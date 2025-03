Vereadores repudiam Lula após fala sobre "mulher bonita" no Congresso

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Foi aprovado por 16 votos a favor, uma Moção de Repúdio às declarações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O documento foi apresentado ainda nesta quinta-feira (13), pela vereadora Ana Portela (PL).

No último dia 12, durante um pronunciamento no Palácio do Planalto, Lula afirmou que quer ter uma boa relação com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e por isso colocou “essa mulher bonita para ser Ministra de Relações Institucionais" na articulação política do governo com o Congresso.

Ao falar sobre a relação com o Legislativo, o petista se referiu à ministra Gleisi Hoffmann, que assumiu na última segunda-feira (10) a Secretaria de Relações Institucionais, pasta responsável pela articulação política.

A fala gerou repercussão negativa para alguns vereadores de Mato Grosso do Sul que a consideraram machista e preconceituosa, a vereadora também explicou que essa situação reduziu a mulher à atributos estéticos e deixa de lado a competência e mérito de ocuparem cargos políticos, se tornando um desrespeito e desvalorização da capacidade profissional.

“Ontem nós fizemos uma homenagem linda nessa casa onde nós pudemos trazer essas mulheres que por mérito fazem tanto por essa cidade. Então por questão de coerência, a toda bancada do PT, eu gostaria de fazer um convite à vocês para que vocês assinem essa moção de repúdio, junto com a nossa bancada, até porque, por questão desse discurso que vocês tanto trazem à essa casa, como que nós vamos aceitar um Presidente com essa fala machista, quando ele traz a questão da aparência ao invés da competência”, declarou Ana Portela ao apresentar o documento.

Em defesa, o vereador Landmark (PT) e o vereador Jean Ferreira (PT) disseram que este não é um período eleitoral e que “é uma perca de tempo discutir problemas nacionais”, quando Campo Grande tem outros problemas maiores.

"Eu não vejo a bancada do PL indicando e falando quem é o responsável pelos problemas de Campo Grande, que é essa gestão atual, o que a Prefeita Adriane está fazendo para mudar esses problemas que eles estão indicando. E outra, que é engraçado que só agora começou a despertar esse entendimento em relação à mulher, porque quando o ex-presidente Bolsonaro falava que a 1ª dama da França era feia, ou mulheres petistas eram feias, vocês não fazem moção de repúdio", enfatizou Jean.

Vale lembrar que na semana passada, o vereador Jair Renan (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), divulgou o corte de um vídeo no qual Bolsonaro aparece dizendo que as apoiadoras do PT são "feias" e "incomíveis".

"Você pode ver, não tem mulher bonita petista, só tem feia. Às vezes acontece quando estou no aeroporto alguém me xinga. Mulher, né? Olho para a cara dela: 'Nossa, mãe. Incomível'", diz o ex-presidente no vídeo.

