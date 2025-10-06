Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

SEGURO DEFESO

Mais de 130 mil licenças de pescadores são suspensas por fraudes

Solicitação irregulares de auxílio cancela documentos do RGP e Mato Grosso do Sul está entre os estados investigados com um documento suspenso

Noysle Carvalho

06/10/2025 - 11h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), divulgou recentemente a suspensão de mais de 130 mil licenças inscritas no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP). A suspeita que motivou a suspensão era de fraude. 

Essa investigação já estava em processo desde o começo de setembro, quando o Governo Federal por meio do MPA e da Controladoria-Geral da União (CGU), pediu que a Polícia Federal investigasse a concessão do Seguro Defeso do Pescador Artesanal em diversos municípios brasileiros.

Na listagem das Unidades Federativas, a contagem de pescadores com a licença cancelada foi divulgada no dia primeiro deste mês. Em Mato Grosso do Sul, apenas um nome é citado, de um pescador residente no município de Miranda.

Ainda divulgado pela CGU e MPA, a motivação da investigação foram dois indícios de fraude, o primeiro de que algumas pessoas estariam coagindo pescadores artesanais legítimos, a entregarem parte do seu benefício, chamados de atravessadores.

Outro indício era que, fora essa coação, os atravessadores estariam ensinando para pessoas que não são pescadores artesanais, como solicitar o auxílio e conseguir de maneira irregular. E então, esse dinheiro seria repartido entre o “falso pescador” e o atravessador.

SEGURO DEFESO

Na Piracema – época de reprodução de peixes nativos, como Dourado, Tambaqui, Pintado entre outros que passam a nadar rio acima, contra a correnteza  – a pesca é proibida pelo período defeso, mesmo para aqueles que sobrevivem do comércio dela.

O Governo Federal, desde 1991, fornece aos pescadores artesanais legítimos, ou seja, aqueles que utilizam de métodos tradicionais e dependem da pesca, como fonte de trabalho principal e sobrevivência, o benefício de um salário mínimo durante os meses em que o fenômeno ocorre.

Após a descoberta de fraudes no Seguro Defeso, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para fortalecer os mecanismos antifraudes, passará a fazer verificação presencial.

Entre os requisitos para habilitar, terá uma etapa de validação com requerimento digital, atualmente é realizado remotamente, por meio do aplicativo e da central de atendimento telefônico do INSS.

Inicialmente, o plano é que o MTE desloque equipes para atuar nos estados do Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará e Piauí. Esses estados concentram juntos 75% de todos os pescadores artesanais registrados no Brasil.

Luiz Marinho, ministro do MTE, aponta o compromisso do governo em garantir um processo ágil e transparente no auxílio aos pescadores e pescadoras que vivem de seu trabalho. “As equipes vão atuar com o propósito de assegurar os direitos dos pescadores artesanais que, de fato, atuam de forma exclusiva e ininterrupta”.

A previsão é que inicie agora em outubro, esse novo formato de solicitação, época em que o aumento dos pedidos de Seguro Defeso aumentam. Com critérios mais rigorosos na concessão, o MTE, passa a averiguar as seguintes documentações e informações:

> Notas fiscais de venda de pescado e comprovantes de contribuição previdenciária;
> Relatórios mensais que comprovem a atividade como pescador artesanal;
> Registro biométrico obrigatório na Carteira de Identidade Nacional (CIN);
> Acompanhamento do local da atividade de pesca por meio da coleta de dados geolocalizados dos pescadores; e
> Confirmação do endereço de residência do pescador e verificação da compatibilidade entre o município de residência e os territórios abrangidos pelo defeso.

MPA

Em nota, o Ministério da Pesca e de Aquicultura, divulgou a suspensão dos 130 mil documentos, respaldados pela Portaria MPA nº 127, de 2023 e reforçou o compromisso com aqueles que vivem da pesca.

“As suspensões levam em consideração, para análise, atualizações cadastrais, a veracidade dos documentos apresentados, a consistência das informações declaradas e a conformidade com as normas vigentes”.

“Desde 2023, o MPA vem atuando em parceria com órgãos de controle, como a Controladoria-Geral da União, e em cooperação com a Polícia Federal nas ações de investigação criminal. As apurações continuam, com rigor, transparência e impessoalidade, para garantir os direitos reais de todos aqueles que realmente vivem da pesca”.

No estado sul-mato-grossense, o governo de MS aprovou o projeto de lei de proibição da captura, embarque, transporte, comercialização, processamento e industrialização do peixe Dourado, em todos os rios do território de Mato Grosso do Sul.

Pesca proibida desde 2019, pela lei Lei 5.231, foi prorrogada já uma vez em 2024 e novamente este ano, ao fim do prazo dos estudos técnicos científicos e econômicos em 28 de fevereiro. Sua prorrogação vale até 31 de março de 2026, podendo ser estendida por mais um ano, até 2027.

Assine o Correio do Estado

Brasil

Ministério da Saúde recomenda que população evite bebida destilada

São 59 casos suspeitos, 1 morte confirmada em São Paulo e sete mortes em investigação no país

02/10/2025 21h00

Compartilhar
Autoridades estão em alerta sobre uso de metanol nas bebidas alcóolicas

Autoridades estão em alerta sobre uso de metanol nas bebidas alcóolicas Arquivo

Continue Lendo...

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomendou nesta quinta-feira, 2, que a população evite o consumo de bebidas alcoólicas destiladas. Até o momento, o Brasil tem 59 casos notificados de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica, sendo 11 confirmados.

"Na condição de ministro e como médico, a recomendação é que se evite ingerir produto destilado, sobretudo os incolores, que você não tenha absoluta certeza da origem. Não estamos falando de um produto essencial para a vida das pessoas", recomendou Padilha." Não faz problema nenhum na vida de ninguém evitar o consumo."

O ministro reforçou que a recomendação é sobre bebidas destiladas. Ele explicou que no caso da cerveja, por exemplo, é mais difícil adulterar pelas características da bebida, como gás, tampa descartável, entre outros. "Já tivemos casos de intoxicação em cerveja quando teve uma falha na produção", disse

Agora, são 53 casos em São Paulo, 5 em Pernambuco e 1 no Distrito Federal. Até o momento, 1 óbito foi confirmado em São Paulo. Sete mortes estão em investigação: duas em Pernambuco (João Alfredo e Lajedo) e cinco em São Paulo (dois em São Bernardo do Campo e três na capital).

Padilha anunciou que o Ministério da Saúde vai ampliar os estoques do etanol farmacêutico, usado para tratar os pacientes, por meio da compra de 4.300 ampolas do insumo. A pasta vai adquirir ainda 5 mil tratamentos (que incluem 30 ampolas cada um).

O Ministério da Saúde pediu à Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) a doação imediata de 100 tratamentos de fomepizol, um outro antídoto utilizado em casos mais graves e que não tem registro no Brasil. Além disso, a pasta manifestou a intenção de compra de até 1000 tratamentos para constituir estoque no País.

Diante do aumento de casos considerados "fora do padrão", a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai oficiar dez agências reguladoras de referência ao redor do mundo para que elas acionem produtores de fomepizol.

Assine o Correio do Estado

Acidente aéreo

Corpo de arquiteto chinês é liberado 9 dias após do acidente no Pantanal

Para a liberação dos restos mortais de Kongjian Yu, referência mundial em urbanismo, foi necessária vinda da família para confirmar exame de impressão digital

02/10/2025 18h00

Compartilhar
Após 9 dias do acidente, corpo do arquiteto Kongjian Yu é liberado aos familiares

Após 9 dias do acidente, corpo do arquiteto Kongjian Yu é liberado aos familiares Foto / Divulgação

Continue Lendo...

Com a presença da esposa, Ji Qingping, e da filha, Yu Hope Hongmeng, o corpo do arquiteto chinês Kongjian Yu, foi liberado à família na tarde da última quarta-feira.

Além da família, os representantes do Consulado da China no Brasil também estiveram presentes no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), em Campo Grande, para retirar a declaração de óbito do arquiteto.

Essa era a última identificação que faltava das 4 vítimas do acidente aéreo da semana passada, em 23 de setembro, no município de Aquidauana. A família de Kongjian veio para assinar os documentos necessários para conclusão dos trâmites legais.

Marcelo Pereira de Barros, o piloto e dono da aeronave, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta que também estava na viagem, e o produtor Rubens Crispim Júnior, já haviam sido identificados 2 dias após o acidente e seus corpos foram liberados aos familiares.

Tradições

Os restos mortais do arquiteto, ainda não haviam sido liberado devido a tradições chinesas. Para sua identificação, foi realizado o exame necropapiloscópico, que consiste em coletar impressões digitais de cadáveres e identificá-los através de banco de dados.

Nesse caso, a vinda da família do criador do conceito de cidades-esponjas, foi para concluir essa identificação, comparando com a impressão digital da filha. Anteriomente já havia a pré-confirmação de que era Kongjian devido a ajuda do banco de dados do Federal Bureau of Investigation (FBI), em que continha a amostra da impressão digital do arquiteto.

Em relação às outras 3 vítimas que também foram carbonizadas, o reconhecimento aconteceu através de exames de DNA.

No último domingo (28), o produtor Rubens Crispim foi cremado, na Zona Leste de São Paulo. O piloto, Marcelo Pereira, foi sepultado em Aquidauana no sábado (27). Já o cineasta, Luiz Fernando teve sua despedida na última terça-feira (30) também em São Paulo.

Em nota, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a Polícia Científica de Campo Grande, afirmou sobre a agilidade, precisão técnica e respeito às vítimas. Para atender ao desejo dos familiares, não foi divulgada nenhuma imagem e encerrou os trabalhos periciais relacionados ao acidente aéreo.

Quem era Kongjian Yu

Referenciado pela mídia como grande arquiteto, Kongjian Yu era um paisagista chinês. Pai de Yu Hope Hongmeng e esposo de Ji Qingping, o arquiteto se tornou referência mundial ao transformar áreas degradadas em ambientes resilientes e integrados à natureza.

Fundador também da Turenscape, empresa de design especializada em arquitetura paisagística, planejamento urbano e restauração ecológica. A vinda de Yu ao Brasil era para participar da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, organizada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB).

O destino ao Pantanal sul-mato-grossense era para entender como o conceito criado por ele de “cidade esponja”, poderia se aplicar na área.

Além disso, o arquiteto estava gravando um documentário sobre sua proposta e a aplicação dela no Brasil, mais especificamente no Pantanal. Motivo da companhia do cineasta Luiz Ferraz e do produtor Rubens Crispim na viagem, que vieram acompanhar na produção audiovisual, ambos mortos com a queda e explosão da aeronave.

Cidade-Esponja

O conceito é uma estratégia e planejamento urbano que busca  adaptar as metrópoles às mudanças climáticas por meio da ampliação de áreas verdes e permeáveis.

Ela utiliza-se de técnicas de engenharia para imitar a capacidade natural de absorção e armazenamento de água da natureza, com o objetivo principal de amenizar inundações e secas, reutilizando a água de chuvas para outros fins.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago
coincidência?

/ 2 dias

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago

2

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande
Inauguração

/ 2 dias

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande

3

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1124, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1124, sábado (04/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/09/2025

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você