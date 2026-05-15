Número virtual para WhatsApp: como criar sem chip físico - DC STUDIO

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Ter um segundo número no celular deixou de ser algo complicado. Hoje, com aplicativos de eSIM e linhas virtuais, é possível criar uma conta no WhatsApp sem precisar comprar outro chip físico.

Essa solução vem sendo usada tanto por quem busca mais privacidade online quanto por pessoas que querem separar vida pessoal e profissional, viajar ou criar uma conta alternativa no aplicativo.

Além disso, o crescimento do eSIM Brasil tornou esse processo muito mais simples, permitindo ativação digital diretamente pelo celular.

Neste guia, você vai entender como funciona um número virtual para WhatsApp, como criar o seu e quais cuidados tomar.

Para que serve um número virtual no WhatsApp?

O número virtual funciona como uma linha digital vinculada ao celular sem necessidade de chip físico tradicional.

Na prática, ele pode ser usado para:

criar uma segunda conta no WhatsApp

separar contatos pessoais e profissionais

aumentar privacidade online

usar WhatsApp número estrangeiro

evitar divulgar o número principal

viajar sem depender de operadora local

Hoje, muita gente busca formas de como ter dois números no celular sem precisar carregar dois aparelhos.

Com um esim numero virtual, isso se torna possível diretamente pelo smartphone. Outra vantagem é a flexibilidade. Dependendo da plataforma, o usuário pode ativar números internacionais e utilizar linhas digitais em diferentes países.

Como criar número virtual no WhatsApp passo a passo

O processo de criação é relativamente simples e pode ser feito em poucos minutos.

Passo a passo para criar um número virtual

1. Escolha uma plataforma compatível

Utilize um serviço que ofereça linha virtual celular com suporte ao WhatsApp.

2. Crie sua conta no aplicativo

Faça cadastro normalmente usando e-mail ou login social.

3. Escolha o país ou tipo de número

Alguns serviços oferecem:

números locais

números internacionais

WhatsApp número estrangeiro

4. Ative o número virtual

A ativação normalmente acontece via aplicativo ou QR Code.

5. Abra o WhatsApp

Instale ou configure o WhatsApp Business ou segunda conta.

6. Insira o número virtual

Digite o número fornecido pela plataforma.

7. Receba o código de confirmação

O sistema envia SMS ou ligação para validar a conta.

8. Finalize o cadastro

Após confirmação, o WhatsApp funciona normalmente.

Em muitos casos, o processo leva menos de 10 minutos.

yesim.app: app para número virtual com eSIM

Entre as plataformas mais práticas atualmente está o yesim.app, que combina tecnologia eSIM com ativação digital de linhas virtuais.

Na prática, ele funciona como um app virtual que permite criar e gerenciar conectividade móvel sem depender de chip físico tradicional.

Isso simplifica bastante o processo para usuários comuns.

Principais vantagens do yesim.app

ativação rápida pelo aplicativo

não precisa de chip físico

suporte para eSIM WhatsApp

possibilidade de uso internacional

praticidade para viagens

mais privacidade online

Outro diferencial é que o sistema funciona diretamente no celular compatível, sem necessidade de acessórios adicionais. Use o código YECORESBR10 e ganhe 10% de desconto.

Ativar número yesim no WhatsApp — tutorial

Depois de criar o número virtual, o processo de ativação no WhatsApp é simples.

Tutorial rápido

Baixe o aplicativo da yesim Escolha o plano ou número desejado Ative o cartão eSIM no aparelho Abra o WhatsApp Insira o número virtual recebido Aguarde o SMS de confirmação Finalize o cadastro normalmente

Após a ativação, o número funciona como qualquer outra linha no aplicativo.

Isso permite usar:

WhatsApp pessoal

WhatsApp Business

segunda conta no mesmo aparelho

linhas internacionais

O processo é especialmente útil para quem deseja separar contatos profissionais sem precisar comprar outro celular.

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É seguro usar número virtual no WhatsApp?

Sim, desde que a plataforma utilizada seja confiável.

Hoje, milhões de usuários já utilizam soluções digitais de conectividade, principalmente com o crescimento do cartão eSIM e da ativação online de linhas móveis.

Mesmo assim, alguns cuidados são importantes.

Boas práticas de segurança

ativar verificação em duas etapas

usar plataformas conhecidas

evitar serviços gratuitos desconhecidos

manter backup de acesso ao número

não compartilhar códigos de verificação

Também é importante entender que alguns serviços de chip virtual grátis podem reutilizar números ou apresentar instabilidade.

Por isso, para uso profissional ou recorrente, soluções mais estáveis costumam ser mais indicadas.

Vale a pena usar número virtual?

Para muitos usuários, sim.

A praticidade de criar um segundo número de telefone sem chip físico resolve problemas comuns do dia a dia.

Além disso, o avanço do eSIM Brasil tornou a ativação muito mais simples e acessível.

Hoje, um único aparelho pode concentrar:

linha pessoal

número profissional

linha internacional

WhatsApp alternativo

Tudo de forma digital.

