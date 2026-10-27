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Lula cresce nos 79 municípios e soma mais 112 mil votos no 2° turno em MS; veja

Em votação recorde, crescimento foi de 21% em todo o estado entre os turnos

Alison Silva

Alison Silva

27/10/2026 - 19h00
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Apesar da ampla base nordestina, reduto histórico da base petista, Lula seduziu 112 mil sul-mato-grossenses entre os turnos e em três semanas, saltou de 516.855 votos para 628.973 no último domingo (25), crescimento percentual de 21% e ampliação do número de votos em todas as 79 cidades do Estado.

Apesar da predileção pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), o petista que havia vencido apenas em seis municípios na primeira rodada de votação, conseguiu se aproximar e "roubar" a preferência do eleitorado em outros quatro municípios no 2° turno. Ao todo, crescimento foi de 112.118 mil votos. 

Lula havia vencido apenas em Miranda, Dois Irmãos de Buriti, Vicentina, Japorã, Tacuru, Paranhos, contudo, conseguiu virar nas cidades de Corumbá, Taquarussu, Selvíria e Itaquiraí. 

Em níumeros totais, o petista ampliou os votos nos cinco maiores colégios eleitorais do Estado. Em Campo Grande, o salto foi de 159 mil para 199 mil, quase 40 mil eleitores; Em Dourados, segundo maior colégio eleitoral sul-mato-grossense, o crescimento foi de 10 mil votos; Três Lagoas 6,2 mil; Ponta Porã 4,1 mil e Corumbá 2,8 mil. 

Apesar da ampla votação, em alguns municípios, o avanço no número de votos foi pouco expressivo em algumas cidades, casos de Corguinho (+91); Rio Negro (+96); Figueirão (+98), Jateí (+100), Caracol (+110). Em relação ao crescimento percentual no número de eleitores entre os turnos, o índice foi maior nas cidades de Amambai, Três Lagoas, Naviraí, Laguna Carapã, Ivinhema e Santa Rita do Pardo.

Além do amplo crescimento em Mato Grosso do Sul, os estados onde Lula mais cresceu em pontos percetuais entre os turnos foram Goiás (+9,28 p.p); São Paulo (+7,95 p.p) e Distrito Federal (+7,61 p.p). 

Arte gerada por IA com dados do Tribunal Superior Eleitoral*
Município 1° turno 2° turno Diferença
Campo Grande 159856 199121 +39265
Dourados 40477 50587 +10110
Três Lagoas 21347 27645 +6298
Ponta Porã 15824 19932 +4108
Corumbá 22332 25229 +2897
Sidrolândia 9542 11719 +2177
Naviraí 8020 10195 +2175
Amambai 6943 9040 +2097
Nova Andradina 8442 10502 +2060
Paranaíba 8030 9623 +1593
Aquidauana 11058 12614 +1556
Rio Brilhante 6397 7874 +1477
Caarapó 5160 6490 +1330
Ivinhema 4696 5944 +1248
Maracaju 5356 6508 +1152
Bataguassu 5075 6211 +1136
Aparecida do Taboado 4599 5718 +1119
Coxim 7119 8162 +1043
Itaquiraí 4474 5507 +1033
Costa Rica 4613 5645 +1032
Miranda 7626 8590 +964
Nova Alvorada do Sul 4003 4943 +940
São Gabriel do Oeste 4130 5044 +914
Chapadão do Sul 3860 4769 +909
Fátima do Sul 4939 5836 +897
Paranhos 3192 4088 +896
Bonito 4388 5279 +891
Ribas do Rio Pardo 3970 4858 +888
Jardim 4191 5043 +852
Anastácio 5052 5874 +822
Cassilândia 2961 3717 +756
Itaporã 3349 4090 +741
Mundo Novo 3461 4199 +738
Bela Vista 4235 4953 +718
Água Clara 2865 3553 +688
Terenos 4404 5072 +668
Tacuru 2596 3189 +593
Deodápolis 3048 3618 +570
Sonora 3066 3586 +520
Iguatemi 2452 2970 +518
Ladário 4451 4967 +516
Brasilândia 2019 2530 +511
Angélica 2453 2957 +504
Rio Verde de Mato Grosso 3583 4058 +475
Coronel Sapucaia 4295 4758 +463
Antônio João 2031 2483 +452
Batayporã 2360 2810 +450
Eldorado 2021 2458 +437
Camapuã 2725 3154 +429
Nioaque 3297 3700 +403
Sete Quedas 1694 2094 +400
Juti 1873 2257 +384
Glória de Dourados 2278 2652 +374
Laguna Carapã 1358 1723 +365
Japorã 3273 3632 +359
Guia Lopes da Laguna 2092 2450 +358
Aral Moreira 2504 2843 +339
Anaurilândia 1933 2267 +334
Santa Rita do Pardo 1219 1540 +321
Selvíria 2305 2625 +320
Vicentina 2237 2554 +317
Dois Irmãos do Buriti 3579 3886 +307
Bandeirantes 1734 2038 +304
Bodoquena 1943 2231 +288
Rochedo 1229 1468 +239
Inocência 1514 1748 +234
Jaraguari 1870 2082 +212
Porto Murtinho 2441 2647 +206
Pedro Gomes 1784 1981 +197
Douradina 1358 1522 +164
Alcinópolis 1092 1254 +162
Taquarussu 1381 1522 +141
Novo Horizonte do Sul 1177 1313 +136
Paraíso das Águas 701 834 +133
Caracol 1241 1351 +110
Jateí 1368 1468 +100
Figueirão 792 890 +98
Rio Negro 1215 1311 +96
Corguinho 1287 1378 +91
Dados TSE 

Nacional 

Entre os brasileiros que compareceram neste domingo (25) às urnas no segundo turno das Eleições de 2026, 64.256.232 escolheram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O total representa 10,3 milhões de votos a mais que os que Lula recebeu no primeiro turno, quando foram registrados quase 53,9 milhões. O crescimento de votos se deu em todos os 26 estados e no Distrito Federal, com destaque para Minas Gerais. 

Flávio Bolsonaro também cresceu na maior parte dos estados, mas com menor diferença entre os dois turnos. Em seis estados, o candidato recuou mais de 52,3 mil votos. São eles: Maranhão, Acre, Amapá, Roraima, Amazonas e Tocantins. 

Em termos absolutos, São Paulo foi o estado onde Lula abriu a maior margem de diferença entre os dois turnos, com crescimento de 2,6 milhões de votos.

O segundo foi Minas Gerais, com mais de 1,1 milhão conquistados em menos de um mês. Minas também foi o único estado em que Lula virou o resultado, uma vez que Flávio Bolsonaro tinha terminado o primeiro turno à frente, com 5,7 milhões de votos contra 5,1 milhões de votos para o petista. No segundo turno, Lula avançou para 6,3 milhões de votos no estado, contra 6,2 milhões de votos de Flávio. 

O crescimento de Lula no Rio de Janeiro, reduto político de Flávio Bolsonaro, também chama a atenção. Entre os dois turnos, o candidato do PT cresceu mais de 872 mil votos, enquanto Flávio Bolsonaro avançou pouco mais de 202 mil votos.

Os estados onde o petista cresceu menos, em números absolutos, foram Roraima, Acre e Amapá, onde o presidente somou, respectivamente, pouco mais de 9 mil votos, 9,7 mil e 10,4 mil.
 

*Com informações de Agência Brasil 

Sem votos a mais

Votação em MS terminou às 16h e não teve prorrogação no segundo turno

Como não havia filas, seções foram fechadas e decisão do STF para prorrogar por duas horas chegou quando já haviam sido emitidos boletins de urna

27/10/2026 16h24

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Sem filas, votação em MS terminou às 16h, no horário local

Sem filas, votação em MS terminou às 16h, no horário local Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Mato Grosso do Sul não teve votação durante a prorrogação de duas horas determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no segundo turno das eleições presidenciais, no domingo (25). Em todo o Estado, as seções foram fechadas às 16h, horário inicialmente previsto para o fim da votação.

Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) afirmou que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, chegou às 16h49, no horário local, quando já havia sido encerrado o horário de voação no Estado.

Ainda segundo o TRE-MS, a decisão trazia a seguinte mensagem: "Orienta-se as seções eleitorais que ainda estiverem em funcionamento, que permaneçam abertas até às 19h (horário do Brasília)".

O Tribunal afirma que não foi o caso de nenhum seção em Mato Grosso do Sul, que encerrou a votação pontualmente às 16h.

Por fim, o TRE-MS que não havia fila em nenhum local de votação, sendo emitido, então, os boletins de urna.

"Ou seja, não era possível reabrir nenhuma urna devido a segurança do processo eleitoral, que em Mato Grosso do Sul já havia sido encerrado", diz a nota.

Desta forma, não foram computados votos após o horário normal de votação para nenhum dos dois candidatos que disputavam o pleito, sendo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro.

No segundo turno, Flávio Bolsonaro teve maioria de votos em Mato Grosso do Sul, com 927.892 votos, correspendendo a 59,60%, enquanto Lula teve 628.973 votos, somando 40,40%.

Lula foi reeleito presidente do Brasil após conseguir uma virada histórica. No primeiro, ele ficou atrás de Flávio, com 45,16% dos votos válidos, contra  47,03%, respectivamente.

No segundo, o presidente Lula obteve 64.256.232 votos, o que corresponde a 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro teve 59.826.041, correspondendo a 48,21% dos votos. A diferença entre os dois foi de 4.430.191 votos.

Prorrogação da votação

O ministro do STF ampliou o horário de votação após pedidos feitos pelas campanhas dos candidatos a presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão contemplava apenas as urnas que não tivessem sido encerradas, já que saiu poucos minutos após as 17h (de Brasília).

A campanha de Lula pediu o adiamento da votação em todo o País com base em relatos de problemas de mobilidade urbana em diversas cidades do Brasil, especialmente em Salvador, na Bahia, e em São Paulo. 

Já a campanha de Flávio Bolsonaro pediu mais tempo de votação em municípios de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul por causa das fortes chuvas que atingiram as cidades no domingo, com potencial para impedir que eleitores chegassem até às urnas. 

A decisão de prorrogar foi válida para todo o Brasil, mas apenas nos locais em que a votação não havia sido encerrada às 17h, no horário de Brasília.

Dados do TSE mostram que as urnas eletrônicas registraram 34.393 votos após as 17h, o que equivale a 0.027% do total de votos depositados durante todo o dia de segundo turno das eleições.

Segundo o levantamento feito pelo TSE, 32.399 votos foram computados entre 17h e 18h e 1.981 entre 18h e 19h. Apenas 13 votos foram registrados após as 19h, por pessoas que ainda estavam na fila de votação no momento do encerramento da votação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito no último domingo, venceu o adversário Flávio Bolsonaro (PL) por uma margem de 4,4 milhões de votos.

Após a divulgação do resultado, Flávio chegou a dizer que não aceitaria o resultado das eleições e que pediria a anulação do segundo turno. A contestação teria como argumento a prorrogação do horário de votação. O PL, contudo, declarou reconhecer a vitória de Lula na última segunda-feira (26).

possível fuga

Aliado de Trump diz que Flávio Bolsonaro chegou aos EUA

Simón Levy afirmou que fuga foi articulada por Marco Rubio

27/10/2026 15h46

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Flávio Bolsonaro teria chegado nos EUA

Flávio Bolsonaro teria chegado nos EUA Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

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O investidor e ex-secretário de Turismo do México, Simón Levy, publicou uma postagem nas redes sociais nesta terça-feira (27) relatando que Flávio Bolsonaro teria chegado aos Estados Unidos (EUA), em uma articulação liderada pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. A possível fuga de Flávio, menos de 48 horas após perder as eleições presidenciais, também foi confirmada pela agência de notícias Reuters.

Nenhuma autoridade oficial do Brasil ou dos EUA, entretanto, confirma saída de Flávio do país.

"Como relatei há algumas horas, Flávio Bolsonaro chegou em segurança aos Estados Unidos. O cérebro por trás dessa operação é o Secretário de Estado dos EUA Marco Rubio. Dos Estados Unidos, livre e seguro, Flávio liderará a oposição contra Lula", escreveu.

As postagens foram feitas por volta das 15h30. Levy informou que essa fuga recebeu o nome de Operação Alba.

Levy é empresário e advogado e se autodescreve publicamente como um aliado próximo e alguém que serve a Donald Trump e ao movimento MAGA [Make America Great Again, no inglês].

A Agência Brasil procurou a assessoria de Flávio, mas não recebeu retorno. O senador não chegou a entregar seus passaportes à Polícia Federal (PF) após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão está em segredo de justiça e foi tornada pública pelo senador em suas redes sociais. A ordem judicial faz parte do processo em que Flávio e o advogado Willer Tomaz são investigados no STF por lavagem de dinheiro. Por causa do descumprimento, os passaportes do parlamentar foram cancelados diretamente pela PF.

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