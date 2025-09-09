Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Tecnologia

Tecnologia

Apple lança o iPhone "mais fino da história" e outros novos modelos

Além dos modelos de iPhone 17, também foram lançados novas gerações de AirPods e Apple Watch

Karina Varjão

Karina Varjão

09/09/2025 - 17h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Apple anunciou na manhã de hoje (9) o lançamento do iPhone 17, a nova linha de celulares. Entre as novidades, a empresa apresentou, pela primeira vez, o iPhone Air, o aparelho com uma estrutura mais fina, além das versões Pro e Pro Max. 

Os novos celulares têm uma tela de alta taxa de atualização para uma rolagem mais suave, um processador A19, uma estrutura de cerâmica que protege contra arranhões e um revestimento antirreflexo de sete camadas que reduz o brilho. 

Um dos tópicos que mais geram debates nos novos aparelhos da Apple, a empresa promete que a nova linha chega com uma bateria de maior duração e com carregamento mais rápido. 

A câmera do novo iPhone terá uma resolução quatro vezes maior que a do iPhone 16, lançado no ano passado. 

“A câmera principal oferece impressionantes 48 megapixels de resolução, e para o dia a dia, a resolução padrão de 24 megapixels fornece o equilíbrio perfeito”, anunciou Megan Nash, da Apple, durante a apresentação do aparelho. 

A versão de 2025 do aparelho estará disponível a partir de 256 GB de armazenamento, o dobro do armazenamento básico do modelo anterior, e uma opção de 512 GB em cinco cores: preto, lavanda, azul-névoa, sálvia e branco. 

As versões Pro e Pro Max prometem oferecer o melhor desempenho da Apple em questão de bateria até hoje. Além disso, três câmeras Fusion de 48 MP (Principal, Ultra Wide e uma nova Telefoto) oferecem o equivalente a oito lentes, inclusive com o maior zoom de qualidade óptica já visto em um iPhone, de 8x. 

As versões estarão disponíveis em três cores: azul-escuro, laranja-cósmico e prata. 

Além dos novos iPhones, a Apple ainda apresentou novas versões do Apple Watch, incluindo os modelos SE e Ultra, e dos fones de ouvido AirPods Pro 3.

iPhone 17 Pro foi lançado nesta terça-feira (9) / Reprodução Apple

O iPhone Air

A nova versão do iPhone, o Air, é feito de “titânio espacial” com uma tela de cerâmica que a empresa chamou de “mais durável de todos os tempos”. 

A nova tela tem 6,5 polegadas e 5,6 milímetros de espessura, deixando o modelo notavelmente mais fino que o iPhone 16, que tem 7,8 milímetros. Isso coloca o modelo em competição direta com o Galaxy S25 Edge, da Samsung, que tem 5,8 milímetros. 

O modelo estará disponível em quatro cores: preto espacial, branco nuvem, dourado claro e azul-celeste. O iPhone Air terá apenas uma câmera traseira e uma câmera frontal, se assemelhando ao modelo do iPhone SE. 

A Apple promete que o modelo é 4x mais resistente do que as versões anteriores e receberá o chip A19 Pro. 

Segundo a empresa, o Iphone Air usará apenas cartões SIM eletrônicos no mundo inteiro, para viabilizar o design fino, além de ter “bateria para o dia todo”, com até 27 horas de reprodução de vídeo e 50% de recarga em 30 minutos. 

Com um poder de computação para recursos de IA maior devido a um silício fabricado pela própria Apple, o aparelho foi descrito como um dispositivo com “níveis de computação do MacBook Pro em um iPhone”.

iPhone Air é o mais fino já lançado / Reprodução Apple

Apple Watch

A Apple anunciou novos relógios com internet 5G e com o recurso de avalia a qualidade do sono do usuário. Também fará alertas caso detecte sintomas de pressão alta. 

Além da versão Watch Series 11 e Apple Watch Ultra 3, também foi anunciado uma nova geração do Apple Watch SE, uma versão com preço mais acessível.

Apple Watch lançado hoje / Reprodução Apple

AirPods Pro 3

Uma das maiores alterações nos fones de ouvido da Apple foi o cancelamento de ruído, que está quatro vezes mais eficiente que a primeira geração de fone, de acordo com a Apple. 

Além disso, o tempo de duração aumentou de seis para oito horas e conta com recursos de tradução simultânea. Também conta com sensor de batimento cardíaco e certificação IP57, que indica que é resistente à água e ao suor. 

Características do lançamento da nova geração de AirPods / Reprodução Apple

Valores

Segundo o site da Apple, a pré-venda dos novos aparelhos se inicia no dia 16 de setembro e os produtos estarão disponíveis a partir do dia 19. Os valores, em reais, divulgados no site são: 

  • iPhone 17: a partir de R$7.999
  • iPhone Air: a partir de R$10.499
  • iPhone 17 Pro: a partir de R$11.499
  • iPhone 17 Pro Max: a partir de R$12.499
  • Apple Watch SE 3: R$3.299
  • Apple Watch 11: R$5.499
  • Apple Watch Ultra 3: R$10.499
  • AirPods Pro 3: R$2.699

As datas de lançamento do Apple Watch e do AirPods no Brasil ainda não foram definidas.

Tecnologia

Essa atualização do Instagram pode colocar sua vida em risco

Muita gente ainda não percebeu isso

22/07/2025 10h05

Compartilhar

Reprodução

Continue Lendo...

O Instagram agora pode acessar e exibir sua localização exata em tempo real no mapa, mesmo sem seu conhecimento.

Com a função Localização Precisa ativada, qualquer pessoa pode descobrir onde você mora, onde treina, onde trabalha e até sua rotina completa — tudo isso com base nas suas postagens.

Isso representa uma ameaça real à sua segurança física, principalmente em grandes centros urbanos.

Você pode resolver isso em menos de 1 minuto e impedir que sua localização seja exposta.

Veja como desativar a função agora mesmo:

iPhone:

  1.  Ajustes → Privacidade e Segurança → Serviços de Localização
  2.  Toque em Instagram
  3.  Marque “Nunca”
  4.  Desative também a Localização Precisa

Android:

  1.  Configurações → Localização → Permissões do app
  2.  Escolha Instagram
  3.  Marque “Negar”

AÇÃO
Agora o Instagram não terá mais acesso à sua localização em tempo real.

Sua Privacidade em Risco: O Instagram e a Localização Precisa

Em um mundo cada vez mais conectado, a linha entre o que é público e o que é privado se torna tênue. Nossos smartphones, com sua infinidade de aplicativos, são verdadeiros portais para nossa vida, e a forma como gerenciamos as permissões desses apps pode ter um impacto direto na nossa segurança.

Recentemente, uma funcionalidade do Instagram, a Localização Precisa, acendeu um alerta importante sobre a exposição de dados pessoais e a necessidade de estarmos sempre atentos.

Imagine que cada foto ou vídeo que você posta no Instagram possa revelar não apenas o local onde você está naquele momento, mas também a sua rotina diária, seus hábitos e até mesmo o endereço da sua casa ou trabalho.

Com a Localização Precisa ativada, é exatamente isso que pode acontecer. O que parece ser uma ferramenta inofensiva para marcar lugares pode se transformar em um mapa detalhado da sua vida, acessível a qualquer pessoa que tenha acesso às suas postagens.

Os Perigos Invisíveis da Exposição da Localização

A exposição da sua localização em tempo real, ou de forma muito precisa, pode trazer riscos que vão muito além da simples falta de privacidade. Em grandes centros urbanos, onde a segurança é uma preocupação constante, essa informação pode ser usada por pessoas mal-intencionadas para:

  •  Monitorar sua Rotina: Criminosos podem acompanhar seus horários de entrada e saída de casa, do trabalho ou da academia, facilitando ações como roubos e assaltos.
  •  Identificar Locais Vulneráveis: Ao saber onde você está, é possível inferir quando sua casa está vazia, tornando-a um alvo fácil.
  •  Facilitar Perseguições e Assédio: A localização precisa pode ser usada por stalkers ou pessoas com intenções maliciosas para rastrear seus movimentos e te abordar em locais específicos.
  •  Expor Pessoas Próximas: Se você posta fotos com amigos ou familiares, a localização deles também pode ser inferida, colocando-os em risco indiretamente.

É fundamental entender que, mesmo que seu perfil seja privado, a cada nova permissão concedida a um aplicativo, você está confiando a ele uma parte da sua vida.

E, infelizmente, nem sempre essa confiança é bem recompensada. Por isso, a proatividade em gerenciar suas configurações de privacidade é a sua melhor defesa.

Como o Instagram Usa Sua Localização (e Por Que Isso Importa)

O Instagram, como muitas outras redes sociais, utiliza a sua localização para oferecer uma experiência mais personalizada. Isso pode incluir:

  •  Sugestão de Conteúdo: Mostrar publicações de pessoas e lugares próximos a você.
  •  Anúncios Direcionados: Apresentar anúncios de empresas e serviços na sua região.
  •  Recursos de Marcação: Permitir que você marque sua localização em fotos e vídeos, adicionando contexto às suas postagens.

Embora essas funcionalidades possam parecer convenientes, é crucial entender que a coleta e o uso desses dados são uma via de mão dupla.

Ao permitir o acesso à sua localização precisa, você está fornecendo ao Instagram (e, por extensão, à Meta, sua empresa controladora) um fluxo constante de informações sobre seus movimentos.

Mesmo que a empresa afirme priorizar a segurança, a existência de um mapa de localização em tempo real para seus seguidores, caso ativado, levanta sérias questões sobre o controle que você realmente tem sobre seus dados.

O Que Fazer para Proteger Sua Privacidade: Um Guia Rápido

A boa notícia é que você tem o poder de controlar o acesso à sua localização. Desativar a função de Localização Precisa é um passo fundamental, mas existem outras medidas que você pode tomar para fortalecer sua privacidade online:

  •  Revise as Permissões dos Aplicativos: Periodicamente, verifique as permissões concedidas a todos os aplicativos em seu smartphone. Muitos apps solicitam acesso a informações que não são essenciais para seu funcionamento. Se um aplicativo de edição de fotos, por exemplo, pede acesso à sua localização, questione a necessidade.
  •  Desative a Localização Quando Não Estiver Usando: Se você não precisa da localização ativada para um aplicativo específico, desative-a. Isso não apenas protege sua privacidade, mas também economiza bateria.
  •  Cuidado com o Que Você Compartilha: Pense duas vezes antes de postar fotos ou vídeos que revelem detalhes sobre sua casa, seu trabalho ou locais que você frequenta regularmente. Mesmo sem a localização precisa ativada, elementos visuais podem fornecer pistas valiosas.
  •  Use Redes Wi-Fi Seguras: Evite conectar-se a redes Wi-Fi públicas e abertas, pois elas podem ser vulneráveis a ataques e interceptação de dados. Se precisar usar uma, considere o uso de uma VPN (Rede Virtual Privada).
  •  Mantenha o Sistema e os Aplicativos Atualizados: As atualizações de software frequentemente incluem correções de segurança que protegem seu dispositivo contra novas vulnerabilidades.
  •  Crie Senhas Fortes e Únicas: Utilize senhas complexas para suas contas online e ative a autenticação de dois fatores sempre que possível. Isso adiciona uma camada extra de segurança.

Sua Segurança em Suas Mãos: Um Convite à Conscientização

A era digital nos trouxe inúmeras facilidades, mas também novas responsabilidades. A privacidade e a segurança online são temas que exigem nossa atenção constante.

Ao entender como as plataformas utilizam nossos dados e ao adotar boas práticas de segurança, podemos transformar nossos smartphones de potenciais "cofres abertos" em verdadeiros guardiões da nossa vida digital.

Lembre-se: a informação é poder, e o controle sobre suas informações é a sua maior ferramenta de proteção. Cuide-se!

Tecnologia

Como evitar travessão nos títulos gerados pelo ChatGPT

Você vai se surpreender como um pequeno ajuste pode gerar grandes resultados

15/07/2025 10h15

Compartilhar

Reprodução

Continue Lendo...

Você já se encantou com a eficiência do ChatGPT, mas se irritou com o uso constante de travessões nos títulos? Você não está sozinho.

Muita gente que trabalha com SEO, redes sociais ou produção de conteúdo enfrenta esse detalhe irritante: o travessão automático que aparece em títulos e subtítulos. À primeira vista, parece inofensivo. Mas na prática, pode impactar diretamente a indexação no Google Discover, a taxa de clique em newsletters, e até a credibilidade da manchete.

Por que isso importa tanto?

Títulos com travessão (—) podem parecer elegantes, mas:

  • Prejudicam a leitura rápida em dispositivos móveis
  • Ficam cortados em notificações e snippets de busca
  • Desalinham com o estilo editorial de muitos portais
  • E o pior: reduzem a taxa de cliques (CTR) em ambientes como o Google Discover, onde cada caractere importa.

Para quem vive de audiência, como jornalistas, editores, redatores publicitários e criadores de conteúdo, isso é mais do que uma estética é performance.

O que está por trás do travessão?

Por padrão, o ChatGPT adota um estilo de escrita mais formal e editorial. O uso de travessões em títulos faz parte disso uma herança da linguagem jornalística clássica e de estilos europeus.

Mas nem sempre essa estrutura funciona no Brasil, especialmente em ambientes onde a objetividade, clareza e compatibilidade com algoritmos contam mais do que a forma.

A boa notícia? Você pode mudar isso. E é simples.

O truque para evitar travessões no ChatGPT

Basta uma pequena orientação no prompt e o modelo ajusta instantaneamente a forma como escreve.

Ao gerar títulos com o ChatGPT, experimente comandos como:

  • “Crie títulos sem usar travessões ou dois-pontos.”
  • “Evite qualquer pontuação que divida o título em duas partes.”
  • “Escreva como se fosse para o Google Discover, com no máximo 64 caracteres e sem travessões.”

Essa personalização muda tudo. Em segundos, você terá variações mais enxutas, diretas e compatíveis com ambientes como:

  • Google Discover
  • YouTube e Instagram Reels
  • Notificações push e newsletters
  • AMP e páginas mobile-first

A escolha é sua: elegância ou eficácia?

Não se trata de eliminar o estilo, mas de adaptá-lo ao seu canal e público. Um título bonito não basta se ele não converte, não aparece bem e não engaja. Cada elemento do seu conteúdo precisa jogar a favor da atenção do leitor e o título é o primeiro e mais importante deles.

Teste agora — e veja a diferença

Na sua próxima conversa com o ChatGPT, faça esse teste. Peça três variações de título: uma com travessão, uma com dois-pontos e uma sem pontuação de separação. Depois, aplique nos seus canais e monitore o desempenho.

Você vai se surpreender como um pequeno ajuste pode gerar grandes resultados.


 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 2 dias

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil

2

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 2 dias

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

3

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo
acidente

/ 2 dias

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

4

MS tem três fundos de pensão sob risco de calote do Master
aplicação financeira

/ 1 dia

MS tem três fundos de pensão sob risco de calote do Master

5

Juiz afasta fala contra ex-prefeito na decisão do 'fim do pagamento de multas'
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Juiz afasta fala contra ex-prefeito na decisão do 'fim do pagamento de multas'

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste