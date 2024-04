Toyota RAV4 2024 é um híbrido plug-in e desembarca no Brasil com preço de R$ 399.990

Delivery com atitude

A marca aproveitou a Smart City Expo Curitiba para reforçar sua atuação na criação de uma mobilidade cada vez mais sustentável

O Smart City Expo Curitiba foi realizado nos dias 20 e 22 de março na capital paranaense e reuniu especialistas de várias áreas para compartilhar ideias sobre como criar um futuro melhor e mais sustentável para as cidades e as pessoas.

A Peugeot aproveitou o evento para reforçar sua atuação na criação de uma mobilidade cada vez mais sustentável e para divulgar as estratégias relacionadas a sua linha de veículos utilitários leves, que inclui a multivan compacta Partner Rapid (flex), o furgão médio Expert (a combustão ou elétrico) ou as três variações do furgão grande Boxer (em versões cargo, furgão e agora minibus).

A Peugeot é atualmente a quarta marca que mais vende vans comerciais no mercado brasileiro, com veículos térmicos e elétricos – com quase 20% de participação desde 2022 no segmento de vans elétricas.

Além de sua gama de produtos, a Peugeot oferece aos clientes a possibilidade de mais de 17 tipos de personalização de seus utilitários por meio de versões transformadas com parceiros homologados pela montadora – disponibiliza de ambulâncias a veículos refrigerados.

Novidades da Peugeot para sua linha 2024 de veículos utilitários - Divulgação

Uma das novidades da marca francesa é o lançamento de sua nova plataforma de conectividade para frotas, batizada de MyPeugeot PRO (powered by UConnect Stellantis).

E a novidade chegará ao mercado por meio do Peugeot Boxer, modelo 2024/2024 – o primeiro veículo da marca francesa com módulo de telemetria embarcado –, o que lhe garante conectividade de série e original de fábrica.

Com uma ofensiva consistente no segmento de veículos utilitários leves (VULs), a Peugeot pretende agora oferecer praticidade ao cliente profissional.

O MyPeugeot PRO é uma ferramenta digital de gestão de frotas que traz vários benefícios e funcionalidades.

A plataforma entrega um grande número de dados em tempo real, o que possibilita melhor tomada de decisões, maior controle de fluxo, otimização de atividades, aumento de produtividade e, por consequência, mais rentabilidade para o negócio – independentemente do porte.

As funcionalidades se concentram em quatro pontos centrais: gestão de frotas, rastreabilidade, recuperação veicular e comportamento do motorista, fornecendo relatórios completos para cada um deles.

O MyPeugeot PRO está disponível para os proprietários do Boxer a partir do modelo 2024/2024 sem qualquer custo adicional nos primeiros 12 meses, e a ativação da ferramenta é rápida e sem complicações.

Com isso, a marca espera contribuir com a otimização de gastos operacionais e o Custo Total de Propriedade, além de fortalecer a relação de confiança com seus clientes profissionais.

Novidades da Peugeot para sua linha 2024 de veículos utilitários - Divulgação

Outra novidade da marca francesa no Smart City Expo Curitiba foi a Partner Retrofit, uma unidade da multivan Partner resultado do projeto em parceria com o programa Senai A3 do Rota 2030, que visa a conversão de veículos comerciais leves a combustão para propulsão 100% elétrica, assegurando a qualidade da transformação por meio do uso de equipamento com parceiros homologados pela fábrica.

A proposta representa uma solução de mobilidade sustentável, com emissão zero e acessível.

O processo de conversão passa por algumas etapas, incluindo o estudo do produto, a remoção do “powertrain” a combustão, a instalação do kit de transformação e do conjunto de baterias no compartimento de carga (para evitar adaptação da estrutura).

Depois, faz testes para identificar os principais fatores técnicos e econômicos envolvendo os componentes dos veículos. Além do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a iniciativa conta com parceria das empresas WEG e FuelTech.

Novidades da Peugeot para sua linha 2024 de veículos utilitários - Divulgação

Desde dezembro de 2021, o e-Expert, primeiro utilitário 100% elétrico da Peugeot no país, tornou-se um importante passo da ofensiva elétrica da marca do leão no Brasil.

Com 330 quilômetros de autonomia (pelo ciclo WLTP) e 289 quilômetros (pelo Inmetro) e muita versatilidade, o modelo constitui uma oferta diferenciada no segmento de furgões médios.

O visual da versão 100% elétrica é basicamente o mesmo dos demais integrantes da linha.

Externamente, a mudança está na introdução do ponto de recarga, enquanto na lateral esquerda da carroceria, um monograma indica se tratar de um veículo elétrico.

O modelo é atualmente um sucesso comercial entre os clientes que buscam zerar as emissões de sua frota.

Tem como base a plataforma modular de multienergia EMP2, o que permitiu preservar o volume útil da versão a combustão, pois a bateria foi colocada abaixo do assoalho do veículo.

O utilitário é oferecido em versão única, com conjunto de baterias de íons de lítio de 75 kWh e conversor de 11 kW trifásico.

A energia entregue pelas baterias também é responsável pelo desempenho dos equipamentos disponíveis no modelo.

Em carregadores DC de 100 kW, o modelo consegue fazer sua carga em 45 minutos (de zero a 80% da bateria).

O motor elétrico do e-Expert gera 136 cavalos de potência (100 kW) e 26,5 kgfm de torque imediato.

O modelo dispõe de três modos de condução: “Eco”, voltado para o consumo de energia, “Normal”, para um melhor compromisso entre autonomia e performance, e “Power”, que prioriza o desempenho utilizando o máximo de potência e torque.

Na linha Boxer, a novidade exposta no evento Smart City foi a versão minibus.

Com capacidade para 16 (na Executive) a 18 (na Comfort) pessoas, traz uma lista de equipamentos de série, com destaque para o ar-condicionado dianteiro e traseiro, o assistente de partida em rampa, o sistema start&stop e o controle de estabilidade.

A configuração Executive permitiu a elevação do assoalho na cabine dos passageiros para aumentar a área de bagagem, com capacidade para até mil litros.

O motor 2.2 Turbo Diesel BlueHDi, de 140 cavalos e 34,7 kgfm de torque, atende às normas do Proconve L7.