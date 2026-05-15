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Número virtual para WhatsApp: como criar sem chip físico

Veja como criar um número virtual para WhatsApp sem chip físico, com mais privacidade, praticidade e ativação rápida

Da redação

Da redação

15/05/2026 - 07h00
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Ter um segundo número no celular deixou de ser algo complicado. Hoje, com aplicativos de eSIM e linhas virtuais, é possível criar uma conta no WhatsApp sem precisar comprar outro chip físico.

Essa solução vem sendo usada tanto por quem busca mais privacidade online quanto por pessoas que querem separar vida pessoal e profissional, viajar ou criar uma conta alternativa no aplicativo.

Além disso, o crescimento do eSIM Brasil tornou esse processo muito mais simples, permitindo ativação digital diretamente pelo celular.

Neste guia, você vai entender como funciona um número virtual para WhatsApp, como criar o seu e quais cuidados tomar.

Para que serve um número virtual no WhatsApp?

O número virtual funciona como uma linha digital vinculada ao celular sem necessidade de chip físico tradicional.

Na prática, ele pode ser usado para:

  • criar uma segunda conta no WhatsApp
  • separar contatos pessoais e profissionais
  • aumentar privacidade online
  • usar WhatsApp número estrangeiro
  • evitar divulgar o número principal
  • viajar sem depender de operadora local

Hoje, muita gente busca formas de como ter dois números no celular sem precisar carregar dois aparelhos.

Com um esim numero virtual, isso se torna possível diretamente pelo smartphone. Outra vantagem é a flexibilidade. Dependendo da plataforma, o usuário pode ativar números internacionais e utilizar linhas digitais em diferentes países.

Como criar número virtual no WhatsApp passo a passo

O processo de criação é relativamente simples e pode ser feito em poucos minutos.

Passo a passo para criar um número virtual

1. Escolha uma plataforma compatível

 Utilize um serviço que ofereça linha virtual celular com suporte ao WhatsApp.

2. Crie sua conta no aplicativo

 Faça cadastro normalmente usando e-mail ou login social.

3. Escolha o país ou tipo de número

Alguns serviços oferecem:

  • números locais
  • números internacionais
  • WhatsApp número estrangeiro

4. Ative o número virtual
 A ativação normalmente acontece via aplicativo ou QR Code.

5. Abra o WhatsApp
 Instale ou configure o WhatsApp Business ou segunda conta.

6. Insira o número virtual
 Digite o número fornecido pela plataforma.

7. Receba o código de confirmação
 O sistema envia SMS ou ligação para validar a conta.

8. Finalize o cadastro
 Após confirmação, o WhatsApp funciona normalmente.

Em muitos casos, o processo leva menos de 10 minutos.

yesim.app: app para número virtual com eSIM

Entre as plataformas mais práticas atualmente está o yesim.app, que combina tecnologia eSIM com ativação digital de linhas virtuais.

Na prática, ele funciona como um app virtual que permite criar e gerenciar conectividade móvel sem depender de chip físico tradicional.

Isso simplifica bastante o processo para usuários comuns.

Principais vantagens do yesim.app

  • ativação rápida pelo aplicativo
  • não precisa de chip físico
  • suporte para eSIM WhatsApp
  • possibilidade de uso internacional
  • praticidade para viagens
  • mais privacidade online

Outro diferencial é que o sistema funciona diretamente no celular compatível, sem necessidade de acessórios adicionais. Use o código YECORESBR10 e ganhe 10% de desconto.

Ativar número yesim no WhatsApp — tutorial

Depois de criar o número virtual, o processo de ativação no WhatsApp é simples.

Tutorial rápido

  1. Baixe o aplicativo da yesim
  2. Escolha o plano ou número desejado
  3. Ative o cartão eSIM no aparelho
  4. Abra o WhatsApp
  5. Insira o número virtual recebido
  6. Aguarde o SMS de confirmação
  7. Finalize o cadastro normalmente

Após a ativação, o número funciona como qualquer outra linha no aplicativo.

Isso permite usar:

  • WhatsApp pessoal
  • WhatsApp Business
  • segunda conta no mesmo aparelho
  • linhas internacionais

O processo é especialmente útil para quem deseja separar contatos profissionais sem precisar comprar outro celular.

Baixe o app, use o código YECORESBR10 e receba 10% OFF.

É seguro usar número virtual no WhatsApp?

Sim, desde que a plataforma utilizada seja confiável.
Hoje, milhões de usuários já utilizam soluções digitais de conectividade, principalmente com o crescimento do cartão eSIM e da ativação online de linhas móveis.

Mesmo assim, alguns cuidados são importantes.

Boas práticas de segurança

  • ativar verificação em duas etapas
  • usar plataformas conhecidas
  • evitar serviços gratuitos desconhecidos
  • manter backup de acesso ao número
  • não compartilhar códigos de verificação

Também é importante entender que alguns serviços de chip virtual grátis podem reutilizar números ou apresentar instabilidade.

Por isso, para uso profissional ou recorrente, soluções mais estáveis costumam ser mais indicadas.

Vale a pena usar número virtual?

Para muitos usuários, sim.
A praticidade de criar um segundo número de telefone sem chip físico resolve problemas comuns do dia a dia.
Além disso, o avanço do eSIM Brasil tornou a ativação muito mais simples e acessível.

Hoje, um único aparelho pode concentrar:

  • linha pessoal
  • número profissional
  • linha internacional
  • WhatsApp alternativo

Tudo de forma digital.
 

Tecnologia

Os mitos tech que continuam vivos nas redes: "fechar apps poupa bateria" e outros clássicos

27/02/2026 14h10

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As redes sociais convertem qualquer "truque" tecnológico em verdade universal com uma facilidade espantosa. Um vídeo de 15 segundos com legendas grandes e um tom seguro pode soar mais convincente que uma explicação completa, e assim nascem os mitos: frases simples que parecem lógicas, mas que raramente se sustentam quando se olha o contexto. Em tecnologia, como na vida quotidiana, o que se viraliza nem sempre é o que funciona.

Curiosamente, o mecanismo assemelha-se a como se vendem certos atalhos digitais: sportsbook solution costumam apresentar-se como pacotes "prontos" que prometem acelerar processos complexos.

Nas redes passa o mesmo com os conselhos tech: um gesto rápido parece melhor que entender como opera o sistema. O problema é que o telemóvel não é uma liquidificadora: fechar coisas à toa ou tocar em ajustes sem saber pode acabar por piorar o desempenho.

Por que um mito tech se torna viral

Um mito tecnológico costuma ter três ingredientes: simplicidade, sensação de controlo e uma "prova" visual. A simplicidade tranquiliza ("faz isto e pronto"). A sensação de controlo agarra porque promete dominar um aparelho que às vezes se sente imprevisível. E a prova visual – uma barra de bateria que sobe, um telemóvel que "voa" depois do truque – remata a ilusão, ainda que seja um efeito temporário ou mesmo uma montagem.

Além disso, os algoritmos premiam o extremo. Uma mensagem moderada como "depende do modelo e do uso" não compete contra "isto está a drenar a tua bateria agora mesmo". A isso soma-se um detalhe: muitos telemóveis funcionam de forma diferente segundo a marca, a versão do sistema e até a antiguidade do dispositivo. O que uma pessoa mostra como "solução milagre" pode ser irrelevante para outra.

Cinco mitos que aparecem em quase todos os feeds

Não se trata de troçar, mas de reconhecê-los para não perder tempo (nem paciência) em hacks que não ajudam.
"Fechar apps poupa bateria" É o clássico número um. Em muitos casos, fechar apps o tempo todo não ajuda e pode até piorar o consumo: quando voltas a abri-las, o sistema deve carregá-las do zero. O mais útil costuma ser identificar a app que realmente está a consumir demais e rever permissões, atividade em segundo plano ou notificações excessivas.

"Mais brilho sempre significa mais gasto" Sim, o brilho influencia, mas não é o único fator nem sempre o principal. Se tens o ecrã alto e, além disso, mau sinal, GPS ativo, Bluetooth a procurar dispositivos e apps sincronizadas, o consumo dispara por várias frentes. Reduzir o brilho pode ajudar, mas não é o "botão secreto" que arranja tudo.

"O carregamento rápido estraga o telemóvel" Este mito alimenta-se do medo. O carregamento rápido gera mais calor, e o calor sim pode afetar a bateria com o tempo. Mas isso não significa que seja "mau" por definição. Pode carregar um pouco mais rápido porque reduz a atividade de rede, mas o efeito não é mágico. Se o carregador é lento ou o cabo está danificado, o modo avião não te salva. É um truque com um benefício limitado, que se vende como solução total.

"Apagar a cache diariamente faz o telemóvel mais rápido" Limpar a cache pode liberar espaço em alguns casos, mas fazê-lo de forma compulsiva não converte o telemóvel em novo. Muitas apps guardam cache para abrir mais rápido. Apagá-la diariamente pode provocar o efeito contrário: tempos de carregamento mais longos e mais consumo de dados.

O mito silencioso: "um ajuste serve para todos"

Este é o mais perigoso porque soa razoável. Mas um telemóvel de gama alta com bateria grande, uma versão recente do sistema e bom sinal não se comporta igual a um equipamento antigo com armazenamento quase cheio. Também influencia o uso: não é o mesmo alguém que só usa mensagens que quem edita vídeo ou joga online. Por isso, quando um criador diz "faz isto e dura-te o dobro", convém traduzir mentalmente: "a mim mudou-me algo no meu contexto". A tecnologia é menos de receitas universais e mais de diagnóstico básico.

Como desmentir um mito sem ficar como "sabichão"

Nas redes, corrigir com sarcasmo costuma gerar briga, não aprendizagem. Funciona melhor perguntar: "Em que modelo provaste?", "Que versão de sistema tens?", "Mediste com dados ou só sentiste?".Este tipo de questões reduz o volume da discussão e eleva a qualidade.Outra estratégia é trocar "isso é falso" por "isso pode ser verdade em alguns casos, mas não sempre". Os matizes não se viralizam, mas sim ajudam a que alguém não acabe por tocar em dez ajustes sem entender o que faz cada um.

Checklist rápido para não cair em hacks inúteis

Antes de copiar um truque, faz uma verificação curta:

  • O vídeo explica o contexto? Modelo, sistema, uso, condições (sinal, calor, apps).
  • Promete resultados extremos? Se soa demasiado perfeito, suspeita.
  • Mostra "antes e depois" real? Melhor se há medição (tempo, percentagem, consumo).
  • Pede-te para instalar algo estranho? Cuidado com apps que prometem "limpar", "acelerar" ou "otimizar" sem transparência.
  • Há uma alternativa simples? Reiniciar, atualizar, liberar espaço e rever bateria costuma dar mais que um "hack" viral.
     

Tecnologia

Como criar uma logo profissional com IA e melhores ferramentas em 2026

09/02/2026 09h15

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pexels maltelu 1981443

pexels maltelu 1981443 Foto de Malte Luk

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Durante muito tempo, criar uma identidade visual parecia algo distante para quem estava começando. Era preciso contratar um designer, esperar propostas e investir um valor considerável antes mesmo de validar o negócio.

Em 2026, esse cenário mudou de forma clara. Ferramentas baseadas em inteligência artificial permitem gerar logos consistentes em poucos minutos, com liberdade de edição e arquivos prontos para uso profissional. Isso não elimina o trabalho criativo, mas reduz bastante a barreira de entrada.

Este guia mostra, de forma direta, como sair da ideia para uma logo utilizável, mesmo sem experiência em design.

O que define uma logo realmente profissional hoje

Antes de abrir qualquer ferramenta, vale entender um ponto importante. Uma boa logo não depende apenas do desenho em si. Ela precisa funcionar em diferentes contextos e comunicar a essência da marca com clareza.

Algumas características costumam estar presentes em identidades visuais bem resolvidas:

  • Formas simples e fáceis de reconhecer
  • Boa leitura em tamanhos pequenos
  • Cores coerentes com o posicionamento da marca
  • Tipografia legível em digital e impresso
  • Versão funcional em preto e branco

Quando esses elementos estão equilibrados, a marca tende a durar mais tempo sem precisar de mudanças frequentes.

Passo 1: clareza sobre a identidade da marca

O erro mais comum não está na ferramenta escolhida, mas na falta de definição antes de começar. Sem clareza sobre público, proposta e tom de comunicação, qualquer logo pode parecer apenas “bonita”, mas não necessariamente adequada.

Antes de gerar a primeira opção, vale responder perguntas simples:

  • Qual problema o negócio resolve
  • Para quem ele existe
  • Que sensação a marca deve transmitir
  • Se o posicionamento é mais moderno, tradicional, técnico ou acessível

Essas respostas guiam toda a criação visual depois.

Passo 2: escolha do criador de logo com IA

Com a base definida, entra a ferramenta. Hoje existem várias opções de plataformas, como por exemplo um criador de logo, mas algumas se destacam pela consistência de resultados.

O Design.com costuma ser escolhido quando a prioridade é variedade visual combinada com rapidez de edição.
 

A biblioteca extensa de estilos ajuda quem ainda está explorando direções criativas, e os arquivos já saem preparados para diferentes usos da marca.

O BrandCrowd segue forte quando o objetivo é testar muitas possibilidades em pouco tempo. A quantidade de modelos disponíveis facilita encontrar caminhos visuais distintos sem começar do zero.

Outras plataformas também cumprem bem papéis específicos, principalmente para quem quer integração com materiais de marketing ou criação de site no mesmo ambiente. A melhor escolha depende mais do fluxo de trabalho desejado do que de uma única funcionalidade isolada.

Passo 3: gerar opções sem apego à primeira ideia

Um dos maiores benefícios da IA é permitir testar rapidamente. Por isso, prender-se à primeira logo quase sempre é um erro.

O ideal é gerar várias versões, comparar estilos diferentes e observar qual comunica melhor a proposta da marca. Às vezes, a melhor opção surge justamente de uma direção que não parecia óbvia no início.

Esse processo leva poucos minutos, mas faz muita diferença no resultado final.

Passo 4: ajustar detalhes que elevam a qualidade

Depois de escolher uma direção visual, começa a etapa que realmente transforma uma logo comum em algo mais consistente.

Alguns ajustes simples costumam melhorar bastante o resultado:

  • Reduzir elementos desnecessários
  • Testar combinações de cores mais equilibradas
  • Ajustar espaçamentos entre símbolo e texto
  • Verificar leitura em fundo claro e escuro

São mudanças pequenas, mas que aumentam a sensação de profissionalismo.

Passo 5: validar antes de considerar finalizado

Antes de baixar os arquivos finais, vale fazer um teste rápido. Imagine a logo aplicada em situações reais:

  • Foto de perfil de rede social
  • Cabeçalho de site
  • Cartão de visita
  • Documento em preto e branco

Se ela continua clara e reconhecível nesses cenários, é um bom sinal de que está pronta para uso.

Erros comuns ao criar logos com IA

Mesmo com ferramentas avançadas, alguns equívocos ainda aparecem com frequência:

  • Escolher designs muito complexos
  • Usar cores sem relação com o posicionamento
  • Ignorar legibilidade em tamanhos pequenos
  • Seguir tendências visuais passageiras
  • Finalizar rápido demais sem testar aplicações

Evitar esses pontos já coloca a marca em um nível acima da média.

Vale a pena usar IA para criar logo em 2026?

Para a maioria dos negócios em fase inicial, a resposta é sim. A inteligência artificial reduziu tempo, custo e complexidade do processo, permitindo chegar a resultados utilizáveis com rapidez.

Isso não substitui totalmente o trabalho de design estratégico em marcas maiores, mas resolve muito bem a etapa inicial de identidade visual.

Na prática, a IA se tornou um caminho acessível para transformar ideias em marcas reais.

Conclusão

Criar uma logo profissional não precisa mais ser um processo lento ou caro. Em 2026, ferramentas com inteligência artificial permitem sair da ideia para uma identidade visual completa em poucos minutos, desde que exista clareza sobre o posicionamento da marca.

Seguindo um processo simples, escolhendo bem a ferramenta e dedicando atenção aos ajustes finais, já é possível alcançar um resultado consistente e pronto para uso.

E talvez essa seja a maior mudança dos últimos anos: hoje, começar deixou de ser a parte mais difícil.

 

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