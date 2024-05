O novo Volkswagen T-Cross mantém versões, motores e preços

A Volkswagen apresenta a linha 2025 do T-Cross, o utilitário esportivo mais vendido do mercado brasileiro em 2023 e que mantém a posição no primeiro quadrimestre deste ano.

O T-Cross é um produto global adaptado a cada região onde é comercializado e as novidades para o modelo brasileiro, produzido em São José dos Pinhais (PR), partem do novo conjunto de iluminação.

Todas as versões do SUV compacto saem de fábrica com faróis full-led, com assinatura diurna (DRL) e noturna (luz de posição), piscas e função farol baixo e alto.

Na parte traseira, as lanternas são em leds, interligadas por uma outra iluminação de posição.

As versões do T-Cross permanecem as mesmas, com a 200 TSI com preço de R$ 142.990, a Comfortline a R$ 169.990 e a Highline a R$ 175.990, enquanto a Sense (que custa atualmente R$ 119.890) terá mudanças somente no final deste ano, estando disponíveis no momento apenas as unidades estocadas nas concessionárias.

O SUV passa a ter também o pacote Dark, com componentes em tom escurecido, como as rodas. No ano passado, o T-Cross ficou na sétima posição nas vendas gerais e em primeiro entre os utilitários esportivos no Brasil, com 72.440 unidades emplacadas.

Nos quatro primeiros meses de 2024, o SUV da Volkswagen manteve as duas posições, com 19.082 unidades vendidas – seguido de muito perto pelo Hyundai Creta (18.935) e pelo Chevrolet Tracker (18.335).

Novo Volkswagen T-Cross - Divulgação

O T-Cross continua com as duas opções de motorização, com o 200 TSI 1.0 turbo flex de até 128 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque nas configurações iniciais.

Na mais cara, o SUV compacto é empurrado pelo 250 TSI 1.4 turbo flex de até 150 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque. O câmbio é sempre o automático de 6 marchas, com tração dianteira.

De acordo com a Volkswagen, o carro acelera de zero a 100 km/h em dez segundos com o 200 TSI e em 8,6 segundos com o 250 TSI.

Em termos de segurança, o sistema de frenagem independente de emergência com reconhecimento de pedestre estreia em todas as versões, assim como o sensor de fadiga e o alerta sonoro e visual para o uso do cinto de segurança em todos os lugares.

A topo de linha Highline oferece como pacote opcional o ADAS, com assistente de estacionamento (Park Assist), detector de ponto cego, assistente traseiro de saída de vaga e ativo de mudança de faixa (Lane Assist).

A Comfortline e a Highline têm controle adaptativo de velocidade e distância, frenagem autônoma de emergência com detector de pedestre, seis airbags (dois frontais, dois laterais nos bancos dianteiros e dois de cortina), fixação de assento de criança com sistema Isofix, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, controle eletrônico de estabilidade e de tração, bloqueio eletrônico do diferencial, assistente para partida em rampa e função frenagem de manobra.

Novo Volkswagen T-Cross - Divulgação

O T-Cross estreia a cor Cinza Ascot na Highline. Para todas as variantes, existem as opções Preto Ninja, Branco Puro, Cinza Platinum, Vermelho Sunset, Prata Pyrit e Azul Norway. Na “top” Highline, o pacote Dark inclui teto e retrovisores pintados em Preto Ninja, rack longitudinal em preto, rodas de liga de 17 polegadas e logotipos escurecidos nas laterais e na traseira e pneus Seal Inside.

Esse tipo de pneu da Pirelli é equipado com uma tecnologia que permite ao carro continuar rodando com segurança mesmo furado, sem perda de pressão.

A composição de colocação instalada na parte de dentro do pneu sela o objeto perfurante, impedindo a saída de ar ou gás. Mesmo que o objeto seja retirado, o composto autovedante preenche o dano causado por ele. Conforme a marca alemã, o motorista nem chega a perceber, desde que o objeto perfurante não tenha mais de quatro milímetros de diâmetro.

Em termos de conteúdo, o novo T-Cross parte da versão 200 TSI, com controle de cruzeiro adaptativo, seis airbags, multimídia com tela de 10 polegadas com espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay, ajuste de altura do banco do motorista, volante com ajuste de altura e profundidade, descanso de braço dianteiro, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, painel de instrumentos digital com tela de 8 polegadas, rodas de liga leve de 16 polegadas, start-stop, sensor de estacionamento traseiro, trio elétrico e volante de couro com aletas para trocas de marchas sequenciais.

Como opcional, pode ter o pacote Interactive IV a R$ 2 mil, com câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro, rebatimento elétrico dos espelhos e rodas de 17 polegadas.

Novo Volkswagen T-Cross - Divulgação

A Comfortline acrescenta ar-condicionado automático digital, câmera de ré, carregador de celular sem fio, retrovisores com rebatimento elétrico, chave presencial, painel de instrumentos digital com tela de 10,25 polegadas, apliques cromados nos para-choques, multimídia VW Play com tela de 10,1 polegadas e rodas de liga leve de 17 polegadas.

Como opcional, a Comfortline pode ter o pacote Sky View II a R$ 7.360, com teto solar, espelho interno eletrocrômico e sensor de chuva, e o pacote Design View a R$ 2.990, com bancos revestidos parcialmente de couro.

Já a “top” Highline soma aos itens da Comfortline um novo aplique estofado no painel, espelho interno eletrocrômico, grade dianteira com detalhes cromados, sensor de chuva e pedaleiras esportivas.

E pode ter os opcionais pacote ADAS a R$ 2.600, com assistente de manutenção de faixa, monitor de ponto cego e assistente de baliza, pacote Dark a R$ 3.490, com emblemas e rodas escurecidos, teto e retrovisores pretos e pneus Seal Inside, e pacote Sky View a R$ 7.360, com teto solar.