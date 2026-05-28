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MATO GROSSO DO SUL

Equipe Engenharia ganha aditivo de R$466 mil três meses após assinar contrato

Apesar do desconto obtido na concorrência, um dos maiores deságios em certames feitos pela Agesul nos últimos doze meses, acordo volta agora para a casa dos 20 milhões de reais

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

28/05/2026 - 12h12
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Responsável pelas obras de asfalto no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande, a Equipe Engenharia recebe o primeiro aditivo (aproximadamente R$466 mil) apenas três meses após firmar o devido contrato com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), que apesar do desconto obtido após a concorrência volta agora para a casa dos 20 milhões de reais.  

Conforme o extrato do primeiro termo aditivo publicado nesta quinta-feira (28), em edição do Diário Oficial Eletrônico (DOE) do Mato Grosso do Sul, foram acrescentados exatos R$466.091,09 ao acordo para obra de infraestrutura urbana na região do Itamaracá. 

Essas obras compreendem serviços de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro que fica localizado na região do Bandeira na Cidade Morena. 

Esse total acrescido faz o contrato saltar de  R$19.914.884,8 para o montante de R$20.380.975,96 oficialmente nesta quinta-feira (28), aproximadamente três meses após celebração do acordo entre o representante da Equipe Engenharia, Luiz Fernando Grijó, com assinatura à época ainda de Rudi Fiorese, antes de estourarem escândalos e posterior demissão do então chefe da Agesul por suposto envolvimento em esquema de desvio de recursos da manutenção de ruas em Campo Grande

Como bem frisa o quarto ponto da terceira cláusula do contrato, a revisão, reajuste ou repactuação dos preços poderá ser feita para manter o equilíbrio econômico financeiro obtido na licitação, mediante a comprovação dos fatos inclusive com demonstração em planilhas de custos, conforme estabelece a Nova Lei de Licitações (no inciso II, alínea "d", da lei n.14.133/2021). 

Esse objeto contratado deverá ser entregue e totalmente concluído dentro do prazo de aproximadamente dois anos (720 dias consecutivos).

Cabe destacar que a concorrência nesta licitação resultou em um dos maiores deságios em certames feitos pela Agesul nos últimos doze meses. Normalmente, os descontos para construção de asfalto ficam na na casa de 1% sobre o valor máximo estipulado pela administração pública.

O preço final foi definido após uma série de 20 propostas financeiras entre as concorrentes, conforme mostra a ata da licitação disponível no site da Agesul. Em segundo lugar ficou a empreiteira Northpav Pavimentação e Locação, cuja última oferta foi de R$19.936.000,00. 

A Agesul foi procurada para justificar o aumento apenas três meses após assinatura do contrato, porém, até o fechamento da matéria, a equipe do Correio do Estado não obteve retorno a tempo. 

Velha conhecida

Empresa com sede no bairro Coronel Antonino, na Capital, a Equipe Engenharia há tempos aparece pelos mais diversos diários oficiais, sendo uma velha conhecida das administrações públicas locais. 

Recentemente o nome da Equipe Engenharia apareceu como o da contratada para ampliação do Aeroporto Santa Maria, por R$45 milhões, o que prevê execução de obras que compreendem a restauração e ampliação da chamada Pista de Pouso e Decolagem (PPD), pátio e taxiway, além da implantação de guarita e receptivo para o volume de passageiros que embarcam e desembarcam.

Antes disso, porém, o nome da empresa também já aparecia como responsável pelas obras na região do Nova Campo Grande, que somam mais de R$ 128 milhões, com a Equipe Engenharia levando o contrato por uma proposta R$1,3 milhão mais barata do que o previsto no edital.

Entretanto, há mais de uma década a Equipe Engenharia vence licitação em Mato Grosso do Sul, pois ainda em 2016, cerca de um ano após faturar uma licitação para pavimentação da rodovia MS-460, em Maracaju, no valor de R$ 32,1 milhões, a empresa voltou a receber reajuste de R$ 3,4 milhões

Mas como "nem tudo são flores", dois anos depois, o nome da empresa voltou a chamar atenção depois de uma calçada com acessibilidade sair "irregular", em zigue-zague. À época, o responsável sinalizou que a ideia era preservar as árvores, mas que, se a Prefeitura mandasse, "arrancariam e fariam de novo". 

Em maio de 2019, a Equipe Engenharia voltou a ser contratada pela Prefeitura de Campo Grande, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Custando R$4.392.305,41 milhões, o objeto seria a implantação de corredor na rua Bahia, região central da Capital. 

Já em 2020 a empreiteira venceu a Etapa B do projeto de pavimentação do Nova Lima, orçado em R$24.315.829,19 para pavimentação de 17 km, com obras de drenagem e sinalização.

No mesmo ano, abocanhou ainda a licitação da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), para recapear trecho da Avenida Mato Grosso por R$ 4,5 milhões.

 

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VIAS INTERDITADAS

Agetran interdita ruas de Campo Grande durante este final de semana

Eventos culturais e religiosos iniciam a partir de amanhã nas ruas dos bairros e centro; confira rotas alternativas

28/05/2026 11h30

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Divulgação

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Programações de eventos culturais e religiosos marcam bloqueios nas ruas de Campo Grande durante este final de semana. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), responsável pelo monitoriamento das vias urbanas divulgou uma lista onde ocorreão as interdições e possíveis rotas alternativas.

Na sexta-feira (29), a Rua Doutor Dolor Ferreira de Andrade estará interditada das 08h às 09h, e das 15h às 16h para o evento religioso do Colégio Nossa Senhora das Graças. Como rota alternativa, a recomendação é utilizar a Rua do Rosário e Rua Gravataí.

No sábado, o evento Revoada Cultural chega a Capital e mantém a Rua Maracaju, entre as ruas 13 de Maio e 14 de Julho interditada durante todo o final de semana. No centro da Capital, a rua será interditada à 01h do sábado (30) e seguirá até às 06h de segunda-feira (01).

A programação do evento está prevista para começar às 10h de sábado, com fim a meia-noite, mas a rua continuará interditada durante a noite. No domingo o cronograma prevê atrações a partir de meio-dia e encerramento novamente a meia-noite, com bloqueio da rua até às 06h de segunda-feira para organização das vias.

As ruas Dom Aquino, Candido Mariano, Rui Barbosa, Antônio Maria Coelho e Avenida Mato Grosso são as rotas alternativas sugeridas pela Agetran.

Durante o domingo, também acontecerão outros bloqueios nos bairros de Campo Grande. Na Rua Aicas, no Tijuca, acontece o evento de Paquera Beneficente das 15h às 21h. Para desvio do evento a Agetran orienta utilizar as ruas Saint Romain e Diogo Álvares.

Ainda no dia 31, a partir das 17h até as 22h a Avenida Ministro João Arinos, Rua General Paulo Xavier, Rua Hibiscos e Rua Flamboyant estarão interditadas para a procissão de um evento religioso. A Agetran informou que as ruas serão liberadas conforme o avançar da procissão.

A recomendação do órgão municipal é que os motoristas redobrem a atenção durante o período dos bloqueios para garantir a fluidez no trânsito e segurança dos pedestres.

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CAMPO GRANDE

Nove meses após inauguração, Vila da Melhor Idade inicia preparação para receber moradores

Famílias selecionadas para o residencial participaram da primeira reunião de pré-ocupação e conheceram regras de convivência, serviços de apoio e estrutura do condomínio voltado à população idosa

28/05/2026 11h15

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Reunião com futuros moradores marcou início da etapa de pré-ocupação do Condomínio Vila da Melhor Idade

Reunião com futuros moradores marcou início da etapa de pré-ocupação do Condomínio Vila da Melhor Idade "Marilda Torres de Deus" Divulgação

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Nove meses depois da inauguração oficial do Condomínio Vila da Melhor Idade “Marilda Torres de Deus”, a Prefeitura de Campo Grande iniciou na última quarta-feira (27) a preparação das famílias selecionadas para ocupação dos apartamentos. A primeira reunião de Trabalho Social com os 40 futuros moradores foi realizada na sede da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), marcando o início da etapa de pré-ocupação do residencial de locação social.

O encontro ocorreu após meses de espera desde a cerimônia de inauguração realizada em 29 de agosto de 2025, durante as comemorações dos 126 anos de Campo Grande. Na ocasião, a prefeitura promoveu um grande evento festivo no local, com participação de autoridades e sorteio dos futuros moradores, mas o condomínio permaneceu fechado desde então.

Agora, a administração municipal afirma que o objetivo é preparar os idosos para a nova rotina e para a convivência no espaço, que contará com acompanhamento social e serviços de apoio aos moradores.

Segundo o diretor-presidente da Emha, Claudio Marques, a etapa é necessária para garantir acolhimento às famílias contempladas.

“Nas reuniões apresentamos toda a equipe que irá acompanhar os moradores, além de orientar e esclarecer dúvidas sobre essa nova fase. Tudo isso é pensado para que esses moradores sejam acolhidos da melhor maneira possível, com dignidade, cuidado e qualidade de vida”, afirmou.

De acordo com a Emha, nas próximas reuniões os moradores irão votar o regimento interno do condomínio e participar do sorteio de designação dos apartamentos. A assistente social Ana Karoline Bruneri explicou que o processo considera as necessidades específicas dos idosos, incluindo prioridade de unidades térreas para pessoas com deficiência.

A chamada Vila dos Idosos foi anunciada inicialmente em 2018, ainda na gestão do então prefeito Marquinhos Trad, com orçamento estimado em R$ 7 milhões. Ao ser concluído, o empreendimento consumiu cerca de R$ 15 milhões, mais que o dobro do previsto inicialmente.

As obras começaram em junho de 2022 e deveriam ser entregues em 24 meses, mas a inauguração ocorreu somente em agosto de 2025, ainda sem ocupação imediata dos imóveis.

O condomínio possui 40 apartamentos de 34 metros quadrados destinados a idosos com mais de 60 anos, renda de até três salários mínimos e sem imóvel próprio. Os moradores pagarão aluguel social de R$ 155 mensais e poderão permanecer nas unidades enquanto atenderem aos critérios estabelecidos pelo município.

O projeto também prevê dez salas comerciais para auxiliar nos custos de manutenção do residencial, com expectativa de arrecadação mensal para o condomínio.

Na seleção realizada no ano passado, 1.144 idosos se inscreveram para disputar as vagas. Destes, 212 foram desclassificados por não atenderem aos critérios do programa. Os 40 contemplados foram definidos por sorteio, que também formou uma lista de suplentes.

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