Brasil

ALÍVIO

Isenção de IR até R$ 5 mil e taxação dos mais ricos: veja o que muda

Contribuintes com rendimentos acima de R$ 7.350 permanecem com as regras atuais - com isenção sobre a renda até dois salários mínimos

Agencia Estado

Agencia Estado

02/10/2025 - 07h15
A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, 1º, de forma unânime, o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

A proposta, promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também estabelece como compensação a criação de um imposto mínimo de até 10% sobre a alta renda. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado Federal.

Veja os principais pontos da proposta:

Isenção até R$ 5 mil mensais

Pelo texto, passa a ser isento de IR quem ganha até R$ 5 mil por mês. Pelas projeções do governo, a nova medida isentará mais de 10 milhões de pessoas. Com isso, cerca de 65% dos declarantes de Imposto de Renda deixarão de pagar o tributo.

Desconto até R$ R$ 7.350

Já quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350 terá uma redução parcial no IR, de forma escalonada. Ao todo, serão beneficiadas cerca de 16 milhões de pessoas. A proposta enviada pelo governo previa desconto para renda até R$ 7 mil, mas a faixa foi ampliada pelo relator do projeto na Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL).

Já contribuintes com rendimentos acima de R$ 7.350 permanecem com as regras atuais - com isenção sobre a renda até dois salários mínimos (atualmente, R$ 3.036) e tributação crescente com alíquota de até 27,5%.

Taxação dos mais ricos

Para compensar a ampliação da isenção do IR, a proposta cria o chamado "imposto mínimo" de IR para contribuintes de alta renda, que têm boa parte de seus rendimentos isentos (como lucros e dividendos).

Segundo a Receita Federal, serão taxados cerca de 141 mil contribuintes. Eles recolhem, em média, 2,5% de IR, segundo o Ministério da Fazenda. Como comparação, a alíquota de IR efetiva média sobre os rendimentos de um policial é de 9,8%; a de um professor do Ensino Médio, 9,6%.

Ficará sujeito ao chamado "imposto mínimo" quem ganha acima de R$ 50 mil por mês (R$ 600 mil por ano). A alíquota é gradual e chega a 10% para quem fatura R$ 100 mil ou mais por mês (R$ 1,2 milhão por ano).

Para saber se será enquadrado como alta renda, o contribuinte terá de somar todas as suas fontes de renda (veja exceções mais abaixo) para então descobrir qual será a alíquota mínima de imposto exigida.

Caso o contribuinte já pague uma alíquota acima desse porcentual, não terá de pagar nada além. Caso esteja pagando uma alíquota efetiva mais baixa, terá de acertar as contas com o Fisco e fazer a complementação.

O IR mínimo a ser pago levará em conta a alíquota efetiva - ou seja, uma média de quanto o contribuinte realmente paga de imposto sobre todos os seus rendimentos, tributáveis e não tributáveis.

Por levar em conta a alíquota efetiva, na prática, serão mais atingidas as pessoas não assalariadas que têm uma parte muito significativa de sua renda de fontes não tributáveis, como lucros e dividendos.

Levantamento feito pelos auditores do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) a pedido do Estadão mostrou que essa tributação vai alcançar contribuintes que estão em sua maioria em São Paulo: quatro em cada dez deles estão no Estado.

A Região Sudeste e o Sul do País abrigam 80% dos contribuintes alvo da taxação.

Tributação de dividendos

O projeto traz como novidade a tributação sobre dividendos, hoje isentos no País. Eles terão a incidência de uma alíquota fixa de 10% quando o pagamento em um mês exceder R$ 50 mil por empresa. Isso vale também para investidores não residentes no País.

A tributação ocorrerá na fonte e começará a vigorar em 2026, para compensar a renúncia fiscal do ano. No caso de um investidor que recebe dividendos de diferentes companhias, para ser tributado, tem de receber mais de R$ 50 mil por mês por empresa.

A Receita Federal devolverá os valores retidos caso o contribuinte não seja enquadrado como alta renda no ajuste da declaração do IR, no ano seguinte. Ou se ele for enquadrado como mais rico, mas tenha pagado o imposto mínimo de IR estipulado para a sua faixa de renda.

A tributação incidente sobre os dividendos também será devolvida caso a empresa que distribuiu os dividendos tenha recolhido o Imposto de Renda sem abatimentos, ou seja, na alíquota nominal de 34% (para a maioria dos setores), 40% (seguradoras) e 45% (instituições financeiras).

A exceção são as empresas donas de universidades que oferecem bolsas do Prouni. Elas poderão somar o que gastam com as bolsas para calcular a sua alíquota efetiva.

Lira, porém, fixou em seu relatório que dividendos acima de R$ 50 mil apurados até dezembro deste ano fiquem isentos da tributação, ainda que sejam distribuídos nos anos seguintes (até 2028).

Rendas excluídas do cálculo da alta renda

Lira ampliou o número de exceções para calcular a renda dos contribuintes mais ricos. Pelo texto, não serão computados os seguintes rendimentos:

- Herança

- Rendimentos da poupança

- Indenizações por acidente ou doenças graves

- Aposentadorias decorrentes de doenças graves ou acidente de trabalho

- Dividendos pagos por governos estrangeiros

- Pagamentos de fundos soberanos

- Entidades estrangeiras que administram previdência

- Títulos isentos (LCI, LCA, LCD, CRI, CRAs, FIIs, Fiagros, debêntures incentivadas e fundos de investimentos de infraestrutura)

O resultado prático disso é que contribuintes que poderiam ser enquadrados na alta renda - e, portanto, seriam sujeitos ao imposto mínimo - poderão ficar abaixo da linha de corte. Essas exceções também serão consideradas na fixação da alíquota adicional de IR a ser cobrada.

A chamada "renda isenta da atividade rural" também foi excluída do somatório de rendimentos que servirão para enquadrar o contribuinte como de alta renda. Isso representa 80% da renda obtida pelo produtor rural - só 20% é a base tributável.

Compensação para Estados e municípios

O aumento da isenção do Imposto de Renda trará uma perda dupla para Estados e municípios. Primeiro, com a menor arrecadação do IR, haverá menor transferências para o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Além disso, os Estados e municípios têm o direito de recolher o IR da folha de pagamento dos seus servidores.

Lira incorporou em seu relatório uma medida para tentar compensar essas perdas. Primeiro, com aumento de transferência para os fundos e, caso ocorra sobra de receitas com as compensações do projeto, com transferências trimestrais para estados e municípios.

Fazenda exige que bets bloqueiem beneficiários de Bolsa Família e BPC

Bets terão de consultar o Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) para verificar se o CPF dos apostadores consta na base de dados de beneficiários dos programas sociais

01/10/2025 07h44

Ministério da Fazenda publicou resolução porque o Supremo Tribunal Federal já havia determinado controle maior sobre aqueles que fazem apostas rotineiramente

Ministério da Fazenda publicou resolução porque o Supremo Tribunal Federal já havia determinado controle maior sobre aqueles que fazem apostas rotineiramente

Cumprindo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) ainda do ano passado, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou uma instrução normativa com as diretrizes para que os operadores de bets impeçam o cadastro ou bloqueiem o uso dos sistemas por beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

De acordo com o texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), as bets devem consultar o Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) para verificar se os apostadores constam na base de dados de beneficiários dos programas sociais. Essa consulta por CPF é obrigatória sempre que os usuários abrirem cadastros nos sites de apostas e no primeiro login do dia.

"Além das consultas previstas, os agentes operadores de apostas deverão realizar consultas ao Sigap a cada quinze dias, no mínimo, de todos os usuários cadastrados em seus sistemas de apostas, com o objetivo de identificar aqueles que eventualmente tenham ingressado na base de dados de pessoa beneficiária dos programas sociais de que trata esta Instrução Normativa", completa o texto.

Quando um beneficiário de programas sociais for detectado, as bets têm até três dias para encerrar a respectiva conta de usuário, com a devolução dos recursos em conta. "Os agentes operadores de apostas devem implementar os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa no prazo de até trinta dias, contado de sua publicação."

pernambuco

Criança de 5 anos sobrevive a acidente e passa dois dias ao lado pais mortos

Acidente aconteceu no sábado e a menina foi localizada na segunda-feira próximo ao carro, apenas com escoriações

01/10/2025 07h36

Suspeita inicial é de que o carro com as três pessoas tenha atingido um cavalo na pista e depois capotado em uma ribanceira

Suspeita inicial é de que o carro com as três pessoas tenha atingido um cavalo na pista e depois capotado em uma ribanceira

Uma criança de 5 anos sobreviveu a um grave acidente e permaneceu cerca de dois dias ao lado dos corpos dos pais, às margens da BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Os três estavam desaparecidos desde o último sábado, 27, quando saíram de carro da zona rural de Garanhuns, a 230 quilômetros do Recife.

A criança foi encontrada no início da tarde de segunda-feira, 29, cerca de dois dias após o acidente, ao lado das ferragens onde os corpos do casal ficaram presos.

Após ouvir o choro, moradores da região relataram ter encontrado a criança com escoriações e em estado de choque. Ela teria permanecido cerca de dois dias no local até ser encontrada. Com escoriações pelo corpo, a criança foi encaminhada ao Hospital Dom Moura para avaliação médica e não teria sofrido ferimentos graves.

Também foi encontrado o corpo de um cavalo próximo ao local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a principal suspeita é de que o carro da família tenha colidido contra o animal na pista e capotado até parar em um matagal de difícil acesso e baixa visibilidade.

O acidente aconteceu no quilômetro 95, conhecido como Curva da Laranjeira, que tem registros recorrentes de acidentes com mortes. Os graves acidentes na Curva da Laranjeira, entre Garanhuns e Bom Conselho, são problemas antigos e já foram tema de discussão na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Segundo a PRF, o carro tinha cadeirinha infantil. Para efetuar o resgate, um guincho precisou içar o automóvel. A Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE) confirmou que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. As vítimas foram identificadas como Jobson de Lima, 31 anos, pedreiro, e Priscila Bezerra Costa, 33 anos, vendedora. O Corpo de Bombeiros, o Instituto de Criminalística e a Polícia Militar de Pernambuco também estiveram no local.
 

