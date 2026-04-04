Bolsonaro deve passar por cirurgia em ombro direito após relatório médico

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Em prisão domiciliar, Jair Bolsonaro precisará realizar uma cirurgia no ombro direito, a informação está no relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelos advogados do ex-presidente. O documento foi baseado no relato dos médicos responsáveis pelo estado de saúde de Bolsonaro, que deve ser relatado regularmente à pedido do ministro Alexandre de Moraes.

Anteriormente, o ex-presidente condenado a 27 anos e três meses de prisão, por tentativa de golpe do Estado, cumpria a pena em regime fechado, na Papudinha, em Brasília. Após receber alta da internação por penumonia, ele segue em prisão domiciliar recebdno atendimentos desde o dia 30 de março.

No documento, o fisioterapeuta Kleber Caiado de Freitas descreveu que a dor no ombro "é intensa" e, que Bolsonaro já passou por avaliação ortopédica e exames para indicar o grau da dor. "Diante desse contexto, foi indicado o início de acompanhamento fisioterapêutico em fase pré-operatória".

Ele então concluiu que a recomendação é que seja feita a cirurgia. "Diante do exposto, conclui-se que o paciente se encontra em fase pré-operatória, com quadro álgico importante e limitação funcional significativa do membro superior acometido, o que, no momento, restringe a progressão para intervenções fisioterapêuticas mais ativas".

Em outro relatório, o médico Brasil Caiado confirmou a dor no ombro e apontou como dores intermitentes", indicando o uso contínuo de analgésicos.

Soluços

Foto: Reprodução Redes Sociais

Por meio das redes sociais, Michelle Bolsonaro afirmou que o ex-presidente estaria há seis dias sem soluços e conseguindo faze as sessões de fisioterapia indicadas pelos médicos.

"Galego está há seis dias sem soluços. Conseguindo fazer a fisioterapia! Motivo mais do que suficiente para me alegrar e agradecer ao nosso amado Pai".

Em contraposição, o filho do ex-presidente e ex-vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, afirmou na última quarta-feira (01) também por uma rede social, que o pai ainda sofria com os soluços.

Na rede social, o político fez uma publicação relatando que Bolsonaro estaria passando por “crises de soluços intermináveis e ininterruptas”.

Foto: Reprodução Redes Sociais

(Com informações do Estadão Conteúdo)

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