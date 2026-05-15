Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

sem refino

Operação da PF contra fraude bilionária mira ex-governador do RJ

Agentes da PF recolheram uma série de documentos no apartamento de Cláudio Castro, que renunciou ao mandado no final de março

Agência Brasil

15/05/2026 - 07h37
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (15) a Operação Sem Refino. O objetivo é apurar a atuação de um conglomerado econômico do ramo de combustíveis suspeito de utilizar estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior. Um dos alvos é o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e no Distrito Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Agentes da PF recolheram uma série de documentos no apartamento do ex-governador. 

Também foi determinada a inclusão de um dos investigados na Difusão Vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), além do bloqueio de cerca de R$ 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas.

A operação contou com apoio técnico da Receita Federal.

Em nota, a corporação informou que as investigações apuram possíveis fraudes fiscais, ocultação patrimonial e inconsistências relacionadas à operação de refinaria vinculada ao grupo.

“A investigação integra as apurações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito da ADPF [Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental] 635/RJ, relacionada à atuação de organizações criminosas e suas conexões com agentes públicos no estado do Rio de Janeiro”, destacou a PF.

Compliance Zero

PF prende pai de Daniel Vorcaro em mais uma ofensiva sobre Banco Master

Segundo investigações da PF, Daniel Vorcaro tentou esconder cerca de R$ 2 bilhões nas contas do pai

14/05/2026 07h23

Compartilhar
Daniel Vorcaro está preso em Brasília e seu pai, Henrique, foi detido em Belo Horizonte, quando se preparava para viajar

Daniel Vorcaro está preso em Brasília e seu pai, Henrique, foi detido em Belo Horizonte, quando se preparava para viajar

Continue Lendo...

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira, 14, o empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro. Trata-se da sexta fase da Operação Compliance Zero, que mira irregularidades nas ações do Banco Master e do entorno de Vorcaro. A ação foi ordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Henrique foi preso em Minas Gerais. Ele iria embarcar nesta quinta para Brasília para visitar seu filho na carceragem da Superintendência da PF - e também foi alvo de busca e apreensão

O pai de Vorcaro é suspeito de se beneficiar de desvios do Banco Master, por meio de operações fraudulentas com fundos de investimento. Segundo a investigação da PF, o dono do Master tentou esconder R$ 2 bilhões na conta do pai.

A Polícia Federal também cumpre outros seis mandados de prisão preventiva em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
 

Genial/Quaest

Lula registra 42% contra 41% de Flávio Bolsonaro no segundo turno

Presidente reverteu tendência de queda e subiu dois pontos desde a última pesquisa. Flávio recuou um ponto percentual

13/05/2026 07h43

Compartilhar
As variações verificadas na pesquisa ocorreram dentro da margem de erro tanto do presidente Lula quanto de Flávio Bolsonaro

As variações verificadas na pesquisa ocorreram dentro da margem de erro tanto do presidente Lula quanto de Flávio Bolsonaro

Continue Lendo...

Genial/Quaest: Lula registra 42% contra 41% de Flávio Bolsonaro no segundo turno, em empate técnico
Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 13, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a aparecer numericamente à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na simulação de segundo turno da disputa presidencial. O petista registra 42% das intenções de voto, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 41%.

Os números configuram empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Nesse mesmo cenário, 14% dos entrevistados declaram voto em branco ou nulo, enquanto 3% disseram estar indecisos.

Em relação ao levantamento anterior da Quaest, divulgado no mês passado, Lula oscilou dois pontos porcentuais para cima. O resultado interrompe a tendência de queda que vinha sendo registrada nas pesquisas anteriores. Já Flávio Bolsonaro recuou um ponto. Ambas as variações ocorreram dentro da margem de erro.

O levantamento também mostra Lula na liderança das intenções de voto no primeiro turno. No cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, o presidente aparece com 39%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 33%. Lula oscilou dois pontos para cima, enquanto o senador subiu um ponto, mudanças também dentro da margem.

Os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) registram 4% cada. Caiado oscilou dois pontos para baixo, enquanto Zema variou um ponto para cima. Ambos estão empatados tecnicamente com Renan Santos, fundador da Missão, que aparece na pesquisa com 2%.

Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza) e Samara Martins (UP) foram citados por 1% dos entrevistados cada. Aldo Rebelo (DC) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram. Há ainda 5% de indecisos e 10% de entrevistados que afirmam votar em branco ou nulo.

A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas com brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03598/2026.

Lula venceria os demais adversários testados pela pesquisa. Contra Zema, o presidente registra 44%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais soma 37%. Nesse cenário, 15% declararam voto branco ou nulo e 4% disseram estar indecisos.

Em uma eventual disputa contra Caiado, Lula mantém 44% das intenções de voto, enquanto o governador goiano aparece com 35%. Nesse caso, 17% afirmam votar em branco ou nulo, e 4% permanecem indecisos.

A maior vantagem de Lula ocorre em um cenário contra Renan Santos. O presidente teria 45% das intenções de voto, enquanto o fundador da Missão alcançaria 28%. O porcentual de eleitores que declaram voto branco ou nulo chega a 22%, e os indecisos somam 5%.

Rejeição

Segundo o levantamento, Lula e Flávio Bolsonaro continuam sendo os pré-candidatos mais rejeitados da disputa presidencial. De acordo com a pesquisa, 54% dos entrevistados conhecem e não votariam em Flávio e 53% dizem o mesmo de Lula, em novo empate técnico. Na pesquisa de abril, Lula estava numericamente à frente de Flávio nesse quesito.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7025, quinta-feira (14/05)
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7025, quinta-feira (14/05)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3685, de quinta-feira (14/05)
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3685, de quinta-feira (14/05)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3684, de quarta-feira (13/05)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3684, de quarta-feira (13/05)

4

Shopping terá emissão de RG sem agendamento neste fim de semana
SERVIÇO

/ 1 dia

Shopping terá emissão de RG sem agendamento neste fim de semana

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2923, quarta-feira (13/05)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2923, quarta-feira (13/05)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Será que nunca vamos nos aposentar?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10 horas

Será que nunca vamos nos aposentar?
Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 1 dia

Imóvel Irregular no Brasil

Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 1 dia

Imóvel Irregular no Brasil
Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas