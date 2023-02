TSE acata decisão do TRE e mantém inelegível diretor de faculdade na fronteira

ESCOLHA PESSOAL

Deputado estadual pelo PP assume cargo ao lado do vice, Pedro Pedrossian Neto, aliando "experiência" e "juventude" na Casa

Londres Machado e Pedro Pedrossian Neto aliam experiência e juventudes como representantes do Governo do Estado na Assembleia Divulgação/ Assecom / Giuliano Lopes

Indicados por Eduardo Riedel, o campeão recordista em legislaturas consecutivas, Londres Machado (PP), ao lado de Pedro Pedrossian Neto (PSD), assumem como as lideranças do Governo do Estado, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Convidados pelo governador ontem (15), durante sua oportunidade de palavra na Casa, apontou ser um convite "muito pessoal"

"Tem um companheiro jovem, com interesse em acertar, que eu tenho certeza que vai ser um grande companheiro na liderança do Governo. Não quero impedir a livre manifestação, aqui é a casa do debate e aqui tem que ser e acontecer", pontuou Londres.

Escolhidos a dedo

Em entrevista ao Correio do Estado, o experiente em vida política, mas apenas em sua segunda semana como parlamentar, Pedro Pedrossian Neto, destacou o equilíbrio para a Casa ter como lideranças a experiência aliada à juventude.

Pedrossian salienta a felicidade e honra pelo convite que recebeu de Eduardo Riedel, sendo que agora, neste novo cenário, seu trabalho deverá ser dobrado, não cuidando apenas de seu mandato

"Agora tenho uma responsabilidade de olhar uma visão do Governo também, aqui no Parlamento. Mas faço com muita tranquilidade. De um lado tenho a convicção de que o governo tem uma linha programática boa para Mato Grosso do Sul", comentou.

Durante seu discurso, já como vice-líder do Governo, Pedrossian Neto destacou o que chama de "grandes marcas" da gestão, a intenção de um Mato Grosso do Sul: próspero; inclusivo e justo; verde e digital e inovador.

"São essas características que a gente quer levar, dentro do dia-a-dia do parlamento", completou.

Em complemento, com seu nome figurando ao lado de Londres - que conquistou seu primeiro mandato após as eleições de 1970, antes da Divisão do Estado -, Pedrossian classifica a escolha de Eduardo Riedel como simbólica.

"De um lado você tem o decano, de 13 mandatos, um recordista nacional, da experiência e autoridade dum Londres Machado, e eu, que venho como um novato no parlamento, embora já tenha tido experiência no poder público. Fico muito feliz e com muita vontade de trabalhar e contribuir com MS", afirmou Pedro.

Após a sessão, Londres também cedeu entrevista aos veículos de imprensa, onde comentou do anúncio oficial que complementa o 13.º mandato do parlamentar.

"Foi o único cargo que eu não ocupei na Assembleia Legislativa foi ser líder do governo. E, como disse o presidente - o Gerson inclusive abriu mão -, gostaria mais de dedicar meu trabalho para os companheiros que me trouxeram para a Assembleia no 13.º mandato", disse.

Conforme o parlamentar, certos convites não se pode recusar, sendo a insistência do Governador em seu nome como um deles.

"Quando o Riedel me chamou duas vezes, dizendo para que eu fosse o líder do governo na Assembleia, realmente pensei em recusar. Pedi um prazo, pois não queria assumir cargo. Mas não dá pra recusar quando a coisa é muito pessoal", afirmou.

Enquanto representante de Eduardo Riedel, Londres aponta que sabe muito bem ser líder, que existem encontros e confrontos entre os deputados, mas acredita no sucesso de suas relações políticas com os demais parlamentares.

"Aqui hoje está fácil de ser líder, porque tem 21 deputados comprometidos com o projeto do governo Riedel. Então, a gente tem que apenas administrar os projetos, emendas... não existe mais aquelas discussões histéricas de antigamente", emendou Londres Machado.

Sobre seu companheiro, destacou a "juventude" de Pedro Pedrossian Neto, dizendo que esse, no que lhe concerne, conhece a administração pública.

"Saiu agora da administração da Prefeitura. Já esteve com o André na infraestrutura, preparado para ser um grande auxiliar nessa tarefa", exclamou.

Londres ainda pontua que todos conhecem sua característica, que, segundo ele, já prega uma união entre deputados e governo, dizendo que a conciliação será o foco de seu trabalho.

"Serei um líder não para brigar com ninguém. Temos vários projetos que vem aí, tem a reforma tributária que vai dar muita discussão. Esse trabalho que nós temos que fazer, de conciliar", finalizou ele.



