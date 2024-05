Lula deve adiar viagem ao Chile por agravamento das chuvas no Rio Grande do Sul

EDUCAÇÃO

Hoje é o último dia para garantir sua inscrição no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024. As inscrições encerram às 23h59 e são feitas exclusivamente pelo Sistema Encceja, utilizando o login e senha do portal Gov.br do governo federal.

O Encceja é uma oportunidade gratuita e voluntária para jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade adequada. As provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos tanto na vida escolar quanto extraescolar.

É importante ressaltar que, além da inscrição para as provas, os candidatos também podem solicitar atendimento especializado, com recursos de acessibilidade, bem como o uso do nome social, para aqueles que desejam ser reconhecidos de acordo com sua identidade de gênero.

O prazo para essas solicitações também se encerra hoje.

Podem participar do Encceja candidatos que tenham, no mínimo, 15 anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos para o ensino médio, na data de realização do exame.

Aqueles que se inscreveram para o Encceja Nacional 2023, mas não compareceram às provas, precisam justificar sua ausência.

Caso a justificativa não seja aceita, será necessário ressarcir o valor de R$ 40 ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para confirmar a nova inscrição na edição de 2024. O prazo para pagamento é até quinta-feira (15), por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU).

As provas do Encceja Nacional 2024 estão marcadas para o dia 25 de agosto, um domingo, e serão aplicadas nos municípios divulgados no Portal do Inep. É fundamental que os participantes observem as datas, horários e locais definidos pelo Inep, pois não será permitido prestar o exame fora desses parâmetros.

O exame é composto por quatro provas objetivas, cada uma contendo 30 questões de múltipla escolha, além de uma proposta de redação. As áreas de conhecimento avaliadas variam de acordo com o nível de escolaridade, abrangendo desde ciências naturais e matemática até língua portuguesa, história e geografia.

Desde 2002, o Encceja tem sido fundamental para possibilitar a retomada da trajetória escolar de jovens e adultos, conferindo o diploma de conclusão do ensino fundamental ou médio para aqueles que obtêm a pontuação mínima necessária.

Além disso, os resultados do exame são utilizados pelo Ministério da Educação para implementar melhorias na educação de jovens e adultos e desenvolver estudos sobre o sistema educacional brasileiro.

Ainda não se inscreveu? Não perca tempo e garanta sua participação no Encceja 2024 hoje mesmo!