos.
Os estados onde o petista cresceu menos, em números absolutos, foram Roraima, Acre e Amapá, onde o presidente somou, respectivamente, pouco mais de 9 mil votos, 9,7 mil e 10,4 mil.
*Com informações de Agência Brasil