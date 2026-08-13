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Trump impõe tarifas de até 100% sobre drones e componentes relacionados

Drones de tamanho reduzido e que não possuem determinadas capacidades que afetam particularmente a segurança nacional

Estadão Conteúdo

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13/08/2026 - 21h00
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou a imposição de tarifas de até 100% sobre certos drones e componentes relacionados em uma medida para reforçar a segurança nacional e fortalecer as cadeias de suprimentos americanas.

Uma tarifa ad valorem de 100% incidirá sobre drones de determinado tamanho ou com certas capacidades particularmente sensíveis para fins de segurança nacional, estações de acoplamento desses drones e certos componentes críticos dos mesmos. Esta categoria de drones inclui drones com peso máximo de decolagem superior a 25 quilogramas e drones com capacidade de imagem térmica, segundo documento publicado pela Casa Branca

Drones de tamanho reduzido e que não possuem determinadas capacidades que afetam particularmente a segurança nacional, bem como sobre outros componentes de drones, terão uma tarifa ad valorem de 25%.

A medida prevê sobretaxas menores de 15% sobre drones e componentes provenientes da União Europeia, Japão, Liechtenstein, República da Coreia, Suíça e Taiwan. Para drones provenientes do Reino Unido, a tarifa será de 10%. Nesses casos, as tarifas valem desde que substancialmente todo o hardware, software e tecnologia sejam originários desses países e dos Estados Unidos.

Alíquotas ad valorem são porcentuais aplicados sobre o valor econômico de um bem, serviço ou mercadoria para calcular tributos ou taxas.

As tarifas entrarão em vigor 21 dias após a assinatura. Para componentes de drones que não sejam particularmente sensíveis, a medida passa a valer em 180 dias após a assinatura do documento.

"Me tirem!"

'Mais louco do Brasil' diz que PL pode expulsá-lo após apoiar petista ao Senado

Prefeito rebateu candidata a deputada estadual que pediu saída dele da legenda

13/08/2026 14h15

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Vander Loubet foi um dos escolhidos por Juliano Ferro ao Senado

Vander Loubet foi um dos escolhidos por Juliano Ferro ao Senado Foto: Montagem

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Após declarar apoio à candidatura do petista Vander Loubet ao Senado, Juliano Ferro (PL), prefeito de Ivinhema autointitulado "Mais louco do Brasil" disse que o partido pode expulsá-lo, mas que mesmo assim manterá apoio àqueles que sempre os ajudaram duranto a construção de seu mandato.

Na manhã desta quinta-feira (13), a candidata a deputada estadual Vivi Tobias (PL) foi até a sede estadual do partido, em Campo Grande, e protocolou um pedido de expulsão de Juliano Ferro por infidelidade partidária. 

Amplamente identificado com a ala bolsonarista, a declaração de apoio a Vander em detrimento da candidatura de Capitão Contar, do mesmo partido, não foi bem acolhida por grande parcela de seus eleitores, fato que provocou uma enxurrada de declarações negativas de sua própria base eleitoral.  

Em suas redes sociais, reiterou o apoio a Vander Loubet e disse que o petista é o único da esquerda que decidiu apoiar, mantendo assim apoio para Flávio Bolsonaro à presidência, Riedel para Governador, Mara Caseiro na disputa pela Câmara Federal, Zé Teixeira, candidato a deputado estadual e Reinaldo Azambuja, sua primeira escolha no Senado. 

"Eu não estou fazendo "desfidelidade (sic) partidária não, eu não sou candado a deputado estadual e nem federal, não sou candado a nada, eu sou prefeito. Se quiserem me tirar do partido, tirem!"

Na sequência, diz que a escolha por Vander se deu como uma espécie de gratidão ao fato do atual deputado federal auxiliá-lo com recursos federais. Tenho que apoiar quem ajudou a construir o mandato, quem hoje atende a "necessidade da população", falou. 

"E eu não vou pelo partido, vou pelas melhores propostas pelo nosso estado, eu vou por queles que me ajudaram a conduzir o meu mandato. Fui reeleito com 82%, então antes de falar de mim vai lá e pergunta em Ivinhema como que é o nosso mandato." No mesmo vídeo, diz que a candidatura do do outro candidato ao Senado pelo PL (Capitão Contar) não o convenceu. Além de Ferro, Júlio Buguelo (PSD), prefeito de Glória de Dourados também declarou apoio a Vander. 

No vídeo, alguns de seus seguidores o apoiam, ao passo que outros o chamam de "petista enrustido". 

ELEIÇÕES

'Mais Louco' ignora Contar e declara apoio ao petista Vander ao Senado

Juliano Ferro, prefeito de Ivinhema, anunciou que irá apoiar Vander Loubet e Reinaldo Azambuja para ocuparem as duas vagas do Senado Federal

13/08/2026 11h30

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Em vídeo publicado em sua rede social, nesta quarta-feira (12), o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PL), o "Mais Louco do Brasil", declarou seu apoio político para dois candidatos ao Senado Federal em Mato Grosso do Sul: Reinaldo Azambuja (PL) e Vander Loubet (PT).

Apesar de ser de direita e apoiar um candidato da esquerda, mais especificamente do PT que é adversário direto do Partido Liberal, o qual faz parte, o prefeito explicou que a opção por Vander Loubet é por uma questão de proximidade.

"Nosso primeiro voto para o Senado é Reinaldo Azambuja, que fez um trabalho brilhante como governador do Estado, fazendo o sistema municipalista e ajudando os 79 municípios. Meu segundo apoio é para Vander Loubet, todo mundo sabe da minha proximidade com o Vander, já fiz três campanhas para ele e, ao longo desses seis anos como prefeito, foi um grande companheiro que nós tivemos aqui na Câmara dos Deputados Federal. E eu sempre falo aqui nas minhas redes sociais que queria ajudar quem ajudou a fazer Ivinhema melhor, quem ajudou a manter o nosso mandato no patamar que se encontra".

Além de anunciar seu apoio para as duas vagas ao Senado Federal, Juliano Ferro também disse que fará campanha para Flávio Bolsonaro (PL) ser o Presidente da República e para Eduardo Riedel (PL) continuar como governador do Estado.

"Também estarei junto com nosso governador Eduardo Riedel, estarei junto com nosso deputado estadual Zé Teixeira, a Mara Caseiro para deputada federal e também estarei fazendo a campanha para o nosso presidente Flávio Bolsonaro"

O apoio de Juliano Ferro ao candidato do Partido dos Trabalhadores também passa pela desistência de Nelsinho Trad a reeleição ao cargo de senador, no início do mês. Trad e Mais Louco possuem uma boa relação, tanto que o prefeito chegou a anunciar, em novembro de 2025, que apoiaria o parlamentar para as eleições deste ano.

A decisão do prefeito bolsonarista pode causar um abalo no cenário político em Mato Grosso do Sul. Nos comentários do vídeo, há seguidores do "Mais Louco" que se manifestaram contra a decisão de apoiar um petista.

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