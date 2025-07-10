Confira a previsão do tempo para hoje (10) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Nesta quinta-feira (10) a previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Essa condição está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas, mantendo o tempo estável em todo o estado.
A presença do ar seco favorece elevadas amplitudes térmicas — ou seja, grande diferença entre a temperatura mínima e máxima do dia —, podendo atingir variações de até 20°C.
Além disso, são esperados baixos índices de umidade relativa do ar, variando entre 20% e 40%, especialmente durante a tarde. Nos próximos dias, não há indicativos de chuva significativa sobre o estado.
Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30 km/h e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.
Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:
- Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 17°C e máxima de 27°C.
- A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 15°C e 30°C.
- Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 15°C e a máxima de 31°C.
- O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 14°C e máxima de 29°C.
- As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 14°C e 27°C.
- Anaurilândia terá mínima de 13°C e máxima de 26°C.
- A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 11°C e máxima de 26°C.
- Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 11°C e 25°C.
- Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 10°C e máxima de 25°C.