Receita calcula que precisará de R$ 25,8 bi para cobrir desoneração

TECNOLOGIA

O programa, lançado pelo Governo Federal, permite bloqueio imediato de celulares e contas bancárias em caso de perda, roubo ou furto, garantindo maior segurança para os usuários

O programa Celular Seguro, lançado pelo governo federal em dezembro de 2023, já registrou mais de 50 mil alertas de bloqueio de celulares até a manhã desta quarta-feira (22).

Esses bloqueios ocorrem quando os usuários relatam a perda, roubo ou furto de seus aparelhos.

O programa já conta com mais de 2 milhões de usuários cadastrados em todo o país, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Como funciona o programa Celular Seguro

O Celular Seguro foi criado com o objetivo de ajudar os usuários a protegerem seus dispositivos móveis e suas informações pessoais em caso de perda ou roubo.

A plataforma permite que os usuários registrem seus aparelhos e, em caso de emergência, acionem um alerta de bloqueio.

Como registrar o celular

Para registrar seu celular no programa, o usuário deve acessar o site celularseguro.mj.gov.br ou baixar o aplicativo disponível na Play Store para dispositivos Android e na App Store para iOS/iPhone.

O cadastro é feito utilizando o mesmo login usado para acessar o site Gov.br, garantindo a segurança e integridade dos dados.

Em situações de furto, roubo ou perda do aparelho, o usuário pode enviar um alerta de bloqueio acionando o "botão de emergência" disponível no site ou no aplicativo.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública orienta que o alerta deve ser enviado apenas nessas circunstâncias. Após o registro do alerta, o aparelho é imediatamente bloqueado, impedindo seu uso indevido.

Além do bloqueio do dispositivo, os bancos e instituições financeiras participantes do programa também realizam o bloqueio das contas bancárias associadas ao aparelho.

Isso proporciona uma camada adicional de segurança, protegendo as finanças do usuário contra possíveis fraudes.

Por questões de segurança, o bloqueio do aparelho e das contas bancárias é irreversível após o envio do alerta. Caso o usuário recupere o celular posteriormente, ele precisará entrar em contato diretamente com a operadora e as instituições financeiras para restaurar o acesso.

Cada empresa possui seus próprios procedimentos para a recuperação dos dispositivos e das contas, o que pode variar.

Durante o processo de cadastro, o usuário tem a opção de indicar uma pessoa de confiança autorizada a efetuar o bloqueio em seu nome.

Isso é especialmente útil em situações onde a vítima não tem acesso imediato à internet. A pessoa de confiança pode então acessar o site pelo computador e realizar o bloqueio necessário.

O programa Celular Seguro tem tido um impacto significativo na segurança dos usuários de celulares em todo o Brasil. Com mais de 50 mil alertas de bloqueio já registrados, o programa demonstra ser uma ferramenta eficaz para a proteção contra o uso indevido de dispositivos roubados ou perdidos.

Além de oferecer segurança digital, o programa promove uma resposta rápida e coordenada entre o usuário, as operadoras de telefonia e as instituições financeiras.

O Celular Seguro é uma iniciativa crucial do governo federal para combater o crescente problema de furtos e roubos de celulares no país.

Com um processo de cadastro simples e uma resposta rápida a emergências, o programa oferece uma camada adicional de segurança para milhões de brasileiros. A ampla adesão ao programa destaca a sua importância e eficácia na proteção dos usuários de dispositivos móveis.