25% dos adolescentes consomem álcool de forma regular; meninas bebem com mais frequência

Os principais locais de consumo são festas, bares e, muitas vezes, a própria casa, com o incentivo ou tolerância de familiares

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

23/10/2025 - 21h00
Mais da metade da população brasileira, cerca de 56%, experimentou bebidas alcoólicas antes dos 18 anos de idade e cerca de um quarto, 25,5%, passou a beber de forma regular antes da maioridade. Os achados são do terceiro Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad III), conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Entre as bebidas mais consumidas por adolescentes de 14 a 17 anos, a cerveja aparece em primeiro lugar, com 40,5% das menções Em seguida vêm as bebidas do tipo ice, com 31,9%; os destilados, como vodka, gim e uísque, com 30,2%; e o vinho, com 14,5%. No caso do ice, a pesquisa ressalta que o sabor adocicado e o forte apelo comercial favorecem o consumo entre os mais jovens.

Os principais locais de consumo são festas, bares e, muitas vezes, a própria casa, com o incentivo ou tolerância de familiares. A influência dos amigos e do ambiente escolar também é destacada pelo estudo como um fator determinante.

O estudo, realizado com mais de 16 mil entrevistados em todo o País, mostra ainda que cerca de 75% dos jovens não tiveram nenhuma dificuldade em comprar os produtos.

Além disso, 23,3% dos brasileiros que bebem e 23,5% dos adolescentes relataram já ter comprado bebidas por preço muito abaixo do normal, indicando riscos de adulteração e contrabando. Cerca de 12% daqueles que bebem referiram que conseguiram bebidas por um preço abaixo do mercado por meio de contrabando e 10,4% dos brasileiros que pagaram valores inferiores disseram ter conhecimento de que compraram bebidas falsificadas.

Meninas bebem com mais frequência

Entre adolescentes de 14 a 17 anos, as meninas bebem com mais frequência. De acordo com o levantamento, 29,5% das meninas nessa faixa etária já haviam experimentado álcool, contra 25,8% dos meninos. Cerca de 21,6% das meninas relataram consumo no último ano, frente a 16,7% dos meninos. No último mês, os índices foram de 12,4% entre as garotas e 8,5% entre os garotos

Por outro lado, os episódios de consumo pesado (seis ou mais doses de álcool em uma mesma ocasião) foram mais prevalentes entre meninos (38,2%) do que entre meninas (31,2%). Isso indica que, apesar de as adolescentes beberem com mais frequência, os meninos tendem a ingerir quantidades maiores quando bebem.

Os pesquisadores alertam que o uso precoce de álcool está ligado a maiores chances de dependência na vida adulta. Outro ponto importante é a associação entre o consumo de álcool e comportamentos de risco, como dirigir sob efeito de bebida, violência, sexo desprotegido e evasão escolar.

"Os adolescentes desenvolvem mais transtornos (associados ao álcool), independentemente de classe social, educação e sexo", destaca Clarice Madruga, coordenadora do Lenad e professora na Unifesp.

Olivia Pozzolo, psiquiatra e médica pesquisadora do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa), ressalta que cérebro do adolescente ainda está em formação e o consumo de bebidas alcoólicas interfere nas áreas ligadas à memória, atenção e controle de impulsos. "Isso pode deixar marcas duradouras: mais dificuldade de aprender, comportamento mais impulsivo e alterações de humor", diz.

"A mensagem é direta: álcool não é seguro na adolescência e vale proteger esse período com limites claros em casa e supervisão da venda e do uso", adiciona Olivia.

Práticas ilícitas

Clarice ressalta que o álcool não é a única substância ou prática ilícita à qual os adolescentes têm acesso. Eles também têm contato com o tabaco e as bets.

Segundo a pesquisa, 7,9% dos adolescentes de 14 a 17 anos já experimentaram tabaco alguma vez na vida, o que representa cerca de 1 milhão de jovens brasileiros. Desses, mais da metade (56%) relata uso de cigarros saborizados. Além disso, 37,6% dos fumantes adolescentes afirmam ter começado a fumar antes dos 14 anos.

Entre o público mais jovem, os cigarros eletrônicos (vapes) são um ponto de atenção. O Lenad aponta que 8,7% dos adolescentes de 14 a 17 anos fizeram uso de dispositivos eletrônicos para fumar (DEF) no último ano, uma taxa maior do que entre adultos (5,4%). A prevalência é maior entre meninos (7,3%) do que meninas (4,1%)

Entre aqueles que experimentaram esses dispositivos, 76,3% relataram uso no último ano, e 31,8% no último mês, o que indica uma alta taxa de conversão para uso regular. O levantamento também mostra que 86,3% dos usuários consideram o acesso aos dispositivos fácil ou muito fácil, apesar de sua venda ser proibida no Brasil.

No caso das bets, os dados indicam que, mesmo sendo proibidos para menores de 18 anos, cerca de 10,9% dos adolescentes brasileiros já participaram de algum tipo de jogo de apostas.

As apostas esportivas online dominam o cenário entre adolescentes. Mais de 70% dos que apostaram usaram plataformas digitais, muitas vezes por meio de sites e aplicativos estrangeiros, o que dificulta a fiscalização. O percentual de meninos que relataram já ter apostado é superior ao de meninas: 15,7% contra 6,3%.

As principais motivações relatadas pelos jovens foram:

Curiosidade: 37%;

Influência de amigos: 28%;

Ganhar dinheiro: 25%.

Entre os jovens que já apostaram, 2,2% apresentaram sinais de comportamento problemático. Ou seja, mostram dificuldade em parar de jogar, mentem sobre o hábito ou apostam valores elevados. O estudo observa que o envolvimento precoce com essa prática está associado a maior risco de endividamento, evasão escolar e sintomas de ansiedade e depressão.

Políticas públicas

Segundo Clarice, a principal forma de contornar a situação é por meio de políticas públicas. "Todas as melhores práticas e os órgãos de referência internacional concordam que, quando se trata de acesso de adolescentes, as estratégias não devem ser voltadas diretamente para eles, como, por exemplo, programas de prevenção em escolas, que são importantes, mas não suficientes "

No caso das bebidas, por exemplo, as políticas devem atingir os responsáveis por vender os produtos. "Se não houver uma política mais rígida contra, por exemplo, venda informal de 'litrão' na frente da escola ou contra venda de vape na banca de jornal da esquina da escola, não adianta o programa escolar ser maravilhoso. Tem que ter políticas de restrição de acesso ambiental", defende a pesquisadora.

JUSTIÇA

STJ confirma condenação de homem por estupro de 3 meninas em Terenos

Homem se aproveitava de proximidade da família das vítimas para cometer crimes, e após mais de 15 anos, justiça confirma pena de 16 anos de prisão

23/10/2025 18h00

Depois de 15 anos, justiça confirma condenação de homem que estuprou três meninas em assentamento rural no interior do Estado

Depois de 15 anos, justiça confirma condenação de homem que estuprou três meninas em assentamento rural no interior do Estado

Nesta quinta-feira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) de Mato Grosso do Sul confirmou a decisão de manter a condenação de 16 anos do homem que estuprou 3 meninas em um assentamento rural de Terenos, cidade a cerca de 30 km de Campo Grande.

O homem, não identificado, teria praticado os crimes de 2009 a 2018, anos em que as três vítimas eram menores de 14 anos. Na época, todas moravam com os avós, a quem o estuprador fingia amizade para se aproximar das meninas.

Segundo os documentos, ele oferecia balas e dinheiro em troca de atos sexuais. Além disso, o homem ainda perseguia as meninas e as ameaçava.

Em um dos relatos, uma das vítimas contou acordar com ele tocando seu corpo, e outra relatou já ter sido presa por ele dentro da casa do agressor e teve que fugir para escapar da situação.

A denúncia iniciou em março de 2021, pela 1ª Promotoria de Justiça de Terenos. Com base em dois artigos do Código Penal, o 217-a, sobre estupro de vulnerável, e o 218-b, em que trata do crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de pessoa vulnerável.

Durante o processo, as vítimas prestaram depoimentos especiais, além de relatos da mãe e da avó, que confirmaram o comportamento abusivo do acusado.

2º grau

O caso já havia sido julgado pela 1ª promotoria em que sentenciou o réu a 16 anos de prisão em regime fechado, que teria recorrido à 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Com unanimidade, o STJ confirmou a decisão, tendo em vista a consistência dos depoimentos das vítimas, com base nas provas documentais e nos relatos das testemunhas.

A defesa do homem, que não teve seu nome divulgado, ainda tentou recorrer o resultado da decisão.

Na tentativa de anular a condenação, eles alegaram que houve cerceamento da defesa, ou seja, que houve restrição indevida e injustificada ao direito constitucional do réu de se defender plenamente, devido a má qualidade dos áudios dos depoimentos.

Em defesa das vítimas, o Ministério Público (MPMS) contrapôs com a afirmação de que os relatos foram compreensíveis e que não houve prejuízo na defesa do acusado.

O STJ concordou com o MPMS e negou a continuidade com o recurso especial, além de destacar que a revisão da sentença exigiria reexame de provas, o que não está de acordo com a jurisprudência da Corte.

Assim, o caso teve a confirmação da sentença por primeiro e segundo grau, da pena de 16 anos em regime fechado para estuprador das três meninas, tornando válida a pena já dada anteriormente pelo juíz de Terenos.

Denúncia

O Ministério Público (MPMS), ressaltou que em casos de violência sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente quando há concordância com outras provas.

Nesse caso, não houve laudo pericial, mas não comprometeu a materialidade dos crimes, visto que os atos libidinosos não deixaram vestígios físicos, e foram confirmados por diversos depoimentos.

Cidades

Grande loja realiza sorteio de R$ 6 mil para clientes em Campo Grande

Vinte dias após a inauguração, a loja, famosa por seus produtos de beleza, traz mais um mimo para os entusiastas da marca

23/10/2025 17h37

Imagem Divulgação

A Sephora, rede varejista que arrastou uma multidão na inauguração, ocorrida no dia 3 de outubro, vem com a novidade da promoção Sorteio o Ano Todo do Programa de Benefícios.

A ação faz parte dos benefícios do Shopping Campo Grande, em celebração à chegada do empreendimento, e sorteará prêmios para três clientes, divididos em categorias.

Os clientes da Sephora que cadastrarem o número da nota fiscal de produtos adquiridos no local, pelo aplicativo do shopping, concorrerão a R$ 6 mil em prêmios, divididos em três categorias que correspondem a vales:

  • Clientes 3 Estrelas: ganharão R$ 3 mil em compras;
  • Clientes 2 Estrelas: ganharão R$ 2 mil em compras;
  • Clientes 1 Estrela: ganharão R$ 1 mil em compras.

Os clientes que chegaram a dormir no carro para aguardar a inauguração certamente não perderão a oportunidade de ganhar um mimo, que poderá ser revertido em compras.
 

Expansão do Shopping Campo Grande

O Shopping Campo Grande passará por reforma e irá ampliar o número de lojas, megalojas, restaurantes, vagas de estacionamento e vagas de emprego. 

Conforme noticiou o Correio do Estado, outra loja que deve abrir é a Zara. A rede espanhola já teve unidade em Campo Grande, no Shopping Bosque dos Ipês, e encerrou as atividades em janeiro de 2021, após sete anos de funcionamento. 

Conforme informado na época, o encerramento das lojas de menor porte fez parte de uma reorganização mundial da marca, que tem como foco o aumento das vendas digitais.

Também em negociações está a vinda de uma loja de roupas da Porsche e uma rede de hotéis, que será construída no complexo do shopping.

O projeto de expansão é em comemoração aos 35 anos da unidade, que irá ampliar o espaço comercial e inaugurar novos andares.

A proposta inclui dobrar o número de lojas de 149 para 300. Além disso, o espaço contará com 660 novas vagas de estacionamento, 5 novos restaurantes, 2 novas megalojas e 1 nova semi-âncora.

A fachada será reformada, inspirada na herança cultural local e na combinação de elementos contemporâneos com designs ancestrais.

A gerente de marketing do Shopping Campo Grande, Gabriella Alves, disse que também haverá utilização de inteligência artificial para experiência personalizadas e ampliação do espaço gourmet.

"Será uma oportunidade para trazer novas lojas e aproximar os clientes de marcas nacionais e internacionais com exclusividade que são queridas pelo público, além de proporcionar momentos de lazer e entretenimento diferenciados", disse.

Ficha técnica da ampliação

  • ABL (Área Bruta Locável): 12.200m²
  • Área total construída expansão shopping: 22.461m²
  • Área total construída deck parking: 34.154m² – 1.047 vagas (693 cobertas)
  • Área total construída: 56.615m²

Operações:

  • 150 novas lojas
  • 4 novos restaurantes
  • 2 novas megalojas
  • 1 nova semi-âncora

