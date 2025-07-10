Confira a previsão do tempo para hoje (10) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul - Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Nesta quinta-feira (10) a previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Essa condição está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas, mantendo o tempo estável em todo o estado.

A presença do ar seco favorece elevadas amplitudes térmicas — ou seja, grande diferença entre a temperatura mínima e máxima do dia —, podendo atingir variações de até 20°C.

Além disso, são esperados baixos índices de umidade relativa do ar, variando entre 20% e 40%, especialmente durante a tarde. Nos próximos dias, não há indicativos de chuva significativa sobre o estado.

Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30 km/h e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande , estão previstas temperatura mínima de 17°C e máxima de 27°C.

, estão previstas temperatura mínima de 17°C e máxima de 27°C. A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 15°C e 30°C.

deve registrar temperaturas entre 15°C e 30°C. Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 15°C e a máxima de 31°C.

é esperada a mínima de 15°C e a máxima de 31°C. O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 14°C e máxima de 29°C.

deve registrar temperatura mínima de 14°C e máxima de 29°C. As cidades da região do Bolsão , no leste do estado, terão temperaturas entre 14°C e 27°C.

, no leste do estado, terão temperaturas entre 14°C e 27°C. Anaurilândia terá mínima de 13°C e máxima de 26°C.

terá mínima de 13°C e máxima de 26°C. A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 11°C e máxima de 26°C.

deve registrar mínima de 11°C e máxima de 26°C. Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 11°C e 25°C.

temperaturas entre 11°C e 25°C. Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 10°C e máxima de 25°C.

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