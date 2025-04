Jeep Compass Longitude: Vale a pena? Confira vantagens e desvantagens desse SUV médio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Sabemos que o Jeep Compass quando foi lançado alcançou muito rápido a fama, e se consagrou líder por vários anos consecutivos, mas hoje em dia não podemos mais dizer isso. Tanto ele, quanto o Renegade estão desatualizados perto dos concorretes, por isso deve vir mudança muito em breve.

Testamos a versão Longitude, com diversos equipamentos e opcionais, o que deixou o carro mais bacana, porém mais caro. Hoje o preço sugerido do Compass de entrada, é a partir de R$186.990, na versão Sport, já a testada, Longitude, parte de R$208.990, porém, com os opcionais, passa dos R$230 mil. Mas sabemos que em algumas regiões o Compass Sport está sendo ofertado com mais de R$30 mil de bônus, o que faz o preço despencar para R$154.990, isso indica mais uma vez que em breve terá atualizações.

Vamos ao que interessa, que esse modelo é bacana, todos já sabemos, mas ainda está valendo a pena? Sim, pra mim, na versão Sport, com esse desconto, é o que mais está compensando como falo no vídeo abaixo.

Essa versão testada é muito completa, cor da moda, teto solar panorâmico e outros mimos, mas acaba ficando um pouco salgado na casa dos R$230 mil. Pontos positivos do carango são: Motor e transmissão confiáveis, baixo custo de manutenção, espaço interno e a conectividade rápida são os itens que mais chamaram a atenção, em pontos que podem melhorar, eu diria acabamento interno e o visual que está ultrapassado. Por ter essa motorização turbo flex, 1.3 que rende até 185cv no etanol, o consumo melhorou em relação ao anterior, mas eu ainda acho que poderia ser melhor, ao longo do nosso teste, rodei cerca de 300 km, e a média geral ficou na casa dos 7,0 km/l de etanol, segundo o inmetro, é 7,1 km/l com o mesmo combustível e até 10,4 km/l na gasolina, isso rodando na cidade, já na estrada, a média aumenta para 8,7 km/l no etanol e até 12,1 km/l na gasolina, no vídeo abaixo falo todos os detalhes e mais um pouco.