Vitória de Gerson Claro achata força das legendas de direita na Assembleia Legislativa

O deputado estadual reeleito Gerson Claro, do PP, escolhido com resultado titânico como o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e a composição da Mesa Diretora que vai chefiar o legislativo estadual de 2023 a 2024, reduziu a força dos partidos de extrema-direita se comparada com a gestão passada da diretora da Casa.



Entre os eleitos na manhã de ontem, quarta-feira (1), nenhum é alinhado à ideologia de direita. A maioria tem conviccões centristas.



A posição dos políticos tidos como de direita considera os valores religiosos e tradicionais como fundamentais para a sociedade. Também assumem posicionamento conservador em relação a aspectos sociais e de governo.



COMO ERA



A Mesa Diretora da AL-MS, que é composta por sete parlamentares, contando com o presidente, da vez passada (2021-2022), tinha quatro integrantes que eram enfileirados ao conceito direitista.



O deputado estadual reeleito Zé Teixeira, hoje no PSDB, tinha o importante cargo de 1º secretário e era associado à sigla DEM, que virou União Brasil, depois de se juntar ao PSL, que era reputado com como de extrema-direita. Já o União Brasil, ideologicamente, é tido como um partido de centro-direita.



O também reeleito Neno Razuk, do PL, era o 1º vice-presidente da Mesa Diretora. E o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, antes conhecido como Partido da República, então engajado ao alinho centro-direita e à direita.



Outro reeleito, Antônio Vaz, do Republicanos, ocupava a 3ª vice-presidência da Casa. A legenda Vaz é de direita e ligada à Igreja Universal do Reino de Deus.



Ainda na gestão passada, o deputado estadual que não se reelegeu, Herculano Borges, também do Republicanos, era o segundo secretário.



Gerson Claro foi eleito presidente com votos de 23 dos 24 deputados. Ele concorreu com o deputado novato Rafael Tavares, que é do PRTB e obteve apenas um voto.



A linha política do PRTB de Tavares é tida como conservadora no aspecto cultural e liberal economicamente, sendo próximo à direita e à extrema-direita.



NOVA COMPOSIÇÃO



A nova Mesa Diretora eleita é composta ainda pelos deputados Renato Câmara, do MDB, como 1º vice-presidente, Zé Teixeira, do PSDB como 2º vice-presidente e Mara Caseiro, outra tucana, na 3ª vice-presidência. O reeleito e ex-presidente da AL-MS, na última gestão, Paulo Corrêa, do PSDB, é o 1º secretário, Pedro Kemp, do PT, o 2ª secretário e Lucas de Lima, do PDT, o 3ª secretário.



OS DEPUTADOS QUE TOMARAM POSSE E OS VOTOS QUE RECEBERAM EM OUTUBRO PASSADO

Mara Caseiro, do PSDB - 49.512 votos;

Paulo Corrêa, do PSDB - 49.184 votos;

Zeca do PT - 47.193 votos;

Jamilson Name, do PSDB - 43.435 votos;

Zé Teixeira, do PSDB - 39.329 votos;

Lídio Lopes, do Patriota - 32.412 votos;

Pedro Caravina, do PSDB - 31.952 votos;

Coronel David, do PL - 31.480 votos;

Pedro Kemp, do PT - 27.969 votos;

Lucas de Lima, PDT - 26.575 votos;

Junior Mochi, do MDB - 26.108 votos;

João Henrique Catan, do PL - 25.914 votos;

Gerson Claro, do PP - 25.839 votos;

Londres Machado, do PP - 25.691 votos;

Antonio Vaz, do Republicanos - 19.395 votos;

Rafael Tavares, do PRTB - 18.224 votos;

Renato Câmara, do MDB - 17.756 votos;

Amarildo Cruz, do PT - 17.249 votos;

Neno Razuk, do PL - 17.023 votos;

Marcio Fernandes, do MDB - 16.111 votos;

Pedrossian Neto, do PSD - 15.994 votos;

Lia Nogueira, do PSDB - 15.155 votos;

Roberto Hashioka, do União - 13.662 votos;

Rinaldo Modesto, do Podemos - 12.800 votos.

